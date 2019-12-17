«Шестеро вне закона»: Майклу Бэю закон не писан

На Netflix состоялся релиз нового боевика режиссера «Плохих парней» и «Трансформеров» с Райаном Рейнольдсом, свергающим диктатуру в стране третьего мира с помощью гигантского магнита. Кирилл Горячок рассказывает, почему это прекрасно.
фото: Кадр из фильма «Шестеро вне закона»
Дерзкий миллиардер (Райан Рейнольдс) решает покончить с роскошной жизнью и изменить мир. Он инсценирует свою смерть и собирает команду отчаянных ребят, которым нечего терять. Вместе они собираются избавить человечество от зла, и первой их большой целью становится жестокий диктатор Ровак Алимов. Банда «призраков» отправляется в Тургестан, чтобы свергнуть кровавый режим и помочь демократии воцариться в стране третьего мира.
Благодаря Netflix случился еще один большой режиссерский камбэк под конец года, и речь не про «Ирландца» Скорсезе, а про Майкла Бэя, снявшего на деньги стримера, пожалуй, самый веселый и сумасбродный боевик этого года. После пяти невыносимых частей «Трансформеров» казалось, что Бэй вряд ли уже сумеет снять что-нибудь близкое по духу своим ранним картинам, вроде «Плохих парней» или «Скалы». Однако «Шестеро вне закона» — настоящее возвращение к истокам, олдскульный мастер-класс по постановке экшна.
По-своему «Шестеро вне закона» — своеобразный ответ Бэя франшизам «Форсаж» и «Миссия невыполнима». Но суть в том, что какими бы многобюджетными и профессиональными не были боевые сцены в этих фильмах, все они так или иначе сделаны по учебнику, и с каждой новой частью впечатляют все меньше. Бэй же нарочно пренебрегает чувством меры и традиционными приемами монтажа, он все переворачивает с ног на голову: играется с фокусом, заваливает горизонт, нарушают всякую логику монтажных склеек и превращает действие в настоящее безумие. Картина начинается с двадцатиминутной гонки по Флоренции, снятой до того издевательски вычурно, что оторвать глаз невозможно, кажется, что смотришь индийское кино, а не крупнобюджетный голливудский боевик с Райаном Рейнольдсом. Раньше продюсеры не давали Бэю волю экспериментировать до такой степени, и в «Шестеро вне закона» режиссер, наконец, вдохнул свободу полной грудью и показал настоящий экшн-авангард.
фото: Кадр из фильма «Шестеро вне закона»
При всем завораживающем безумии картины, которая не сбавляет темп практически ни на минуту, нельзя не заметить, что рассказчик из Бэя, мягко говоря, слабый. Хотя в «Шестеро вне закона» и чувствуется рука сценаристов «Дэдпула» и «Zомбилэнда» Ретта Риза и Пола Верника, вспомнить хоть какие-то детали сюжета после просмотра, помимо непосредственно свержения диктатуры в вымышленном Тургестане, будет весьма трудно. Бэй полностью подчиняет себе историю и творит из нее безумную мешанину из абсурда, взрывов и шуток, которая противоречит всякому вкусу, и именно поэтому так прекрасна и даже поэтична.
Главный герой в исполнении Райана Рейнольдса, равно как и его напарники, использует вместо имени порядковый номер. И это избавляет режиссера от ненужных и совершенно неинтересных ему предысторий персонажа, драматургии и душевных травм, которые потенциально могли бы объяснить его желание распространить демократию в Тургестане, используя гигантский магнит, встроенный в яхту злого тирана. Для Бэя «призраки» — не действующие лица, а красочные функции, которые зрелищно действуют в эпицентре взрывов и мультяшных перестрелок. Поэтому не стоит особенно ожидать от картины интересных твистов или актуального политического комментария: «Шестеро вне закона» — циничное и хулиганское развлекалово, высмеивающее все условности жанра и само себя заодно.
Впрочем, ровно по этой причине новый фильм Бэя — зрелище не для всех, и поймут его самоироничный посыл с большей вероятностью те, кто скучал по боевикам 1990-х: шумным, глупым, но очень веселым. Наверное, «Шестеро вне закона» – самый киноманский фильм режиссера, диапазон оммажей здесь варьируется от Сергея Эйзенштейна до Тони Скотта, от Шекспира до «Во все тяжкие». И в этом весь Майкл Бэй, мастерски балансирующий на грани вульгарности и экшна, как большого искусства.