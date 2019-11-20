«Аббатство Даунтон»: Молочная река, кисельные берега

Взбитые сливки английской аристократии
1927 год, Англия. Йоркширское загородное поместье, аббатство Даунтон — семейное гнездо графа Грэнтэма (Хью Бонневилль
) — живёт своей обычной жизнью, ход которой отлажен веками и тщательно поддерживается как семьёй графа, так и большим штатом обслуги под руководством молодого дворецкого Томаса (Роб Джеймс-Колье
). Старый дворецкий, мистер Карсон (Джим Картер
), отошёл от дел и пребывает на покое. На кухне командует бойкая повариха миссис Патмор (Лесли Никол
), и уже седьмой год ей помогает Дэйзи (Софи МакШера
) — она снова невеста и снова сомневается в правильности своего выбора. Конечно, личные драмы не способны повлиять на мерную работу коллектива, который, будто точный механизм, веками обслуживает огромный дом-дворец и семью, живущую в нём. Это может сделать только влияние свыше — например, письмо, извещающее о намерении царственной четы, короля Великобритании Георга V (Саймон Джонс
) и его супруги Марии (Джеральдина Джеймс
), провести ночь в Даунтоне. В планах монаршего визита — обед, парад с королем, осматривающим йоркширскую кавалерию, и большой королевский ужин.
Известие огорошивает жителей поместья и деревушки восторгом и священным ужасом. Аббатство Даунтон, оплот и образчик патриархального образа жизни, готовится исполнить своё великое предназначение — принять высочайшую инстанцию, хозяина всех хозяев, а все участники этого визита готовы подняться в иерархической лестнице (и своих глазах) на ступень повыше. Одни из них сядут за стол с самим королём, другие — будут его обслуживать! А ведь между простым бакалейщиком и поставщиком стола Их Величеств огромная разница. Испугавшись начавшейся неразберихи, леди Мэри (Мишель Докери
) вызывает проверенного мистера Карсона на подмогу Томасу, чему тот совсем не рад, но тут выясняется, что король путешествует со своей челядью, и нужда в обслуге Даунтона вовсе отпадает. И хуже того — им могут приказать прислуживать слугам короля, какой позор! В графских покоях масла в огонь, как обычно, подливает прабабушка Вайолет, вдовствующая графиня Грэнтэм (Мэгги Смит
). Ведь в свите королевы прибудет её одинокая родственница, леди Бэгшоу (Имелда Стонтон
), упрямо не желающая составить завещание в пользу графа Грэнтэма, а выяснение причин этого во время визита может привести к скандалу. Обстановка в поместье накаляется с каждым днём.
В ноябре британская монархическая идея наносит двойной удар: одновременно выходит третий сезон сериала «Корона
» и долгожданная полнометражная версия
сериала «Аббатство Даунтон
», финальный сезон которого состоялся в 2015-м году. Популярнейшее шоу о жизни английской аристократической семьи и их слуг с 1912 по 1926 год закрылось под слёзы зрительниц, которые и стали залогом работы над полноэкранной версией фильма — своеобразной «рождественской историей», отдельным сюжетом в привычных интерьерах — также традиционным для сериала. Это весьма сентиментальное возвращение в привычные места и обстоятельства, к знакомым персонажам. Здесь собраны все актёры, блиставшие в шоу, и даже Мэттью Гуд
вбегает в кадр запыхавшись, будто боясь опоздать на этот бал. На большом экране Даунтон стал ещё великолепней, словно и впрямь отчищенным до блеска к королевскому визиту — и интерьеры замка Хайклер, и столовое серебро, и наряды дам (эти платья!), и осенние виды сельской Англии. Иерархическое общество здесь отлажено, как плавный механизм, как почта Англии, стремительно доставляющая королевское письмо в начале фильма. Но каждый его винтик имеет имя, личность и достоинство, недаром мистер Карсон дважды торжественно высказывается о своём священном долге, о том, что счастлив находиться там, где приносит максимальную пользу. Пожалуй, тут каждый рад находиться на своём месте – но не ниже. Великолепные интерьеры и наряды персон на вершине иерархической пирамиды всего лишь символ её красоты и правды, отсылка к вечности, к райским кущам — ведь иерархия земная всего лишь тень иерархии Небесной и ангельских чинов. Поэтому камера здесь витает, как ангел, предоставляя зрителю верхние ракурсы замка, балов и парада, недоступные даже королю. Это прямая лесть — понятно, что вся суета и подготовка совершалась для тех, кто находится в зрительном зале. Для тех, кто пришёл развлечься и предаться ностальгии, ощутить забытое чувство общности, своих утраченных корней, приобщиться к чужому, пусть вымышленному, но такому желанному порядку, сулящему любовь и покой. Да, здесь тоже есть минуты капризов и детских интриг, здесь можно предпочесть королевский бал развлечениям в ночном клубе, но порядок преобладает и воцаряется будто сам собой, как должное, утешительно раздавая всем сёстрам по серьгам.
«Аббатство Даунтон» принимает зрителя из материнского лона кинозала и погружает в свою сладчайшую колыбель — центр мира, где восседает сей царственный властелин. Он меняет свет и тьму движением век и останавливает дождь лёгким вздохом. Здесь всё для его услады, к нему и только к нему стремятся сонмы квалифицированных нянек, дабы удовлетворить малейшую нужду и накормить нежнейшим нескончаемым кушаньем. Его ни в коем случае нельзя огорчать, да и кто же предложит горечь младенцу. И, хотя такой рацион и опека изрядно избыточны, недолго побыть в этом райском месте вполне приятно.
«Аббатство Даунтон
» в прокате с 21 ноября
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