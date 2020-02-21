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«Удивительное путешествие доктора Дулиттла»: И тебя вылечим

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21 февраля 2020
Роберт Дауни-младший возвращается в викторианскую эпоху

«Удивительное путешествие доктора Дулиттла»: И тебя вылечим
фото: Кадр из фильма «Удивительное путешествие доктора Дулиттла»

В Англии неспокойно: королева Виктория лежит при смерти, поскольку кто-то подсыпал ей в чай отраву. Спасти монаршую особу может только ветеринар Джон Дулиттл (Роберт Дауни-младший), умеющий разговаривать с животными. Проблема в том, что годы назад он потерял любимую жену Лили, после чего постарался прервать все контакты с внешним миром, запершись в собственном доме. Однако давняя подруга-попугаиха убеждает Дуллитла, что время от времени все-таки стоит общаться с людьми, и вот уже Джон отправляется к далекому острову, где растет дерево, дающее магические животворительные плоды. Его корабельный экипаж состоит из медведя, горилл, страуса, нескольких других животных и подростка Томми (Гарри Коллетт), прибившегося к команде Дулиттла более-менее случайно.

Доктор Дулиттл – персонаж детских книжек, первая из которых была опубликована еще в 1920-м; отечественной аудитории знаком его локализованный Чуковским двойник – доктор Айболит. Оригинальные истории уже неоднократно экранизировались. В частности, в конце 1990-х ветеринаром с необычными способностями стал Эдди Мерфи. В новом исполнении Дулиттл получился всклокоченным, надменным, резковатым и эгоистичным – то есть ровно таким, каким зрители за последние годы привыкли видеть Дауни-младшего.

Хочется отметить, что авторы обновленного «Дулиттла» вообще предпочли не оригинальничать – иногда создается ощущение, что они просто открыли учебник «Создаем блокбастер для аудитории 12+» и следовали инструкциям, не слишком разумно распоряжаясь имеющимися ресурсами. Ресурсы – это, в частности, деньги на компьютерных животных, которые получились в одинаковой степени умильными и неубедительными, а также гонорары звездам, озвучивавшим этих CGI-персонажей. В англоязычной версии попугаихе достался голос Эммы Томпсон, за гориллу говорит Рами Малек, за страдающего от многочисленных неврозов тигра – Рэйф Файнс. Отечественная аудитория всего этого не услышит, но в фильме есть еще и пара звезд, которых выпустили на экран вместе с Дауни. Это Антонио Бандерас в роли короля тропического острова и Майкл Шин, играющий давнего соперника главного героя. При том, что «Дулиттл» – в равной степени приключенческая лента и комедия, и Шин с Бандерасом определенно играют комичных персонажей (только посмотрите на устрашающую раскраску на лице последнего!), нельзя не заметить, что сценарий не дает обоим развернуться на полную катушку. В мире, где седлают китов и организуют спецоперации при участии стрекозы, оба персонажа кажутся слишком обыкновенными.

«Удивительное путешествие доктора Дулиттла»: И тебя вылечим
фото: Кадр из фильма «Удивительное путешествие доктора Дулиттла»

Кстати, о юморе: при том, что некоторые шутки из «Дулиттла» кажутся вполне удачными, порой желание развеселить зрителей заводит авторов фильма на странные территории. Достаточно сказать, что финальным испытанием для главного героя становится сражение с запором (проблемы с пищеварением случаются не у самого Джона, у кого именно – уточнять не будем, спойлеров и так хватает). В результате основной конфликт разрешается пускай не очень натуралистичной, но в целом довольно неприятной сценой.

«Удивительное путешествие доктора Дулиттла» - нелепое кино с неровным юмором и условным сюжетом, эдаким стержнем, на который нанизываются экшн-сцены. Тем не менее, довольно легко представить зрителей помладше, которых эта не самая оригинальная лента способна развеселить. Поэтому не очень понятно, почему фильм вызвал такое отторжение в среде англоязычных критиков, встретивших говорящего с животными Дауни буквально в штыки. Довольно странно ругать детское кино за глупость, бессвязный сюжет и нелепые шутки в мире, где картина о суперскоростном еже Сонике собирает в целом положительные отзывы.

«Удивительное путешествие доктора Дулиттла» в прокате с 20 февраля.


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«Удивительное путешествие доктора Дулиттла»: И тебя вылечим фотографии
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«Удивительное путешествие доктора Дулиттла»: И тебя вылечим фотографии
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