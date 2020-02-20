«Зов предков»: Древние инстинкты и Харрисон Форд

анонс

19 февраля «2040: Будущее ждёт»: Папы этого ответ помещаю в фильме Экоактивист и режиссер Дэймон Гамо рассказывает дочери о чистом будущем, которое зависит только от всех нас

18 февраля «Соник в кино»: Дырочка в каждом боку Что пошло не так с фильмом про знаменитого синего ежа из видеоигр

15 февраля «Лед-2»: Мрачная история Продолжение музыкальной сказки, в интерпретации режиссера «Горько!» и «Звоните ДиКаприо!» уже вовсе на сказку не похожее