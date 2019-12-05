«Конец сезона»: Дотянуться до неба в алмазах

На экраны выходит новый фильм Константина Худякова «Конец сезона», уже предваряемый возгласами зрителей и критиков – «Как, опять «Три сестры»?!
По внешней фабуле такого вроде не скажешь – в Прибалтике 90-х, в маленьком курортном городке проживает семейство из трех сестер: дочери военного немало поездили с отцом по гарнизонам, пока не осели здесь и неожиданно не оказались «за границей». Старшая Елена (Юлия Пересильд
) переживает семейный кризис, она замужем за местным; средняя Вера (Юлия Снигирь
), страдающая по несостоявшейся любви, рисует портреты на площади; младшая Анна (Анна Чиповская
), о любви лишь мечтающая, исполняет джазовые композиции в ресторане. Сестры зарабатывают и тем, что сдают комнаты отдыхающим, вот и сейчас к ним заселились рыжеволосый панк, папенькин сынок, с начинающим писателем (Дмитрий Ендальцев
), изучающим «реальность», и военный (Сергей Колтаков
) с сумасбродкой женой (Наталья Кудряшова
). В дом сестры мужа Елены по соседству въехал новый русский с телохранителями (Евгений Цыганов
), такой вот удачный выдался конец сезона. Чеховских мотивов в вольном пересказе Елены Райской
достаточно, тем более, что сестры, большие любительницы кофе – очень гармоничное трио получилось у актрис — все же бросают реплики про Москву, которую туманно помнят из своего детства.
Но когда в самом начале фильма «писатель» зароет чеховское ружье в прибрежном песке, а «военный» начнет профессиональную слежку за бизнесменом на гелендвагене и за «писателем», зритель поймет, что мелодрама утекает в криминал, и в мыслях у Станислава Говорухина
(это его последний продюсерский проект, с любовью осуществленный коллегой Екатериной Маскиной
на студии «Вертикаль»), было желание поразмышлять о том страшном времени, от которого нас отделяют всего двадцать лет. Как ни крутите, а следует признать, что мы обречены еще долго размышлять о 90-х, которые никакие не «лихие», а по-настоящему трагические годы, сродни первым десятилетиям после 1917-го. Уж очень больно ломалась через колено русская жизнь и русская история, лихо рассеивались по миру русские судьбы. Свидетельницами происходящего еще долго будут именно они - три прекрасные женщины, ровесницы XX века, такую уж роль предписал им Антон Павлович.
Константин Худяков не в первый раз адаптирует Чехова к нашей жизни (фильм 1984 года с говорящим названием «Успех
» с Леонидом Филатовым
, московским режиссером-авангардистом, репетирующим «Чайку» в провинции), и это всегда переворот в сознании зрителя. В «Конце сезона» он поднимает острые проблемы 90-х – расцвет бандитизма, разборки по понятиям, и, в частности, восприятие русских как оккупантов частью населения Прибалтики. Но не педалирует это, а предлагает «отнестись к событиям как к части нашей истории, которую мы пережили, ничего не смаковать, не расковыривать шрамы, а обернуться, поклониться и идти дальше». Фильм, действительно, сделан не с политической, а с человеческой позиции: понятно, что разные люди по-разному воспринимали происходившее, на этом построен межличностный сюжет картины. «Но, если эти отношения выкинуть, - говорит режиссер, - в кино ничего не останется. Главное в том, что этнический конфликт, насколько возник в картине, настолько там же и потух». В воплощении этой мысли на экране убедительны литовские актеры Андрис Паулавичюс
(муж Елены) и Габриэле Куодите
(его сестра). И, возможно, именно поэтому иным зрителям не хватило адреналина в картине.
Криминальные разборки в фильме не страшат, они показаны как факт действительности, из которой слова не выкинешь. Фильм подчеркнуто красив (цветокоррекция сделана в Голливуде). Камера Александра Кузнецова
спокойна, его глазами прежде всего видим красивый старинный городок, дома с любовно убранными интерьерами, прекрасную природу, среди которой люди убивают друг друга. Чеховское ружье, конечно, стреляет, и безумный военный, сведя счеты с героем Цыганова по приказу своего босса, переступает через черту и своей любви к жене, неспособной жить без опеки. «Работой с гением» назвал режиссер кадры с Сергеем Колтаковым, который, как никто, умеет в нюансах передать драму целой человеческой жизни.
Драматургию фильма обостряет музыка Давида Голощекина
, которая ясно передает ощущение внутренней тревоги персонажей, расставляет акценты в острых моментах. На фестивале «Окно в Европу», где «Конец сезона» открывал программу, музыканты рассказали, что для картины было записано 32 музыкальных номера, с участием джазового и струнного составов. И самая большая удача, это подчеркивает и режиссер, что, благодаря Екатерине Маскиной, в картине прозвучали две песни мирового уровня, которые с 30-х годов поют самые великие певцы. В фильме композиции ярко исполнила Аня Чиповская.
В финале, уже после того, как полыхнет взрывом дом с несколькими людьми, и неудавшийся наемник сбежит прочь, камера, взлетев ввысь, будет снимать кружащихся в объятии сестер, и прозвучат слова о «небе в алмазах». В этот момент приготовься принять непреложную истину, зритель. Никакой «Москвы» не будет – ни в жизни младшей, ринувшейся-таки вслед за беглецом, ни в жизни средней, обезумевшей от горя потери, ни в жизни старшей, корнями давно вросшей в эту землю. Жизнь такова, какова она есть, и люди совсем не зря придумали истину – «По несчастью или к счастью, Истина проста: Никогда не возвращайся В прежние места. Даже если пепелище Выглядит вполне, Не найти того, что ищем, Ни тебе, ни мне». Другими словами, режиссер дает понять, что счастливы сестры не будут, но грустить по этому поводу не стоит.
Фильм – несомненная удача Константина Худякова, поскольку в нем есть тот прорыв, который означает попадание в Чехова, потому что каждая чеховская фигура, говоря словами известного критика, «носит в себе что-то невысказанное, какую-то скрытую драму, мечту, переживание, целую жизнь, не выраженную в слове». Лучшим исполнителям в «Конце сезона» удается прорваться.
«Конец сезона
» в прокате с 5 декабря.