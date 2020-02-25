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«Иди к папочке»: Здравствуй, папа, вот и я

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25 февраля 2020
Элайджа Вуд в триллере черного юмора

«Иди к папочке»: Здравствуй, папа, вот и я
фото: Кадр из фильма "Иди к папочке"

Испуганного вида молодой человек Норвал (Элайджа Вуд) приезжает в гости к отцу Гордону (Стивен МакХэтти) – впервые за много лет. Папа, кажется, рад видеть сына, но ведет себя странно, и чем дольше Норвал остается в доме, тем более напряженными становятся их отношения. В какой-то момент между родственниками происходит ссора, и папа неожиданно умирает от сердечного приступа, оставив шокированного сына одного в незнакомом доме. С этого момента жизнь Норвала необратимо изменится – и самым непредсказуемым для него образом.

«Иди к папочке» - фильм, созданный во многом благодаря усилиям одного
человека, хорошо известного в новозеландском жанровом кинематографе. Ант Тимпсон долгое время занимался продюсированием (например, приложил руку к «Турбо-пацану», «Сальному душителю» и «Оргазму смерти»), а также организовывал конкурс короткометражек 48Hours, существующего с 2003 года и быстро ставшего заметным событием для новозеландского кино.

«Иди к папочке»: Здравствуй, папа, вот и я
фото: Кадр из фильма "Иди к папочке"

В режиссерском дебюте Тимпсон работает с востребованной нынче темой – травматическими аспектами детско-родительских отношений, – но делает это в формате жанрового гибрида, состоящего из триллера, комедии и местами драмы. Главная же удача фильма заключается в том, что все эти разнородные компоненты создателям картины удалось соединить в связный, последовательно раскрывающийся сюжет, в центре которого всегда остается персонаж Вуда.

Можно смело сказать, что, при всех остальных плюсах фильма, без этого актера кино получилось бы намного более блеклым. Вуд отлично эксплуатирует свою внешность невинного, вечно испуганного ребенка, который скрывает внутри плохо сдерживаемую злость – в первую очередь, на отца, исчезнувшего из его жизни. Все остальные герои здесь призваны лишь оттенить главного персонажа, контрастируя с его наивностью. При этом в колоритности им не откажешь: помимо язвительного папы с темным прошлым, в истории встретятся свингеры, работник отеля с фетишем на большую грудь, а также парочка отпетых злодеев, с которыми Норвалу придется справляться собственными силами.

«Иди к папочке»: Здравствуй, папа, вот и я
фото: Кадр из фильма "Иди к папочке"

Надо сказать, сценарий вообще не устает подкидывать сюрпризы: фильм начинается как черная комедия, затем берет драматическую паузу, чтобы затем – уже окончательно – принять форму триллера с хорошей дозой все того же черного юмора. Все эти жанровые переходы выглядят вполне органично, и чувство ритма в целом соблюдается до самого финала. Из заметных недостатков можно отметить разве что излишне торопливую развязку, пусть и выдержанную в общем для всего фильма абсурдистско-юмористическом ключе.

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Так что Элайджу Вуда можно поздравить с очередной сильной ролью, а всех любителей неординарного триллера – с еще одной запоминающейся картиной. Вряд ли «Иди к папочке» получит культовый статус, но небольшое теплое местечко в сердце жанровых фанатов занять может вполне.

«Иди к папочке» в прокате с 27 февраля.


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«Иди к папочке»: Здравствуй, папа, вот и я фотографии
«Иди к папочке»: Здравствуй, папа, вот и я фотографии
«Иди к папочке»: Здравствуй, папа, вот и я фотографии
«Иди к папочке»: Здравствуй, папа, вот и я фотографии
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