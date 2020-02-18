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«Соник в кино»: Дырочка в каждом боку

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18 февраля 2020
Что пошло не так с фильмом про знаменитого синего ежа из видеоигр

«Соник в кино»: Дырочка в каждом боку
фото: Кадр из фильма «Соник в кино»

Синий ёжик Соник с младых когтей умел передвигаться с неописуемой быстротой. И всегда эта способность выходила шустрому млекопитающему боком: на родной планете аборигены-милитаристы пытались захватить Соника и использовать в своих целях. Поэтому совиная бабушка отправила ежа на далекую планету, в качестве гостинца оставив авоську колец, работающих по принципу порталов. Новой планетой оказалась Земля, где в захолустном городке Грин Хиллз Соник и прижился: вольготно, но одиноко. Как-то в приступе скуки и досады синий ежик генерирует электромагнитную вспышку, чем немедленно привлекает внимание армии США и гениального, но отнюдь не доброго доктора Айво Роботника (Джим Керри). Теперь Сонику нужно скрываться от властей и целого взвода роботов, а заодно разыскивать потерянные (не спрашивайте!) кольца, подружиться с местным шерифом Томом Ваковски (Джеймс Марсден) и выбрать себе новый дом.

Соник – монументальная фигура в мире видеоигр. К концу 80-х компания Sega стала достаточно влиятельна и амбициозна, чтобы задуматься о прямой конкуренции с Nintendo. Однако навязать борьбу не получалось: когда Sega выпустила консоль нового поколения Genesis (она же Mega Drive), Nintendo били их продажами старенькой восьмибитной NES. Нужен был козырь, собственный Марио: им в 1991 году и стал ёж Соник. Благодаря ему и игре Sonic the Hedgehog компании Sega удалось превзойти Nintendo по продажам в США, а синее скоростное насекомоядное стало одним из самых узнаваемых персонажей видеоигр.

Прошло почти 30 лет, многое изменилось. Sega навсегда оставила консольный рынок, а у нового поколения геймеров появились другие кумиры. Тем не менее студия Paramount решила вписать старого-доброго ежа в стартовавшие ревущие 2020-е. Правда, без явного понимания, для кого и ради чего эта экранизация вообще затевается. Лучше всего ситуацию иллюстрирует первоначальный дизайн Соника, который после яростных отзывов решили перерисовать. Но даже с новым – более мимимишным – дизайном «Соник в кино» – это 99 тяжелых минут, наполненных фрустрацией.

«Соник в кино»: Дырочка в каждом боку
фото: Кадр из фильма «Соник в кино»

Для начала непонятно, на кого это синее чудо рассчитано. Рейтинг PG (в России – 6+) говорит, что на детей. Чувство юмора сценаристов позволяет утверждать, что точно не на землян: найти маломальский гэг в «Сонике» сложнее, чем добраться на моноколесе из Твери до штаб-квартиры Paramount (что на Мэлроуз-авеню в Лос-Анджелесе).

Сам ёжик тоже страдает расстройством личности. С одой стороны, он – типичный ребенок предподросткового возраста. Активный, жаждет признания, любит Fortnite (даже дважды исполняет танец Флосс) и уже подбирается к подростковой отчужденности. С другой – характер сверхскоростного пришельца базируется на неустойчивых подпорках, взятых откуда-то из 90-х: бейсбол, кресло-мешок, комиксы, инфантилизм и вечно позитивный настрой. Не черты личности, а хэштеги.

Есть еще персонаж Джеймса Марсдена – Том Ваковски (в оригинале – Вачовски), он же «Детектив Пончик» (если произнести вслух, вызывает еще большее чувство испанского стыда, чем в письменном виде). Он грубо отбирает одеяло детского контента и пытается завернуть в него проблемы белого 40-летнего мужчины. Последний шанс построить карьеру, кризис среднего возраста, бесконечное обсуждение вещей, которые нужно сделать перед смертью, – вряд ли мальчишки и девчонки до 13 лет идут в кино за этим. Их же родителям вряд ли помогут советы синего ежа, нарисованного на компьютере со второй попытки.

Можно пойти протоптанной дорогой и предположить, что «Соник в кино» – для фанатов Sonic the Hedgehog. В главных ролях – звезды 90-х и нулевых Джим Керри и Джеймс Марсден, а в русском дубляже ежа (безобразно) озвучивает Антон Комолов, которого в погожие дни еще помнит поколение MTV. Однако сюжет и характеры «Соника» не имеют ничего общего с 16-битным насекомоядным, которого любят геймеры со стажем. Фансервиса, чтобы хотя бы кончиком иголок дотянуться до ностальгических переживаний, тоже катастрофически мало. Зато есть отсылки к «Звездным войнам» и «Форсажу», а также поминают всуе Дуэйна Джонсона.

«Соник в кино»: Дырочка в каждом боку
фото: Кадр из фильма «Соник в кино»

Если все же допустить, что кино для детей, то девочки и мальчики в США, России и по всему миру заслуживают лучшего. Они заслуживают захватывающих экшн-сцен, которых в «Сонике» просто нет. Они заслуживают персонажей – пускай простых, но не нагромождение тантамаресок. Они заслуживают качественную игру актеров, а не восковую улыбку Марсдена и падучие ужимки Керри. Они заслуживают запоминающийся саундтрек вместо дежурных старых песен о главном (юный Соник тащится от Queen). Они заслуживают юмора, а не потуги сценаристов Патрика Кейси и Джоша Миллера. И они заслуживают здоровой морали, а не посланий типа «амбиции – для дураков» и «где родился – там и пригодился». Хорошо, что создатель покемонов Сатоси Тадзири считал иначе, а то так бы и сидел в своем медвежьем углу.

Кстати о карманных монстрах. «Сонику в кино» не избежать сравнений с «Детективом Пикачу» – еще одним фильмом с персонажами из старинной видеоигры (первые картриджи Pokemon Red & Blue вышли примерно в ту же эпоху – в 1996-м). Фильм Роба Леттермена очень аккуратно обращался с первоисточником: для поклонников вселенной есть вменяемый фансервис, сомнительные по сегодняшним меркам сражения покемонов убраны на второй план, сами зверушки отлично нарисованы и далеки от Зловещей Долины, а семейный месседж – набивший оскомину, но верный и честный. Главное, «Детектив Пикачу» – для всех: для покеманьяков, детей, взрослых и даже тех, кто никогда не видел (и уж точно не ловил) пикачу или вульпиксов. «Соник» же напоминает пародию на какой-то культовый фильм, втиснутую в рамки рейтинга PG.

Несмотря на сонм недостатков, Paramount, еле дождавшись титров, вовсю рекламируют сиквел. Остается лишь лелеять надежды, что сониковы друзья Тэйлз, Наклз и Эми Роуз смогут спасти положение в будущих частях. Им, судя по сборам, быть.

«Соник в кино» в прокате с 20 февраля.


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