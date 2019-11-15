«Матиас и Максим»: В любом месте веселее вместе

Ксавье Долан преодолевает творческий кризис
Монреаль. Матиас (Габриэль Д’Альмейда Фрейтас
) и Максим (Ксавье Долан
) – друзья детства, чья близость длится уже минимум 18 лет. Однако детство, отрочество и юность уже почти позади: Матиас планирует нарядиться в строгий костюм и выстроить солидную карьеру юриста, Максим хочет уехать в Австралию
– что звучит как всего лишь конец света
. Мучительную тишину грядущего прощания усугубляет незначительный, казалось бы, эпизод. Сестра их общего друга Эрика Риветт (Камий Фелтон
) снимает экспериментальный фильм, состоящий из нарезки импрессионистски-экпрессионистких (!) образов. Для завершения пазла ей нужна сцена с двумя целующимися мужчинами, и она обращается к друзьям брата. Жребий выпадает Максиму и Матиасу, которые долго морально и физически готовятся. Камера, мотор, губы тянутся к губам, темный экран – два друга оказываются в полной растерянности в отношении себя и друг друга.
Утром Матиас под фортепианные переливы будет неистово плавать в озере, затем – видеть в каждом взгляде сомнение в его маскулинности (девушка знает, мама знает, друзья знает, все знают), отдаляться от Максима и день за днем жевать себя – это просто перфоманс, это жест доверия и дружбы, это что-то большее? Максим будет доживать дни до отъезда: препираться с матерью (Анна Дорваль
, систематически играющая мать Долана), учить английский, искать рекомендации, чтобы устроиться в Австралии на работу, сталкиваться с проявлениями жестокости, отчужденности и слабости в окружающих.
Восьмой (!) фильм в карьере экс-вундеркинда Ксавье Долана
выводит режиссера из крутого пике, в котором он пребывал минимум пять лет, на разные лады пересказывая одни и те же сцены, недоговоренности и болезненные ситуации. Фильм прошел мимо всех наград на Каннском кинофестивале, расстроил многих поклонников режиссера, но наконец презентовал нового Долана – не столь эффектного и эксцентричного, но явно более зрелого.
«Матиас и Максим
» в первую очередь отказывается от визуальной избыточности: почти никаких рапидов, вырвиглазных цветов и нарядов мечты, чаще встречаемых на дискотеках, чем в реальной жизни. Впрочем, «зрелость» – это, разумеется, не про внешние атрибуты, но про интонацию, про то, что Долан неожиданно впустил в свой герметичный хипстерско-эстетский микрокосм окружающий мир. Разношерстая пацанская банда (среди прочих – выросший Антуан Пилон
из «Мамочки
») обсуждает «Драгонболл
» и «Игру престолов
», цитирует «Темного рыцаря: Возрождения легенды
» и упоминает Дени Аркана
, а любовь к французской новой волне и синефилии остались в виде фамилии Риветт, отсылающей к выдающемуся экспериментатору Жаку Риветту
.
Две драмы оттеняются классическими перебранками с матерями (и Матиас, и Максим частично росли без отцов) и бесконечным дружеским трепом, стремящимся походить если не на Ларри Кларка
или Ричарда Линклейтера
, то хотя бы на дебют Джоны Хилла
«Середина 90-х
». В этой болтовне многое посвящено словам: Матиаса высмеивают за то, что он граммар наци и без конца поправляет окружающих; Максим с большим трудом переходит на английский – язык бизнеса, к которому прибегает Матиас, когда нужно общаться с клиентом – «американским психопатом» с комичной фамилией-антивирусом Макафи (Харрис Дикинсон
из «Траста
»); бытовая неотрефлексированная гомофобия проскакивает в шутках и словечках, заставляя в первую очередь Матиаса опасаться, что он на самом деле гомосексуал – и непонятно, что его смущает больше: страх осуждения и карьерных трудностей или новое знание о себе.
Однако Долан не фокусируется на сложных путях самоидентификации, хотя весь фильм состоит из социальных маршрутов: Матиас движется по шоссе успеха, вооружившись иностранным языком, подругой-будущей-женой и строгим костюмом, а Матиас бредет по обочине в подаренном свитере, с похожим на ожог родимым пятном, тщательно скрываемой татуировкой, смутной перспективой и неловкой попыткой завязать роман с подругой Лизой (Катрин Брунет
). Не случайно в название вынесены оба имени – против привычного единоличничества: «И все же Лоранс
», «Том на ферме
», «Смерть и жизнь Джона Ф. Донована
». Долан размышляет о грани между любовью и дружбой, которая способна тоже носить интимный, доверительный характер, не отягощенный косыми взглядами и внутренними дилеммами. Найти эту границу 30-летний режиссер, кажется, и не пытается: «Это не мы», – говорит Максим, обозначая смутное ощущение, что оба поведенческих паттерна (дружеский и любовный) дают сбой. «Кто мы?» – это уже другой вопрос, ответом которому снова становится затемнение.
«Матиас и Максим
» в прокате с 14 ноября
.