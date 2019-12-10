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«Джуманджи: Новый уровень»: Press F to pay respect

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10 декабря 2019
В прокат выходит новая часть франшизы с Дуэйном Джонсоном и Джеком Блэком о видеоигре, ставшей слишком реальной. Кирилл Горячок рассказывает, почему авторам пора придумать новую идею для старой истории.

«Джуманджи: Новый уровень»: Press F to pay respect
фото: Кадр из фильма «Джуманджи: Новый уровень»

Прошло два года с тех пор, как четверо друзей побывали внутри видеоигры «Джуманджи». У Спенсера (Алекс Вулф) начался переходный возраст, он чувствует себя одиноким и никому не нужным, а отношения с девушкой Мартой (Морган Тернер) распались. В какой-то момент, когда мама оставляет его наедине с надоедливым дедушкой Эдди (Дэнни ДеВито), юноша решает вернуться обратно в игру, чтобы вновь почувствовать себя в шкуре мускулистого героя Брэйвстоуна (Дуэйн Джонсон) и спасти вымышленный мир. Узнав, что Спенсер вновь отправился в «Джуманджи», его друзья следуют за ним. Только в этот раз что-то пошло не так, и в игру засосало не только молодежь, но и дедушку Эдди с его другом Мило (Дэнни Гловер).

В отличие от подавляющего большинства возвращений культовых франшиз на экраны, перезапуск «Джуманджи» в 2017 году неожиданно оказался свежим взглядом на события семейного фэнтези с Робином Уильямсом. Режиссер Джейк КэзданОчень плохая училка») не стал бездумно повторять старый фильм, а придумал совершенно другой и более актуальный сюжет – не «Джуманджи» врывается в наш мир, а мы врываемся в «Джуманджи». Первая часть перезапуска под заглавием «Зов джунглей» на простом языке рассказывала о проблемах самоидентификации в подростковом возрасте. В «Новом уровне» возрастные проблемы остались на месте, однако теперь с уклоном в конфликт поколений, ведь в игру вступают не только школьники, но и два старика, никогда до этого не державшие в руках джойстик и ничего не знающие о законах видеоигр.

«Джуманджи: Новый уровень»: Press F to pay respect
фото: Кадр из фильма «Джуманджи: Новый уровень»

Сиквел почти дословно следует событиям предшественника, с одной лишь поправкой на действующие лица. В образе Дуэйна Джонсона теперь находится не мальчик Спенсер, а его дедушка Эдди, а в теле Кевина Харта вместо бойкого задиры Фриджа оказался бывший партнер старика по бизнесу. Такой обмен телами дал большой простор для шуток, в частности, «Скала» Джонсон очень смешно имитирует Денни ДеВито, его мимику и походку. Кроме того, старички долгое время не могут взять в толк, что находятся внутри игры, а не на том свете, и молодым приходится вновь и вновь им объяснять, что происходит, и почему, когда одного из них съедает огромный бегемот, через мгновение тот падает с неба и теряет полоску «жизни». Спенсер тоже не получил того, чего хотел, когда нырнул без спроса в «Джуманджи». В этот раз ему достался вовсе не образ мужественного бойца, а китайской воровки, которую в фильме играет Аквафина.

К сожалению, фантазия авторов исчерпывается на моменте необычного обмена телами и введения в игру пожилых героев. Внутри «Джуманджи» происходят примерно те же экшн-события, что и в «Зове джунглей», только существенно лучше сделанные: спецэффекты подтянули, добавили разнообразие локаций, теперь герои не только бродят по джунглям, но и попадают в пустыню и морозные горы. Финальным боссом в «Новом уровне» выступает коварный викинг Юрген, которого играет артист из «Игры престолов» Рори МакКан. Само собой и без отсылок к популярному сериалу не обошлось, но ничего особенного из потасовки героев с северными войнами так и не вышло. Сценаристы вообще грешат странными решениями, в сиквеле есть множество довольно нелепо придуманных сцен, которые почти никак не отзываются на общем повествовании и при этом не вызывают смеха сами по себе. Так, например, в один момент герои Карен Гиллан и Джека Блэка зачем-то два раза подряд меняются телами, видимо только для того, чтобы растянуть хронометраж.

Не было сомнений, что финал «Нового уровня» в очередной раз пообещает сиквел. В этот раз авторы постарались, и следующий «Джуманджи» должен полностью поменять правила игры. Верное решение, поскольку новый фильм наглядно показал, что идея с виртуальной реальностью уже заметно исчерпала себя, как и старые шутки про девочек в теле мальчиков.

«Джуманджи: Новый уровень» в прокате с 12 декабря.


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