«(НЕ)Идеальный мужчина»: Сама виновата

Сенсационный успех «Холопа», случившийся на новогодних праздниках, доказал любовь российских зрителей к комедийному жанру, представителям которого, впрочем, далеко не всегда удается удержаться в рамках веселого остроумия, не отягощенного нелепыми шутками. До «Холопа», хоть и не с таким успехом, российские зрители достойным рублем оценивали проекты Жоры Крыжовникова – «Самый лучший день», чей прокат приходился также на длинные праздничные каникулы, и дилогию «Горько!». Одним из самых успешных фильмов прошлого года стала еще и вторая часть «Бабушки легкого поведения» режиссера Марюса Вайсберга, когда-то сделавшего себе славу не только за счет пугающе безвкусных «Гитлер, капут!» и «Ржевский против Наполеона», но и благодаря вполне приличным ромкомам «Любовь в большом городе»,где дебютировала в большом кино певица Вера Брежнева (вместе с ней одну из ключевых ролей сыграл еще и Филипп Киркоров) и «8 первых свиданий» с будущим президентом Украины Владимиром Зеленским в главной роли. И вот к началу 2020-го два, на первый взгляд, совершенно не похожих друг на друга комедиографа – Крыжовников и Вайсберг – объединились в картине «(НЕ)Идеальный мужчина», спродюсированной, к тому же, Александром Роднянским и Сергеем Мелькумовым, в последнее время сосредоточенных исключительно на авторском кино высокой пробы, будь то «Нелюбовь» и «Левиафан» Андрея Звягинцева или «Дылда» Кантемира Балагова. Результат получился столь же странным, как и состав съемочной команды этой «комедии».
Свете (Юлия Александрова
) надоела работа в автосалоне: «захотелось попробовать чего-нибудь новенького» – например, службу в фирме по продаже японских человекоподобных роботов. На момент трудоустройства, судя по фильму, здесь числятся всего три человека – начальник-бабник (Максим Лагашкин
), «айтишник-задрот» (Артем Сучков
) и еще один таинственный парень, ворующий сэндвичи. Продажником Свету сразу назначить нельзя, поэтому ее отправляют на склад разбирать этих самых роботов. Долгая инструкция айтишника Свете особо не нужна: андроиды, сразу же говорящие на русском языке, и сами знают, что с ними нужно делать. Модельная линейка в этом «магазине», впрочем, небогатая – повар, фитнес-инструктор, манекенщица и «универсальная молодежная модель» с лицом и телом популярного певца и холостяка Егора Крида
. Последний признается бракованным из-за незапрограммированного и бесконтрольного желания делиться лирическими мыслями о своей тяжелой судьбе.
Откровенность робота Свету внезапно восхищает, поскольку в анамнезе у нее лишь туповатый качок-иждивенец (Роман Курцын
), который напрашивался, чтобы его выгнали из дома за бесконечные измены и непотребное мужское поведение, а в итоге ушел сам. Найти замену – проще простого, так как весь немногочисленный мужской коллектив странной фирмы попеременно пытается затащить Свету в постель. В том числе и новоявленный робот с внешностью Крида, сталкерскими замашками и скабрезными комплиментами. И вот девушка решает купить себе этого сирого и убогого – «дефективного» – андроида с непонятной ошибкой 102, которую не могут объяснить даже разработчики, и уже бежит занимать девять миллионов рублей. Сперва в банк, где сотрудник мужского пола почему-то страшно рад за ее личную жизнь (слава богу, не пристает), а затем у матери (Алика Смехова
), уже поставившей крест на семейном счастье дочери, и сердобольной секси-подружки (Яна Кошкина
), которая со вздохом «опять нашла какого-то алкаша у «Пятерочки» с готовностью дает в долг 100 тысяч рублей на непонятно с чего возникшую большую любовь Светы.
При всей легкомысленности сюжета на легкий ромком о безоблачной любви несчастной женщины и красавца-робота рассчитывать не стоит. «(НЕ) Идеальный мужчина» внезапно оказывается почти социальным хоррором с любимым русским выводом – «сама виновата». И самым слабым местом этой «комедии», собранной из совершенно разных наборов лего, выступает, как ни странно, сценарий, написанный Крыжовниковым и его соавтором по «Звоните ДиКаприо!
» Евгенией Хрипковой
.
Чувства героев здесь возникают спонтанно, ситуации выглядят, как набор случайных сценок, причем в большинстве случаев не самых смешных. В принципе все шутки сводятся исключительно к стоимости робота, точнее певца Егора Крида, гонорара для которого, кажется, хватило не на весь фильм – во второй половине фильма он вообще на время исчезает из поля зрения. Сам Крид актер, мягко говоря, неопытный – хорошо отыгрывает только сцены, подобные тем, что у него были в шоу «Холостяк». Его партнерша, актриса Юлия Александрова, пытается сохранить лицо в творящемся вокруг нее абсурде, Курцын выступает в своем коронном образе комического качка, Лагашкин от нечего делать переигрывает (хотя в определенные моменты это выглядит даже гармонично). Что касается Артема Сучкова, то он, похоже, согласился сниматься в «(НЕ) Идеальном мужчине» исключительно по дружбе, после того, как они вместе с Александровой «отсидели» несколько недель на острове во время съемок «Последнего героя».
Если комедию «Холоп» многие упрекали за попытку поиграть – на грани фола – в завуалированный современный роман воспитания, то «(Не) Идеальный мужчина», ориентированный в первую очередь на женскую аудиторию, идет еще дальше и представляет собой уверенный и любимыми многими тезис о том, что «все бабы – дуры», а мужики, если и козлы, то исключительно из-за этого. Вот даже Егор Крид не может найти себе достойную спутницу жизни. А он же идеальный мужчина, пусть и немного робот. Это остроумие кастинга – пожалуй, единственная засчитанная шутка.
«(НЕ)Идеальный мужчина
» в прокате с 16 января
.