Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Простой карандаш»: Чертеж для учителя

Рецензии на фильмы >>
5 декабря 2019
Драма о рисовании против тюрьмы

«Простой карандаш»: Чертеж для учителя

Петербургская художница Антонина (Надежда Горелова) приезжает в маленький поселок с говорящим названием Тихий, затерявшийся где-то в Сибири. Недалеко от этого места находится тюремная зона, в которой отбывает срок ее муж (Владимир Мишуков), осужденный, судя по всему, по сфабрикованному делу, и женщине хочется быть рядом. Она устраивается в местную школу учителем черчения и изобразительного искусства, и с первым занятием стремится внести толику благородства и изящества в незанимательную жизнь местных подростков – водит их рисовать на природе, задает глубокие вопросы, рассказывает о Леонардо да Винчи. Но для всех Антонина чужая. Белая ворона в столичном пальто среди холодных бараков, облезлых классов и неухоженных детей. И местные жители, и учителя, и ученики, и даже супруг, все как один, говорят ей: «Уезжай отсюда, уезжай быстрее». Словно боятся, что чистые ее стремления взбаламутят это тихое болото, и поднимутся из его глубин демоны.

Впрочем, демоны и так на свободе. Взрослые пацаны, главарем которых является самый трудный ученик школы Миша Пономарев (Александр Кольчевский), избивают тех, что поменьше, отбирают деньги и вообще держат в страхе весь поселок. Антонина, кажется, одна, кто пытается противостоять прямому насилию и достучаться до Миши – мальчика со сложной судьбой, брат которого скоро откинется с зоны. Остальные взрослые живут с парализованной волей и убеждением, что ничего нельзя изменить.

«Простой карандаш»: Чертеж для учителя

Одним из антагонистов прекраснодушной героини выступает учитель истории, литературы и... физкультуры Алексей (Александр Доронин). Тоже, в общем, носитель культуры во всех ее проявлениях, который не верит, что атмосфера этого места может перемениться. Демонстрируя свою разочарованность, он изрекает: «Каждому свое, им ничего не нужно, это быдло, достойное презрения». Их с Антониной разговор – один из центральных в картине. Он символизирует два взгляда на мир – пассивный и деятельный. И в какой-то степени историк оказывается прав – сочувствие, проявленное Антониной, нарушает привычный ход вещей и едва не приводит к трагедии. Попытка влезть в чужой монастырь со своим уставом терпит фиаско, но в этом поражении заключается и надежда.

Режиссер Наталья Назарова, автор фильмов «Дочь» и «Светлячок», в новом фильме, снятом в лучших традициях советского кино о школе, снова воссоздает быт российской глубинки и ее жителей, концентрируя внимание на детях, которые живут без участия и любви в среде, благостной для размножения бацилл насилия, и обречены бесконечно повторять незавидные судьбы родителей. Фильм начинается и заканчивается документальными кадрами с завода по изготовлению простых карандашей. Карандаши, все как один, едут по конвейеру и собираются в пачки работницами предприятия – они должны лежать ровно. Рядом с заводом такими же ровными рядами лежат будущие карандаши – срубленные деревья. Их участь известна. Но так ли плохо быть простым карандашом, ведь с помощью каждого из них можно создать рисунок – заполнить пустоту. Главная сила фильма Назаровой – в гуманистических идеях о важности простых вещей и о силе искусства, которые, как и в карандаше, заключены в каждом человеке.

«Простой карандаш» в прокате с 5 декабря.


версия для печати
Ссылки по теме
Наталья Назарова: «Профессиональная судьба человека зависит от учителя»
Наталья Назарова покажет москвичам «Простой карандаш»
Поиск по меткам
Екатерина ВизгаловаРоссийские фильмы
персоны
Надежда ГореловаАлександр ДоронинВладимир МишуковНаталья Назарова (II)
фильмы
ДочьПростой карандаш

фотографии >>
«Простой карандаш»: Чертеж для учителя фотографии
«Простой карандаш»: Чертеж для учителя фотографии
«Простой карандаш»: Чертеж для учителя фотографии
«Простой карандаш»: Чертеж для учителя фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

День рождения >>

Елизавета Александрова
Лина Весёлкина
Сергей Деревянко
Андрюс Канява
Сергей Клановский
Евгения Розанова
Нина Русланова
Антон Сёмкин
Александр Фисенко
Мария Белкина
Одетт Жуайе
Йерун Краббе
Барбара Крафтувна
Джордж Савалас
Ник Стал
Йоханнес Хестерс
все родившиеся 5 декабря >>

Афиша кино >>

Ржев
военный фильм, драма
Россия, 2019
Встреча с Горбачёвым
биография, исторический фильм
Великобритания, Германия, США, 2018
Пароль: Хаус
научная фантастика, триллер
Испания, 2018
21 мост
детектив, драма, криминальный фильм, триллер
США, 2019
Война токов
биография, драма, исторический фильм
США, 2017
Конец сезона
мелодрама, триллер
Россия, 2019
Простой карандаш
драма
Россия, 2019
Рождество на двоих
комедия, мелодрама
Великобритания, 2019
Тёмная ночь
драма
США, 2016
Эспен в поисках Золотого замка
приключения, фэнтези
Норвегия, Чехия, 2019
Аэронавты
биография, драма, приключения
Великобритания, США, 2019
Зверь
боевик, криминальный фильм, триллер
Южная Корея, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен