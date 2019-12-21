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«Джентльмены» предпочитают...

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21 декабря 2019
Гай Ричи в лучшей форме

Микки Пирсон (Мэтью МакКонахи) аристократичный криминальный авторитет и создатель гигантской подпольной империи по выращиванию и продаже марихуаны, планирует продать свой бизнес «королю каннабиса» (Джереми Стронг) за весьма приличную цену. Пока идут переговоры об условиях передачи активов, группа мелких бандитов грабит одну из принадлежащих Пирсону точек, что ставит под угрозу всю сделку – и Рэймонд (Чарли Ханнэм), правая рука Пирсона, теперь должен максимально оперативно выяснить, кто стоит за этим неприятным происшествием. Разумеется, его расследование вскроет немало сложных схем, ведущих к неожиданным результатам.

«Джентльмены» предпочитают...

Гай Ричи получил известность как благодаря криминальным комедиям о темной стороне Лондона, в которых действовали неизменно колоритные персонажи, а интриги изящно накладывались одна на другую. Затем лет десять Ричи занимался очень разными проектами – от фильмов о Шерлоке Холмсе до семейных блокбастеров про Аладдина – но в «Джентльменах» он возвращается к своим корням. Это очередная история о британском криминальном мире, поданная с характерной для Ричи легкостью, несмотря на внушительный хронометраж и детективный сюжет, в котором диалоги важнее перестрелок.

В такой истории особое значение имеют персонажи – и с ними все в порядке: Ричи не зря пригласил в фильм вереницу звездных имен, среди которых стоит выделить Колина Фаррела в роли стильного братка в спортивном костюме (с логичной кличкой Тренер), а также Чарли Ханнэма, у которого явно работает отличная «химия» с обоими ключевыми партнерами на экране: Хью Грантом и Макконахи. Но, конечно, именно последнему достались почти все самые впечатляющие сцены фильма, в которых герой Макконахи великолепно демонстрирует стремительный переход от снобистского аристократизма к необузданной жестокости – и обратно.

«Джентльмены» предпочитают...

Когда-то Ричи называли «британским Тарантино», и могло казаться, что для подобного рода сравнений есть основания – взять хотя бы общность криминальной тематики и любовь к ярким персонажам. Но как раз в «Джентльменах» (к которым Ричи сам написал сценарий) очень хорошо видны различия двух режиссеров: там, где Тарантино выстраивает сложные стилизации под ушедшие эпохи и щедрой рукой рассыпает миллионы отсылок к поп-культуре, претензии Ричи намного более скромны. Он снимает стильный детектив в привычных для него декорациях, делая ставку на распутывание сюжетных линий, в то время как замысловатые игры с нарративом его явно интересуют намного меньше.

Так что его новая работа должна понравиться всем, кто помнит «Большой куш» и «Карты, деньги, два ствола»: это не «опять», а «снова». «Джентльмены» - это классический фильм Гая Ричи, со всеми плюсами и минусами, только выполненный на более высоком уровне, и с большим числом звездных имен на афише. Как выясняется, годы работы над многомиллионными блокбастерами не прошли даром, но Ричи все еще нигде не чувствует себя так же комфортно, как в кишащем разнокалиберными гангстерами Лондоне.

«Джентльмены» в прокате с 13 февраля.


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