«Мальчик русский»: Он никогда не станет старше

анонс

«Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн»: Мужик, ну ты понял!

«Офицер и шпион»: Полански и мы

4 февраля

«Гретель и Гензель»: В темном-темном лесу

Не то хоррор, не то драма Оза Перкинса