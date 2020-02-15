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«Лед-2»: Мрачная история

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15 февраля 2020
Продолжение музыкальной сказки, уже вовсе на сказку не похожее

«Лед-2»: Мрачная история

Еще два года назад, когда «Лёд», снятый дебютантом Олегом Трофимом, неожиданно стал хитом проката, стало понятно, что продюсеры, в числе которых, например, Федор Бондарчук, явно не обойдутся без сиквела. И вот та наивная, не самая зрелищная сказка про девочку-фигуристку Надю Лапшину (Аглая Тарасова) и ее бравого парня-хоккеиста Саню Горина (Александр Петров), любовь которых сопровождалась всеми оттенками отечественной попсы разных лет, обрела продолжение. Совершенно неожиданное, снятое режиссером Жорой Крыжовниковым, начинавшим как комедиограф с «Горько!» и «Самым лучшим днем», но в позапрошлом году показавшим себя в «Звоните ДиКаприо!» постановщиком бескомпромиссной драмы. И в сиквеле «Льда», пусть и опять не обходящегося без популярных песен, на первый план выходит именно эта мрачно-драматичная ипостась Крыжовникова, под видом мелодрамы снявшего, пожалуй, самую жесткую «социалку» о российской семье.

Хотя в первые несколько минут фильма всё, вроде бы, хорошо. Саня Горин, звезда местной хоккейной команды, спешит с матча в загс, где его уже ждет любимая Надюха, несмотря на предупреждения регистраторши о тяготах семейной жизни, мечтающая все-таки скрепить себя узами брака с любимым. И вот уже произносятся заветные клятвы и звучит «Аллилуйя любви» из рок-оперы «Юнона и Авось» (жанр мюзикла обязывает), под которую молодожены разыгрывают счастливую семейную жизнь. Но от написанного Алексеем Рыбниковым хита 1980-х, широкому кругу зрителей известному по спектаклю Марка Захарова, кстати, учителя Жоры Крыжовникова, все-таки веет ощущением далеко не самой счастливой жизни. И вот (что, впрочем, понятно уже из трейлера картины) Надюха умирает при родах – из-за той самой травмы спины, которую в первом «Льде» лечили под песни Земфиры.

«Лед-2»: Мрачная история

Так и становится некогда успешный хоккеист и счастливый муж отцом-одиночкой с новорожденной девочкой на руках. Которую нужно не только кормить сухими смесями и петь в качестве колыбельной «Тополиный пух», но и ставить прививки, «воспитывать» – так по крайней мере считает государство, практически сразу же отправляющее к горе-отцу неравнодушную сотрудницу службу опеки (Надежда Михалкова). От мгновенного лишения родительских прав Горина спасает старая знакомая - тренер Шаталина (Мария Аронова), когда-то поднявшая на ноги (в прямом смысле) юную Лапшину, тоже оставшуюся без матери. Но на этом проблемы Сани Горина вовсе не заканчиваются, а, скорее, только начинаются.

Прощание с хоккейной карьерой, работа таксистом, чрезмерные опасения за дочь, которая, о нет, тоже собирается встать на коньки, и «перетягивание» дочери с Шаталиной – вот из чего складывается «Лед-2», продвигающийся как милый романтичный фильм для свиданий в День Святого Валентина, а на самом деле по количеству сцен в суде готовый соперничать разве что с «Левиафаном» Андрея Звягинцева. И даже то, что сцены эти разбавляются теперь хитами не только российской, но и советской эстрады, романтики фильму совсем не прибавляет.

«Лед-2»: Мрачная история

По большому счету «Лед-2» – это некий зеркальный парафраз другого фильма Звягинцева «Нелюбовь», где родители, уже давно не испытывающие друг к другу каких-либо чувств ищут своего общего сына Алешку, жертву этой холодной «нелюбви». В фильме Крыжовникова дочь – тоже Надя, как и мама, (роль девочки играет Вита Корниенко) – становится такой же, в общем-то, жертвой. Только любви. И несчастный Саня Горин, и потерявшая былую жесткость тренер Шаталина, бесконечно просящая Сашку «не устраивать драмкружок» (шутки про Петрова тут отвечают за весь юмор фильма), за счет девочки пытаются справиться с потерей любимой Надюхи. Один то и дело вспоминает про нелепую травму, из-за которой он потерял любовь всей своей жизни. Другая в какой-то момент начинает тренировать маленькую Надю – уже более бережно, нежели вечно ее падающую маму, и видеть в юной фигуристке свое «озеро надежды». Самой же девочке, оказавшейся меж этих двух огней, остается лишь с грустными глазами петь про «Прекрасное далёко», которое, вопреки музыкальным воззваниям, все-таки оказывается довольно жестоко.

Парадоксальным образом события второго «Льда» даже похожи на всё, что было изложено в оригинальном фильме. Вот девочка осталась без матери и вынуждена жить с «чужими» людьми, вот она через препятствия идет к своей цели и даже чего-то добивается. Но фокус выставлен не столько на саму девочку, сколько на взрослых, живущих вокруг нее своей жизнью – с необязательными ежедневными компромиссами и с безусловной болью от неудач и падений, в том числе смертельных. Драматизма и без того не самому легкому фильму добавляют песни, здесь с чувством, толком и расстановкой собранные Крыжовниковым в соответствии с каждой заявленной в картине ситуацией. В отличие от оригинального «Льда», где, напротив, для попсового плэйлиста подбирался видеоряд. Интересно в этом смысле, что финальным, вроде бы, объединяющим аккордом этой «сказочной» мелодрамы Крыжовникова стала «Сансара» Басты, под которую буквально за пару месяцев до «Льда» вешали декабристов в провалившемся в новогоднюю битву «Союзе спасения».

«Лед-2» в прокате с 13 февраля.


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