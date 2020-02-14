«Скандал»: Я не феминистка, я – юрист

В июле 2016-го американская медиаиндустрия изменилась навсегда. На самого могущественного человека рынка новостей – главу и основателя Fox News, за 10 лет превратившего канал в главного поставщика новостей консерваторов Роджера Айлза – в суд подала бывшая телеведущая канала Гретхен Карлсон, обвинившая «самый громкий голос Америки» в сексуальных домогательствах. К ней присоединилось еще несколько женщин, бывших и нынешних сотрудниц Fox News во главе со звездой канала Мегин Келли, незадолго до этих событий вступившей в бойкую полемику с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом, ненавистником женщин.
фото: Кадр из фильма "Скандал"
Спустя всего лишь три года, изменивших не только американскую медиаиндустрию, но и общественно-политическую парадигму, включавших скандал с Харви Вайнштейном, MeToo и победу Трампа на выборах, там же – в Америке – вышло сразу два проекта, посвященных скандалу с Роджером Айлзом. Один из них – сериал Тома Маккарти «Самый громкий голос». Другой – фильм Джея Роуча «Скандал», который, уже получив «Оскар» за грим и несколько номинаций (в основном, актерских), наконец добрался до российского проката.
Непохожая на себя актриса Шарлиз Терон, волшебством «оскароносных» гримеров действительно превращенная в Мегин Келли, проводит для зрителей «Скандала» экскурсию по Fox News, где на самом верху вместе со своими сыновьями-управленцами сидит магнат Руперт Мердок (Малкольм МакДауэлл), когда-то доверивший «рупор» великому и ужасному Айлзу (Джон Литгоу), изгнанному с CNBC, а всего лишь на втором этаже – собственно Айлз, уже далеко не молодой, но по-прежнему амбициозный властитель дум, передвигающийся после перенесенного рака простаты исключительно с тростью. Именно здесь, на втором этаже нью-йоркского небоскреба, и вершатся судьбы Америки, готовящейся к очередным президентским выборам. Со скандальным кандидатом Дональдом Трампом, в силу которого не верит никто, кроме Роджера Айлза, когда-то продвинувшего в Белый дом Ричарда Никсона, придумав специально для него формат дебатов.
фото: Кадр из фильма "Скандал"
Спустя время на эти самые дебаты в прямом эфире Fox News должен прийти и кандидат Трамп, а вести полемику будет главная ведущая канала – Мегин Келли, «не феминистка, а юрист», собравшая вместе со своей командой кучу женоненавистнических высказываний будущего главы США. С женского вопроса Келли, которую до этого практически сутки мучала рвота (выпила кофе из рекомендованной незнакомым водителем новой кофейни) и начинает дебаты, после которых становится не только телезвездой, но и самой обсуждаемой в интернете ведущей: известность ее быстро распространяется далеко за пределы США.
По другую сторону прайм-тайма и громких аппаратных – Гретхен Карлсон (тоже загримированная Николь Кидман), бывшая «Мисс Америка», пробившая себе дорогу в телеэфир, сначала вполне себе смотрибельный, затем перекочевавшая в никому не нужный дневной, после которого продлевать контракт ведущей, позволяющей себе выходить в эфир без макияжа и «потеющей от менопаузы», с Fox News уже не стали. До этого Гретхен постоянно подвергалась унизительным шуточкам со стороны Айлза, на всякий случай записывая их в последние два года действия контракта. Это и стало основой для принятие иска.
В офисе Fox News – еще более незаметно, чем в дневном эфире – трудится совсем молоденькая Кайла Посписил (Марго Робби без пластического грима), решившая из хоть и свободного, но малорейтингового дневного шоу Гретхен Карлсон перейти работать к главной звезде Fox News Биллу О’Райли (впоследствии также обвиненному в сексуальных домогательствах) и вызванная для «разговора» на тот самый второй этаж.
фото: Кадр из фильма "Скандал"
Все эти три женщины в действительно хорошем исполнении ярчайших актрис современности – главные героини «Скандала», снятого режиссером «Остина Пауэрса», но в последнее время явно интересующегося политикой и медиакультурой Джея Роуча. На его режиссерском счету, например, «Трамбо» с Брайаном Крэнстоном, а на продюсерском – «Уотергейт. Крушение Белого дома» с Лиамом Нисоном. Но энергии того же Тома Маккарти с его «Самым громким голосом», превратившего газетное расследование о священниках-педофилах в фильме «В центре внимания» в настоящий производственно-психологический триллер, Роучу явно не достает. В «Скандале» он действует по классическому, изложенному и в кино, и в некоторых учебниках по журналистике принципу – для истории в первую очередь найди главного злодея. Берет Роджера Айлза как безусловное зло и расставляет вокруг него другие фигуры – королеву в лице Келли и условных пешек Карлсон и Посписил, хотя всеми силами пытается делать вид, что именно они сейчас главные на этой игровой доске.
Роуч вместе с командой (одним из продюсеров «Скандала» является сама Шарлиз Терон) выводит на первый план не только голос этих трех женщин, но и других, примкнувших к ним, однако этой силы в противостоянии Айлзу кинематографически оказывается недостаточно. И в этом смысле «Самый громкий голос» Маккарти, рассказывающий о становлении Fox News, империи Роджера Айлза, оказывается гораздо объемнее, трагичнее и динамичнее картины Роуча. Много громче кричит о том самом скандале, ставшем символом перемен не только в отдельно взятой медиаиндустрии США, но и во всем мировом сообществе.