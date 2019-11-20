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«Аббатство Даунтон»: Молочная река, кисельные берега

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20 ноября 2019
Взбитые сливки английской аристократии

«Аббатство Даунтон»: Молочная река, кисельные берега

1927 год, Англия. Йоркширское загородное поместье, аббатство Даунтон — семейное гнездо графа Грэнтэма (Хью Бонневилль) — живёт своей обычной жизнью, ход которой отлажен веками и тщательно поддерживается как семьёй графа, так и большим штатом обслуги под руководством молодого дворецкого Томаса (Роб Джеймс-Колье). Старый дворецкий, мистер Карсон (Джим Картер), отошёл от дел и пребывает на покое. На кухне командует бойкая повариха миссис Патмор (Лесли Никол), и уже седьмой год ей помогает Дэйзи (Софи МакШера) — она снова невеста и снова сомневается в правильности своего выбора. Конечно, личные драмы не способны повлиять на мерную работу коллектива, который, будто точный механизм, веками обслуживает огромный дом-дворец и семью, живущую в нём. Это может сделать только влияние свыше — например, письмо, извещающее о намерении царственной четы, короля Великобритании Георга V (Саймон Джонс) и его супруги Марии (Джеральдина Джеймс), провести ночь в Даунтоне. В планах монаршего визита — обед, парад с королем, осматривающим йоркширскую кавалерию, и большой королевский ужин.

Известие огорошивает жителей поместья и деревушки восторгом и священным ужасом. Аббатство Даунтон, оплот и образчик патриархального образа жизни, готовится исполнить своё великое предназначение — принять высочайшую инстанцию, хозяина всех хозяев, а все участники этого визита готовы подняться в иерархической лестнице (и своих глазах) на ступень повыше. Одни из них сядут за стол с самим королём, другие — будут его обслуживать! А ведь между простым бакалейщиком и поставщиком стола Их Величеств огромная разница. Испугавшись начавшейся неразберихи, леди Мэри (Мишель Докери) вызывает проверенного мистера Карсона на подмогу Томасу, чему тот совсем не рад, но тут выясняется, что король путешествует со своей челядью, и нужда в обслуге Даунтона вовсе отпадает. И хуже того — им могут приказать прислуживать слугам короля, какой позор! В графских покоях масла в огонь, как обычно, подливает прабабушка Вайолет, вдовствующая графиня Грэнтэм (Мэгги Смит). Ведь в свите королевы прибудет её одинокая родственница, леди Бэгшоу (Имелда Стонтон), упрямо не желающая составить завещание в пользу графа Грэнтэма, а выяснение причин этого во время визита может привести к скандалу. Обстановка в поместье накаляется с каждым днём.

«Аббатство Даунтон»: Молочная река, кисельные берега

В ноябре британская монархическая идея наносит двойной удар: одновременно выходит третий сезон сериала «Корона» и долгожданная полнометражная версия сериала «Аббатство Даунтон», финальный сезон которого состоялся в 2015-м году. Популярнейшее шоу о жизни английской аристократической семьи и их слуг с 1912 по 1926 год закрылось под слёзы зрительниц, которые и стали залогом работы над полноэкранной версией фильма — своеобразной «рождественской историей», отдельным сюжетом в привычных интерьерах — также традиционным для сериала. Это весьма сентиментальное возвращение в привычные места и обстоятельства, к знакомым персонажам. Здесь собраны все актёры, блиставшие в шоу, и даже Мэттью Гуд вбегает в кадр запыхавшись, будто боясь опоздать на этот бал. На большом экране Даунтон стал ещё великолепней, словно и впрямь отчищенным до блеска к королевскому визиту — и интерьеры замка Хайклер, и столовое серебро, и наряды дам (эти платья!), и осенние виды сельской Англии. Иерархическое общество здесь отлажено, как плавный механизм, как почта Англии, стремительно доставляющая королевское письмо в начале фильма. Но каждый его винтик имеет имя, личность и достоинство, недаром мистер Карсон дважды торжественно высказывается о своём священном долге, о том, что счастлив находиться там, где приносит максимальную пользу. Пожалуй, тут каждый рад находиться на своём месте – но не ниже. Великолепные интерьеры и наряды персон на вершине иерархической пирамиды всего лишь символ её красоты и правды, отсылка к вечности, к райским кущам — ведь иерархия земная всего лишь тень иерархии Небесной и ангельских чинов. Поэтому камера здесь витает, как ангел, предоставляя зрителю верхние ракурсы замка, балов и парада, недоступные даже королю. Это прямая лесть — понятно, что вся суета и подготовка совершалась для тех, кто находится в зрительном зале. Для тех, кто пришёл развлечься и предаться ностальгии, ощутить забытое чувство общности, своих утраченных корней, приобщиться к чужому, пусть вымышленному, но такому желанному порядку, сулящему любовь и покой. Да, здесь тоже есть минуты капризов и детских интриг, здесь можно предпочесть королевский бал развлечениям в ночном клубе, но порядок преобладает и воцаряется будто сам собой, как должное, утешительно раздавая всем сёстрам по серьгам.

«Аббатство Даунтон» принимает зрителя из материнского лона кинозала и погружает в свою сладчайшую колыбель — центр мира, где восседает сей царственный властелин. Он меняет свет и тьму движением век и останавливает дождь лёгким вздохом. Здесь всё для его услады, к нему и только к нему стремятся сонмы квалифицированных нянек, дабы удовлетворить малейшую нужду и накормить нежнейшим нескончаемым кушаньем. Его ни в коем случае нельзя огорчать, да и кто же предложит горечь младенцу. И, хотя такой рацион и опека изрядно избыточны, недолго побыть в этом райском месте вполне приятно.

«Аббатство Даунтон» в прокате с 21 ноября.


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«Аббатство Даунтон»: Молочная река, кисельные берега фотографии
«Аббатство Даунтон»: Молочная река, кисельные берега фотографии
«Аббатство Даунтон»: Молочная река, кисельные берега фотографии
«Аббатство Даунтон»: Молочная река, кисельные берега фотографии
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