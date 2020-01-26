«Барашек Шон: Фермагеддон»: Лу-Ла Ленд

На большой экран в новой полнометражной картине вернулся Барашек Шон, пластилиновая суперзвезда британской анимации от студии Aardman. На этот раз его приключения на ферме принимают черты научной фантастики. Екатерина Визгалова посмотрела фильм, вышедший на этой неделе в прокат, и сочла его залогом хорошего настроения для всей семьи.
Верный пес фермера Битцер, присматривающий за семейкой озорных овец, запретил все развлечения: летающую тарелку, стрельбу из лука резиновыми стрелами, воздушные шары и прочее веселье, а в конце дня, как обычно, запер всех в сарае, отобрав даже пиццу, заказанную Шоном через компьютер ничего не подозревающего хозяина. Зато вместо любимого блюда в сарае неожиданно появляется лопоухий лиловый овцелунтик. Хотя из половых признаков у существа можно отметить только тельце, похожее на платье, и девчачье по земным меркам имя Лу-Ла, для простоты согласимся, что это инопланетянка.
Ее космический корабль приземлился в лесопарке недалеко от пиццерии и сильно напугал прохожего потрепанной наружности. Лу-Ла вышла из корабля и, влекомая ароматом пиццы, залезла в коробку доставщика - так она оказалась на ферме и была обнаружена барашком Шоном. Овцы очарованы новой знакомой и ее способностями, в числе которых телекинез, идеальное копирование звуков и очень громкая отрыжка. Скоро они узнают ее историю, помогут ей найти корабль и вернуться домой. В то же время очень быстро по городку распространяются новости о инопланетной активности, и начинается НЛО-лихорадка: туристы наводняют город, фермер, одержимый покупкой нового комбайна, ради быстрого куша возводит тематический парк аттракционов, а за Лу-Ла охотятся сотрудники секретного отдела по поимке пришельцев в желтых костюмах.
Новая картина студии Ника Парка
сберегла все самое лучшее из предыдущих частей франшизы (сериала
о Барашке Шоне 2007 года и полнометражного фильма
пятилетней давности) – приятный стиль, эстетику ручного производства и отличный юмор. Выход на орбиту научной фантастики оказался и вовсе качественным рывком для изобретательности авторов: паранормальные события, наложенные на фактуру пластилиновой Англии, воодущевляют, а сюжет выходит за пределы не только фермы (как это было в первом полнометражном «Барашке Шоне»), но и за пределы нашей Галактики. Что важно: герои, даже отправляясь в космос, подобно своим родственникам по студийной линии Уоллесу и Громмиту, всегда остаются верными земным ценностям, Британскому флагу, любимой ферме и даже своему ворчливому хозяину, у которого под носом происходит столько интересного.
Особенной чертой фильмов про Шона является фатальное отсуствие у всех персонажей без исключения вербальности. Поскольку главный герой, глазами которого мы смотрим на мир - баран, человеческий язык здесь представляет из себя бормотание, а животные говорят каждый на своем нарЫчии - весело блеют или саркастически хрюкают. Самой разговорчивой оказывается как раз Лу-Ла, она членораздельно произносит с пяток слов, угадать значение которых будет в радость любому ребенку старше шести лет. Отсустсвие вербального контакта между разными представителями земной и инопланетной фауны нисколько не мешает, а даже наоборот, помогает и персонажам и авторам фильма: одним - спокойно общаться разнообразными звуками и жестами, рассказывать истории иными средствами, например с помощью телепатии, а другим - максимально ненавязчиво и образно поведать маленьким зрителей о важности дружелюбия. Удовольствие же взрослых несомненно составит множество отсылок на самые разные фантастические фильмы и сериалы - «Секретные материалы», «Доктор Кто», «Инопланетянин», «Космическая одиссея», «Люди в черном», «Звездные войны», «Близкие контакты третьей степени».
Злодеи в «Фермагеддоне» тоже есть, хотя не такие уж и страшные: в конце концов к сердцу бесчувственной женщины-босса из отдела по борьбе с пришельцами найдется ключ, а каждая тварь вернется в свой дом, ведь ничего нет важнее дома. иИ даже фермер получит вожделенный красный комбайн, но только после начальных титров - сразу не уходите.
«Барашек Шон: Фермагеддон
» в прокате с 23 января
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