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«Гретель и Гензель»: В темном-темном лесу

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4 февраля 2020
В прокат вышел арт-хоррор «Гретель и Гензель» Оза ПеркинсаФевраль», «Я прелесть, живущая в доме»), основанный на сказке про двух напуганных детей и готовую их съесть злую ведьму. Дмитрий Соколов рассказывает, как преобразилось классическое повествование.

«Гретель и Гензель»: В темном-темном лесу
фото: Кадр из фильма «Гретель и Гензель»

Двое детей – старшая Гретель (София Лиллис) и младший Гензель – бредут через огромный и страшный лес, ища кров и еду. В момент, когда им кажется, что смерть близка – приходит спасение в виде таинственной женщины (Элис Крайдж), готовой досыта накормить двух едва не погибших детей, а заодно и дать им крышу над головой. Однако с течением времени Гретель начинает подозревать, что за добротой их спасительницы скрываются совсем другие намерения.

Новый фильм Перкинса представлен как хоррор, и он действительно легко вписывается в жанровые рамки. Так, действие происходит в окутанном мистикой лесу, где водятся призраки, время от времени главной героине снятся яркие и очень убедительные кошмары – на первый взгляд все выглядит как фэнтези-хоррор по мотивам всемирно известной сказки. Здесь же надо сказать, что стилистические решения – одна из самых сильных сторон фильма: тягучая музыка Робина Кудера (композитор «Маньяка» и «Выжившей») прекрасно дополняет операторскую работу Гало Оливареса, и лес, в котором происходит действие фильма, легко представить живым. То же самое относится к мучающим Гретель кошмарам – саспенс в этих сценах настолько плотный, что его можно резать ножом.

Но главное, что следует понимать – перед нами не очередная экранизация сказки, а история взросления, сопровождаемая социальным комментарием о женской сексуальности. Перкинс подчеркивал, что смена названия носит принципиальный характер – персонаж Софии Лиллис здесь в центре истории от начала и до конца, в то время как все мужские персонажи – включая ее брата – играют в сюжете явно второстепенные роли. Перкинс также представляет Ведьму как важного персонажа, и ее отношения с девочкой составляют главный драматический компонент сюжета. Затея вывести на передний план отношения двух женщин работает, и в этом – заслуга прежде всего отличной игры Софии Лиллис (Беверли Марш из «Оно») и Элис Крайдж (поклонникам хоррора она известна по «Лунатикам»).

Но, к сожалению, в фильме легко заметны очевидные недоработки, которые связаны с тем, что сценарий дает намного больше возможностей для того же саспенса и развития хоррор-компонента, чем использует Перкинс. В середине фильма действие слегка пробуксовывает из-за чрезмерного фокуса на драме, из-за которого режиссер практически полностью забрасывает остальные аспекты повествования, что выглядит особенно удручающе, учитывая, что показанный ранее лес – идеальная среда для многих изобретательных сцен. А в нескольких важных эпизодах Перкинс словно бы забывает дать ответы на возникающие вопросы – что здесь не критично, но оставляет впечатление легких приступов режиссерской лени.

Тем не менее, в финальной трети Перкинс нащупывает верный темп и завершает фильм без какой-либо спешки, но и не затягивая ключевые сцены. В итоге получилась любопытная работа – отличный пример того, как любая, даже самая древняя, история, рассказанная заново, оказывается в первую очередь историей о своем собственном времени.

«Гретель и Гензель» в прокате с 30 января.


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«Гретель и Гензель»: В темном-темном лесу фотографии
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