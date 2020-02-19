«2040: Будущее ждёт»: Папы этого ответ помещаю в фильме

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18 февраля «Соник в кино»: Дырочка в каждом боку Что пошло не так с фильмом про знаменитого синего ежа из видеоигр

15 февраля «Лед-2»: Мрачная история Продолжение музыкальной сказки, в интерпретации режиссера «Горько!» и «Звоните ДиКаприо!» уже вовсе на сказку не похожее

14 февраля «Скандал»: Я не феминистка, я – юрист Шарлиз Терон в образе Мегин Келли – самой известной жертвы сексуальных домогательств со стороны главы Fox News Роджера Айлза