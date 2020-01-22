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«Плохие парни навсегда»: Майами, солнце, спецэффекты

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22 января 2020
Комедийный боевик из сундука с Уиллом Смитом в главной роли.

«Плохие парни навсегда»: Майами, солнце, спецэффекты
фото: Кадр из фильма «Плохие парни навсегда»

В семье Маркуса Бернетта (Мартин Лоуренс), детектива из Майами, пополнение: у него родился внук. В связи с этим Маркус решает оставить опасную работу и выйти на пенсию, что серьезно расстраивает его напарника Майка Лоури (Уилл Смит). По стечению обстоятельств именно в это время из тюрьмы сбегает мексиканская преступница и, как позже сообщают зрителям, ведьма Изабель Аретас (Кейт дель Кастильо). Оказавшись на свободе, она тут же решает отомстить обидчикам, в число которых входит и Лоури. В качестве киллера Изабель планирует использовать собственного сына Армандо (Джейкоб Скипио). Майк и Маркус понимают, что им все-таки придется вместе разбираться как минимум с еще одним делом.

Третий (и, есть вероятность, заключительный) фильм серии «Плохие парни» выходит в прокат через 17 лет после предыдущего. Запустившей франшизу ленте и вовсе четверть века — то есть примерно столько же, сколько и мафиози Армандо. Первые две серии поставил Майкл Бэй, сейчас режиссерской кресло делят двое — Адиль Эль Арби и Билал Фалла — но сути это не меняет. «Плохие парни навсегда» – все тот же бестолковый аттракцион, комедийный боевик с не очень оригинальными шутками (в данном случае они чаще всего посвящены возрасту главных героев), довольно нелепым сюжетом (один из твистов роднит «Парней» с прошлогодним провальным «Гемини», где также был занят Смит) и избыточными экшн-сценами.

«Плохие парни навсегда»: Майами, солнце, спецэффекты
фото: Кадр из фильма «Плохие парни навсегда»

Масштабных экшн-фрагментов в новых «Парнях» всего два, зато какие: погоня по ночному Майами и глобальное побоище в каком-то заброшенном мексиканском особняке. Поклонникам франшизы их будет вполне достаточно, да и вторичные шутки с сюжетом фанатов не отпугнут — в конце концов, юмор и история тут не главное. Другое дело, что отдельные эпизоды фильма, включая финальную схватку, задают «Плохим парням» странноватую траекторию — если не паранормальную, то как минимум немного фантастическую. В частности, герой Уилла Смита демонстрирует почти что суперпособности — допустим, их можно списать на крепкое здоровье (все-таки Майк живет в Майами, там много солнца, да и близость к океану сказывается) и хорошую физическую подготовку. Героиня же дель Кастильо не использует магию прямо в кадре, но читает что-то вроде заклинаний, проявляет явный интерес к диким ритуалам и в целом решает многие проблемы с такой легкостью, что начинает казаться: без колдовства тут не обошлось. В результате третьи «Плохие парни» могут похвастаться одной из самых неубедительных антагонисток за всю историю существования боевиков. Изабель — почти карикатурный персонаж, одержимая бесами женщина с душой настолько черной, что становится скорее смешно, а не страшно.

Впрочем, тех, кто с теплотой вспоминает предыдущие ленты Бэя, и Изабель наверняка вполне устроит. «Плохие парни навсегда» – в целом поделка категории Б со сравнительно дорогими спецэффектами, и это полностью отвечает ожиданиям целевой аудитории. Поэтому есть вероятность, что история Майка и Маркуса не останется трилогией и продолжится, скажем, лет через пять-десять. Смиту и Лоуренсу будет в районе шестидесяти, но это не беда: солнце Флориды и ветер с океана просто усилят суперспособности обоих.


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«Плохие парни навсегда»: Майами, солнце, спецэффекты фотографии
«Плохие парни навсегда»: Майами, солнце, спецэффекты фотографии
«Плохие парни навсегда»: Майами, солнце, спецэффекты фотографии
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