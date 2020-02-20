«Зов предков»: Древние инстинкты и Харрисон Форд

Экранизация повести Джека Лондона от режиссера «Лило и Стича»
фото: Кадр из фильма «Зов предков»
Конец XIX века, Калифорния. Крупный пес Бэк, живущий в семье местного судьи, постоянно демонстрирует полное отсутствие воспитания и несдержанность, но почему-то продолжает считаться очень умным животным. Однажды Бэка крадут и отправляют на охваченную золотой лихорадкой Аляску — там требуются сильные ездовые собаки. Псу приходится осваиваться в новых суровых условиях и приобретать навыки выживания. Параллельно он заводит друзей (Харрисон Форд, Омар Си) и врагов (Дэн Стивенс), а также каким-то полумистическим образом устанавливает духовную связь со своими предками-волками.
«Зов предков» – вообще-то экранизация одноименной повести Джека Лондона, впервые опубликованной в 1903-м году. Однако для понимания того, чем является эта картина, куда важнее знать имя постановщика, а не автора литературного первоисточника. Крис Сандерс много сотрудничал с Диснеем как сценарист (в частности, он приложил руку к «Красавице и чудовищу», «Королю Льву» и «Аладдину»), в начале 2000-х дебютировал в качестве режиссера, сняв «Лило и Стича», затем перешел в DreamWorks Animation, где сделал первый фильм серии «Как приручить дракона» и «Семейку Крудс».
Черты типичной диснеевской семейной ленты можно разглядеть и в «Зове предков». Это избыточно сентиментальное кино, упрощающее характеры и сглаживающее шероховатости, имевшиеся в оригинальной книге. В тексте, кроме всего прочего, речь шла о стычках с коренным населением Америки; в наше политкорректное время детям о таком рассказывать не принято, поэтому до самого конца главным антагонистом остается спорадически появляющийся в кадре персонаж Стивенса, алчный, агрессивный, но совершенно не подготовленный к испытаниям золотоискатель Хэл. На экране он превращается в абсолютно мультипликационного злодея — истеричного, непоследовательного, прогнившего до самых глубин души. Впрочем, Карен Гиллан, играющей попутчицу Хэла, повезло еще меньше: ее героиня настолько бесцветная и незначительная, что актрису просто можно не заметить.
фото: Кадр из фильма «Зов предков»
Даже положительным персонажам «Зова предков» (в том числе и герою Форда) не хватает харизмы, характера, нюансов, сделавших бы их хотя бы немного похожими на живых людей. Впрочем, Сандерс, не понаслышке знакомый с CGI, видимо, осознанно делал мультфильм, время от времени вписывая в кадр всамделишных актеров. Известно, что на натуре — по крайней мере, на Аляске — ничего не снимали. Впечатляющие задники, которые можно увидеть в фильме, по большей части создавались на компьютере. Это же относится и к животным: многочисленные псы, волки, даже забредающий в кадр медведь — все это CGI, настолько же очевидный, как и в недавнем ремейке «Короля Льва». Псы у Сандерса не поют и даже не разговаривают, но перепутать их с настоящими зверями невозможно: они умеют строить умильные морды, но совсем не способны имитировать повадки.
В каком-то смысле ближайшим родственником Бэка оказывается перуанский медвежонок, известный миру под прозвищем Паддингтон. Этот CGI-зверь тоже провоцировал в первую очередь умиление — и тоже функционировал в довольно искусственной среде: в идеализированном почти мультяшном Лондоне. Паддингтон, правда, оказался зубастее Бэка; речь не об агрессии — просто фильмы с участием медвежонка получились гораздо более остроумными и изобретательными, чем «Зов предков». Кроме того, дилогия о Паддингтоне рассказывает о поиске дома и семьи; «Зов предков» посвящен выживанию и древним инстинктам, а выбранные интонации и приемы в данном случае как-то не очень сочетаются с сюжетом. Довольно трудно поверить, что в милой компьютерной собачке, которая ловит компьютерных зайчиков только для того, чтобы с ними поиграть, просыпается волк.