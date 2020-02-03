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«Неогранённые алмазы»: Драгоценности и долги Адама Сэндлера

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3 февраля 2020
Нью-йоркский ювелир Говард Ратнер (Адам Сэндлер) одержим ставками на спорт, в особенности на баскетбол. Из-за пристрастия к риску и выплескам адреналина, он не нажил ничего, кроме огромных долгов, рушащейся на глазах семьи и загибающегося бизнеса. На плаву Говарда держат только нелегальные сделки с местным криминалом, перепродажа фальшака и бесчисленные займы. Однажды в руки ювелира попадает редкий камень, который специалистами оценивается на сумму по меньше мере в миллион долларов. Такой шанс Говард упускать не собирается, но череда нелепых обстоятельств уносит его еще глубже на дно.

«Неогранённые алмазы»: Драгоценности и долги Адама Сэндлера

Режиссеры братья Бенни и Джош Сэфди – настоящие виртуозы саспенса и триллера. Их герои всегда одни против целого мира, из одного безвыходного положения они прямиком попадают в другое. В предыдущей их работе «Хорошее время» персонаж Роберта Паттинсона носился по американским трущобам, будто по дантову аду. По Сэфди, миром правит безжалостное провидение, жонглирующее судьбами маленьких людей, неспособных ни понять его, ни противостоять ему. В этом смысле братья – прямые наследники Хичкока, самые верные продолжатели его традиций и приемов.

В «Неогранённых алмазах» Говард Ратнер пребывает в жутком положении, постоянно на грани, в стрессе и отчаянии. Уже в первые минуты фильма к нему в магазинчик заваливаются суровые коллекторы, а заветный камень ускользает из рук сразу после прибытия. Сэфди мастерски нагнетают атмосферу тревоги и мучительного ожидания. И Говард, по природе своей склонный к риску и игре «по-крупному», своими поступками только обостряет царящее напряжение. Человек он, конечно, не слишком умный, и нередко может вызывать раздражение и жалость в глазах людей с чуть более спокойным нравом. Но «Неограненные алмазы» доводят до абсурда невыносимую жизнь рискового ювелира, чтобы таким образом исследовать саму ткань жизни Игрока, с точностью Достоевского и динамикой ревущего двигателя.

«Неогранённые алмазы»: Драгоценности и долги Адама Сэндлера

Густой атмосфере «Неогранённых алмазов» также способствует нежное отношение братьев Сэфди к поэзии нью-йоркских улиц и их маргинальному подполью. При просмотре фильма нередко всплывают в голове ассоциации с триллерами 1970-х, во главе которых также стоял конфликт одиночки и жестокой судьбы. Синтетический саундтрек придает изображенному на экране городу какие-то сюрреалистические черты, да и сам камень, за которым гонится Говард – ни что иное как образ недостижимого, туманного, но столь желаемого нечто.

Конечно, для Адама Сэндлера роль довольно отталкивающего еврейского ювелира весьма нетипична. Но нельзя сказать, что в «Неогранённых алмазах» он открыл какие-то новые грани своего таланта. Сэндлер всегда был мастером абсурда, достаточно вспомнить «Любовь, сбивающую с ног» Пола Томаса Андерсона. Братья Сэфди же только довели его способности до предела, сделали так, чтобы они работали на фильм. Актеры вообще здесь не самое важное звено, хотя играют все замечательно, в частности, звезда инди-фильмов Лейкит Стэнфилд. Все персонажи в «Неогранённых алмазах» - шестеренки в безупречном механизме, собранном режиссерским дуэтом. Все здесь работает безотказно, и стреляет точно в цель. И Говард Ратнер прекрасно дополняет широкую галерею отверженных и «падающих» героев братьев Сэфди – художников абсурда и бессмысленности человеческой жизни.

«Неогранённые алмазы» смотрите на Netflix.


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Неогранённые алмазыХорошее время

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«Неогранённые алмазы»: Драгоценности и долги Адама Сэндлера фотографии
«Неогранённые алмазы»: Драгоценности и долги Адама Сэндлера фотографии
«Неогранённые алмазы»: Драгоценности и долги Адама Сэндлера фотографии
«Неогранённые алмазы»: Драгоценности и долги Адама Сэндлера фотографии
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