«Удивительное путешествие доктора Дулиттла»: И тебя вылечим

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20 февраля «Зов предков»: Древние инстинкты и Харрисон Форд Экранизация повести Джека Лондона от режиссера «Лило и Стича»

19 февраля «2040: Будущее ждёт»: Папы этого ответ помещаю в фильме Экоактивист и режиссер Дэймон Гамо рассказывает дочери о чистом будущем, которое зависит только от всех нас

18 февраля «Соник в кино»: Дырочка в каждом боку Что пошло не так с фильмом про знаменитого синего ежа из видеоигр