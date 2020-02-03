«Неогранённые алмазы»: Драгоценности и долги Адама Сэндлера

Нью-йоркский ювелир Говард Ратнер (Адам Сэндлер
) одержим ставками на спорт, в особенности на баскетбол. Из-за пристрастия к риску и выплескам адреналина, он не нажил ничего, кроме огромных долгов, рушащейся на глазах семьи и загибающегося бизнеса. На плаву Говарда держат только нелегальные сделки с местным криминалом, перепродажа фальшака и бесчисленные займы. Однажды в руки ювелира попадает редкий камень, который специалистами оценивается на сумму по меньше мере в миллион долларов. Такой шанс Говард упускать не собирается, но череда нелепых обстоятельств уносит его еще глубже на дно.
Режиссеры братья Бенни
и Джош Сэфди
– настоящие виртуозы саспенса и триллера. Их герои всегда одни против целого мира, из одного безвыходного положения они прямиком попадают в другое. В предыдущей их работе «Хорошее время
» персонаж Роберта Паттинсона
носился по американским трущобам, будто по дантову аду. По Сэфди, миром правит безжалостное провидение, жонглирующее судьбами маленьких людей, неспособных ни понять его, ни противостоять ему. В этом смысле братья – прямые наследники Хичкока
, самые верные продолжатели его традиций и приемов.
В «Неогранённых алмазах
» Говард Ратнер пребывает в жутком положении, постоянно на грани, в стрессе и отчаянии. Уже в первые минуты фильма к нему в магазинчик заваливаются суровые коллекторы, а заветный камень ускользает из рук сразу после прибытия. Сэфди мастерски нагнетают атмосферу тревоги и мучительного ожидания. И Говард, по природе своей склонный к риску и игре «по-крупному», своими поступками только обостряет царящее напряжение. Человек он, конечно, не слишком умный, и нередко может вызывать раздражение и жалость в глазах людей с чуть более спокойным нравом. Но «Неограненные алмазы» доводят до абсурда невыносимую жизнь рискового ювелира, чтобы таким образом исследовать саму ткань жизни Игрока, с точностью Достоевского и динамикой ревущего двигателя.
Густой атмосфере «Неогранённых алмазов» также способствует нежное отношение братьев Сэфди к поэзии нью-йоркских улиц и их маргинальному подполью. При просмотре фильма нередко всплывают в голове ассоциации с триллерами 1970-х, во главе которых также стоял конфликт одиночки и жестокой судьбы. Синтетический саундтрек придает изображенному на экране городу какие-то сюрреалистические черты, да и сам камень, за которым гонится Говард – ни что иное как образ недостижимого, туманного, но столь желаемого нечто.
Конечно, для Адама Сэндлера роль довольно отталкивающего еврейского ювелира весьма нетипична. Но нельзя сказать, что в «Неогранённых алмазах» он открыл какие-то новые грани своего таланта. Сэндлер всегда был мастером абсурда, достаточно вспомнить «Любовь, сбивающую с ног
» Пола Томаса Андерсона
. Братья Сэфди же только довели его способности до предела, сделали так, чтобы они работали на фильм. Актеры вообще здесь не самое важное звено, хотя играют все замечательно, в частности, звезда инди-фильмов Лейкит Стэнфилд
. Все персонажи в «Неогранённых алмазах» - шестеренки в безупречном механизме, собранном режиссерским дуэтом. Все здесь работает безотказно, и стреляет точно в цель. И Говард Ратнер прекрасно дополняет широкую галерею отверженных и «падающих» героев братьев Сэфди – художников абсурда и бессмысленности человеческой жизни.
«Неогранённые алмазы
» смотрите на Netflix
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