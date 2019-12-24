«Холоп»: перевоспитание строптивого

Гриша (Милош Бикович) – молодой мажор, и думает, что ему все позволено. У него нет работы, но она ему и не нужна. Ведь денег у него предостаточно – неограниченный доступ к бездонному колодцу своего папы-олигарха ему обеспечен по праву рождения. Гриша прожигает жизнь и творит все, что ему вздумается: бесконечно ходит по клубам, пытается в грубой форме разводить наивных девочек, покупает дорогие машины, алкоголь, а про правила дорожного движения наш герой и вовсе не слыхал. А зачем нужны правила, если от любого гаишника можно откупиться, а в случае отказа – просто переехать принципиального блюстителя порядка?
Отцу героя (Александр Самойленко) постоянно приходится вытаскивать Гришу из различных передряг, и когда дело начинает пахнуть реальным тюремным сроком, ведь нападение на сотрудника полиции – дело серьезное, взволнованный родитель решает пойти на отчаянные меры, чтобы поменять отношение сына к жизни. По совету любовницы (Мария Миронова) он обращается к некоему специалисту, который использует крайне нестандартные методы, но обещает невероятный результат. Играющий этого чудаковатого любителя экспериментов Иван Охлобыстин уже имеет опыт невероятного «излечения» неизлечимых болезней (и речь вовсе не об «Интернах»), так что неудивительно, что герои решают довериться столь странному, но обаятельному персонажу, тем более в исполнении такого актера (если уж там прошло – то здесь-то вообще плевое дело).
По задумке «психолога» Гришу следует переместить в прошлое. Все просто: он внезапно проснется крепостным крестьянином, и, взглянув на свою жизнь под новым углом, испытает нравственное перерождение. Для этого необходимо отстроить декорации барского поместья 19 века, нанять орду актеров и обеспечить полную изоляцию пациента от внешнего мира. И самое главное: Гриша должен верить в то, что он попал в прошлое. Добиться этого, как оказалось, не так уж и сложно: нужно лишь заставить его бежать за эвакуированным автомобилем, в нужный момент выстрелить дротиком со снотворным, а затем переместить в специально выстроенную локацию, где бывший мажор начнет новую жизнь простого холопа. Сомнения Гриши в реальности происходящего быстро развеиваются с помощью барского кнута, и уже спустя несколько часов недалекий и не слишком образованный герой действительно верит, что попал в прошлое.
Клим Шипенко, известный по фильму «Салют-7» и недавно отгремевшему в кинотеатрах «Тексту», явно претендует на звание ярчайшего российского режиссера по итогам уходящего года. Способствует этому не только вызванный «Текстом» широкий резонанс и весьма вероятный успех «Холопа», но также и жанровая универсальность молодого постановщика. Снять за один год две столь непохожих друг на друга картины – немногие из современных российских режиссеров могут похвастаться такой творческой гибкостью.
фото: Кадр из фильма «Холоп»
Будучи комедией, картина Клима Шипенко обязывает своих героев к частому юмору, порой слегка натужному, но все же не стыдному, а порой – даже весьма остроумному. Это сильно выделяет «Холопа» в плеяде отечественных комедийных фильмов последних лет: прикрывать лицо рукой после брошенный вскользь туалетной шуточки здесь не приходится ни разу. «Холоп» имеет иммунитет к любым придиркам по поводу исторических неточностей: ведь он не является историческим фильмом, а персонажи – это не жители XIX века, а актеры, играющие их. Все диссонирующие с реалиями крепостной России нюансы – лишь часть сюжета. Есть и совсем уж «бредовые» с точки зрения науки моменты, но все они объясняются зрителю: например, необходимость срочного нашествия татар диктуется стремлением поставить Гришу в экстремальную и непривычную ему ситуацию: бесчинства татаро-монголов должны подтолкнуть плохо образованного, а потому доверчивого героя к героическому поступку. В каком-то смысле, «Холоп» можно считать пародией на все исторические реконструкции в отечественном кинематографе, где на нюансы часто закрываются глаза в угоду мнению обывателя. Пускай крестьяне и говорят на современном языке, пускай и выглядят местные деревенские красавицы как посетители тематических вечеринок: ко всему этому нас приучило кино, и раз уж нас не удивляет белоснежная улыбка на лице у средневекового рыцаря, то Гришу не смущает и иго в 19-м веке.
Как и большинство историй, история мажора Гриши затрагивает фундаментальную для литературы и кино тему. Тему перемен. Посыл фильма довольно прост, вечен и понятен с самого начала. Любовь меняет человека, но управлять ею нельзя. Она заставляет смотреть на жизнь по-другому, думать по-другому, думать о ком-то, кроме тебя, воспитывает эмпатию и учит быть чувствительнее к окружающему нас миру. Однако прогнозы в любви – дело ненадежное, и навязать ее невозможно. Но когда она, настоящая, постучится в твою дверь – только тогда ты сам снимешь маску и обретешь самого себя. Климу Шипенко удалось снять простой, но оттого не менее качественный и милый жанровый фильм. Да, быть может, «Холоп» и не хватает звезд с неба, но все же «нестыдная российская комедия» – выражение столь редкое в последние годы, что любое исключение из правил хочется хвалить.