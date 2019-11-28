«Достать ножи»: Острый на язык фильм про глуповатого детектива

Райан Джонсон написал убийство
В уединенном поместье 85-летнего автора успешных детективов Харлана Тромби (Кристофер Пламмер
) большая вечеринка. Чтобы отметить день рождения седовласого патриарха и гаранта фамильных активов, туда приезжает вся семья и парочка прихлебателей. Каждый из них – сам себе готовый персонаж детективного сюжета, какие пачками выходят из-под пера Тромби. Среди них – старшая дочь Линда (требовательная Джейми Ли Кёртис
), ее муж Ричард (представительный Дон Джонсон
), их сын Рэнсом (задира Крис Эванс
), еще один сын Харлана Уолт (нюня Майкл Шэннон
) и его на редкость мерзотный сынуля Джейкоб (талантливый актер Джейден Мартелл
), а еще невестка Джони (эзотеричная Тони Коллетт
), ее дочь, пара служанок и сиделка Харлана Марта Кабрера (Ана де Армас
) родом из Эквадора. Наутро после вечеринки Харлана находят с перерезанным горлом. Версию о самоубийстве не разделяет прибывший в поместье прославленный сыщик Бенуа Бланк (Дэниэл Крэйг
), и вскоре темные секретики семьи начнут вскрываться один за другим.
«Достать ножи
» – крепко сбитый детектив в классическом жанре whodunit (так американские критики придумали называть фильмы про поиски убийцы в замкнутом помещении). Снявший его режиссер и сценарист Райан Джонсон
– умница и талант. В 2005 году он стартовал с эффектным нуарным экспериментом
«Кирпич
», ставшего культовым среди гиков и насупленных старшеклассников. После удачного сай-фая «Петля времени
» (2012) его позвали в режиссерское кресло «Звездных войн: Последние джедаи
», а потом и вовсе доверили отдельную трилогию. В промежутке он решил быстренько отснять давно зревший замысел камерного детектива с уморительно смешными диалогами. Получилось отличное кино на вечер пятницы: бодрое, смешное, стильное – без сомнений, надо идти. Однако и у этого идеального преступления есть пара уязвимых мест.
Фильм хвалят за редкий для Голливуда оригинальный сюжет, который Джонсон как написал, так и поставил. Оригинальности тут, впрочем, ни на йоту. В недавнем интервью Джонсон говорил, что залог креативных идей — взять знакомые элементы и скрестить их так, чтобы получилось что-то новое. В «Достать ножи» он решил объединить сложные загадки Агаты Кристи
с саспенсом Альфреда Хичкока
, чего, конечно, раньше никто не делал: ни Дэвид Финчер
, ни Кристофер Нолан
, ни М. Найт Шьямалан
, ни Пол Верховен
, ни Мартин Скорсезе
, ни братья Коэн
, ни Брайан де Пальма
— вообще никто никогда не делал.
Помимо этого, Джонсон старается внедрить в старомодную детективную формулу актуальный комментарий. Харлан напрочь отказывается продавать Netflix права на экранизацию детективов, герои вовсю обсуждают депортацию иммигрантов, трудолюбивая сиделка Харлана из Эквадора служит им немым укором, а мерзкий подросток поддерживает Трампа и осуждает всех несогласных как «либеральных снежинок». Как и в более-менее традиционных детективах, двигателем конфликта служат классовые и идеологические прения между героями. Убийства, завещания, вторжение полицейских и детективов баламутят застоявшуюся воду негласных договоренностей и взаимных предубеждений. Вспоминается, как в фильме «Смерть на Ниле
» по роману той же Агаты Кристи, швейцарский доктор психологии Бесснер орал на пол-палубы речного парохода: «Всем известно, что у людей низшего сословия не бывает неврозов!»
Комбинация этих элементов из прошлого вызывает неизбежную ностальгию максимально постмодернистского толка. Если раньше писатели и художники изобрели уже все возможные комбинации стилей, нынешние ремесленники могут под них только мимикрировать. «Достать ножи» — это пастиш из всевозможных уютных детективов, белая пародия без насмешки, ибо объект пародии уже исчез (если существовал) и оставил после себя лишь тоску даже не по эпохе, а по мифу. О причудливых городках, где каждый раз, когда становится скучно, случается миленькое маленькое убийство и прибывает любезный сыщик-джентльмен, который слегка оживляет культурную жизнь.
У Райана Джонсона свой сыщик — не Шерлок Холмс, Эркюль Пуаро, отец Браун, миссис Марпл или Коломбо, а Бенуа Бланк — пародия на Джеймса Бонда и лубочный ярмарочный персонаж, который агрегирует знаменитые образы сыщиков прошлого. Он состоит из сплошных реверансов без единой индивидуальной черты, кроме выраженного южного акцента. Тем удивительнее, что Джонсона почти в каждом интервью спрашивают о возможном продолжении приключений Бенуа Бланка. Великим сыщикам прошлого было свойственно противопоставление неприметной внешности и мощного аналитического ума. Застенчивый Пуаро, дипломатично возражавший всем, что он бельгиец, а не француз; домохозяйка Джессика Флэтчер, старая дева мисс Марпл. В отличие от них Бенуа Бланк сначала слишком блистает отточенными выпадами и срежисированными появлениями, а потом начинает пропускать очевидные улики. Серые клеточки Пуаро никогда не подвергались сомнению, а тут кажется, что Бланку просто везет. Проработка персонажей вообще оставляет желать лучшего: при наголову звездном составе некоторым персонажам дают лишь пару реплик, а Бланк занимает чуть ли не половину экранного времени.
Все это, впрочем, совершенно не помешает провести приятный вечер со смешным фильмом. Следующий оригинальный сценарий Райана Джонсона ждать еще нескоро — не раньше, чем он закончит трилогию во вселенной «Звездных войн».
«Достать ножи
» в прокате с 28 ноября
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