«2040: Будущее ждёт»: Папы этого ответ помещаю в фильме

Экоактивист и режиссер Дэймон Гамо рассказывает дочери о чистом будущем, которое зависит только от всех нас
Думаем ли мы о том, каким будет наш мир через 20 лет? Вероятно, да. Но наши прогнозы далеки от оптимистичных, большинству из нас будущее представляется чем дальше, тем мрачнее. Кругом токсичные свалки, опустошенные земли, плавучие целлофановые острова в мировом океане, катастрофические наводнения и пожары. Последние особенно актуальны для австралийца Дэймона Гамо
, актера, экоактивиста и режиссера нашумевшего фильма «Сахар» (2014), получившего множество призов. В новой работе «2040: Будущее ждет
» он задумал преломить негативное видение будущего, которое нас парализует и мешает приступить к активным действиям. Ради своей четырехлетней дочери Велвет он решил объехать мир и с помощью документального фильма смоделировать самую радужную и светлую картину будущего. Но не утопическую, основанную на беспочвенных фантазиях, а принимая к сведению те экологичные технологии, которые уже сейчас существуют и приносят добрые плоды. Сам Деймон называет свой метод – «мечты, основанные на фактах».
В прологе фильма режиссер остроумно представляет планету как коттедж, в котором мировой океан расположен в ванной, атмосферные осадки поступают из душа, ледники тают в холодильнике, а камин с горящими поленьями символизирует всю мировую промышленность. Дэймон тушит огонь, выливая в камин ведро воды. Маленькие человечки разбегаются. «Земля – наш общий дом, который мы арендуем у последующих поколений», – заявляет режиссер. У тех, которые сейчас только учатся в школах. И идет советоваться с детьми. «Каким ты видишь будущее?» – на этот вопрос на протяжении всего фильма отвечают дети 6-11 лет из Австралии, Сингапура, Швеции, Великобритании и США. Они хотят, чтобы прекратилась вырубка лесов, а весь мусор улетал в мусорное межгалактическое пространство. А еще хотят сапоги на реактивной тяге, в которых можно было бы летать. Искренность их ответов и вдохновляет, и тревожит.
Дэймон Гамо общается и с известными учеными, специалистами по сельскому хозяйству, образованию, транспорту, городской застройке, энергетике. Благодаря таким разговорам мы видим опыт других хозяйств и даже целых поселений, получаем не только красочную картинку возможного будущего, но и полноценную инструкцию о том, что именно нужно сделать, чтобы сохранить планету для наших детей и научиться рационально расходовать ресурсы Земли.
Логично выстроенное повествование ведет нас от темы к теме, предлагая весьма оригинальные, но реализуемые способы решения проблем. Сперва на примере Бангладеша, где на крыше каждого второго сарайчика стоит солнечная батарея, показывается, почему выгодно объединять небольшие домашние энергетические сети по типу информационных, как это приводит к перераспределению и удешевлению электроэнергии. Комментируя отказ от сгораемого топлива, Дэймон переходит на тему транспорта и прогнозирует уменьшение числа личных автомобилей в пользу каршеринга и передвижений «по запросу» на электромобилях без водителя. На месте опустевших паркингов режиссер размещает городские фермы, на крышах домов – огороды. Без ведения регенеративного сельского хозяйства нельзя построить лучшее будущее, и эко-фермер объясняет, какими мерами можно вернуть углерод из воздуха в почву. Затем наступает черед людей, занимающихся выращиванием водорослей, которые одновременно являются и едой, и удобрением, и аккумулятором СО2. Но рассказ о предотвращении глобального потепления и загрязнения при этом всё время подразумевает разговор об укреплении общественных связей, умении брать на себя ответственность, образовании в сфере экологии, новом мышлении, в котором местоимение «мы» значительнее «я». В конце концов, забота о природе – это вопрос выживания, самосохранения, и решение его возможно только в сплоченном обществе.
Дэймон обращается к зрителю напрямую, в камеру, хотя слова адресует дочери, что делает фильм по-отцовски наставительным. Но серьезность информации и неприступная убежденность автора компенсируются легкостью подачи, юмором, красивыми эффектами и анимацией. Ученые эксперты здесь уменьшаются в размере, загруженные транспортом улицы наполняются улыбающимися велосипедистами, на крышах домов вырастают оазисы, а железнодорожный вокзал превращается в космопорт. В таком будущем действительно хочется жить. Развлечением служат и постановки с участием взрослой Велвет образца 2040 года, собирающейся на выпускной бал, самого постановщика и его жены – постаревших, но бодрых любителей йоги. Отматывая туда и обратно виртуальный календарь, нам все время предлагается сравнить два мира – реальный и возможный.
«2040» полон надежды, что у нас есть будущее, но намерено делает упор, что оно – ответственность каждого. «Выбросы углерода, образованного в результате производства этого фильма компенсированы официальными углеродными кредитами», – подчеркивает самый первый титр картины. Конечно, ведь Дэймон Гамо весь фильм летал самолетом, оставляя длинный углеродный след, следовательно, внес вклад в глобальное потепление. Чувствуя ответственность за свой углерод, съемочная группа сажает в финале картины маленькую рощу. Ущерб от картины сведен к минимуму. Все зависит только от нас.
«2040: Будущее ждёт
» в прокате с 20 февраля
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