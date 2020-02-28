Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Подлинная история банды Келли»: Отстрели ему член

Рецензии на фильмы >>
28 февраля 2020
Режиссер «Макбета» снял потрясающую драму про национального героя Австралии

Нед Келли (1854-1880) – народный австралийский герой, местный Робин Гуд. Нед Келли – жестокий убийца, с детства прозванный «мальчик-мясник». Нед Келли – растерянный паренек, чья мать учила его быть сильным и перманентно ломала, как ее сгибали жизнь, мужья/возлюбленные и английские офицеры, считавшие, что право имеют творить в отдаленной колонии, что душе угодно. Наконец, Нед Келли – бунтарь с причинами, панк-рокер пустошей, чьи перфомансы происходили задолго до популярной музыки. Сын Австралии с ирландскими корнями, восставший против всего, что делало его сильнее, и умерший в 25 лет, не дотянув даже до «клуба 27».

«Подлинная история банды Келли»: Отстрели ему член
фото: Кадр из фильма «Подлинная история банды Келли»

«Подлинную историю банды Келли» снял Джастин Курзель – австралийский режиссер, который привлек к себе внимание криминальной семейной драмой «Снежный город», затем в Англии снял визионерского «Макбета» с Майклом Фассбендером, а в Голливуде – с ним же – провальную экранизацию видеоигры «Кредо убийцы». После сокрушительного фиаско он решил вернуться на родину – если не буквально, то духовно. Рассказать о Неде Келли – задача амбициозная, идеальный материал для реванша.

Как любой полумифический персонаж, Нед Келли позволяет обходиться со своей историей вольно – главное задать внятную рамку. В 1970-м Тони Ричардсон показывал Келли (Мик Джаггер) как working class hero, в соответствии с эстетикой и позицией кинематографа молодых рассерженных в Великобритании. В 2003-м «Банда Келли» с Хитом Леджером и Орландо Блумом показала австралийских бушрейнджеров как борцов с системой, выступила двойником «Буча Кэссиди и Санденса Кида» (1969). Курзель же творит освободительный миф, отталкиваясь от романа Питера Кэри, написанного как бы самим Келли – для несуществовавшей в действительности дочери. Необходимость такой рукописи (как и допущения) объясняется тут же: историю пишут победители, подлинную биографию Келли извратили коварные англичанине, аберации памяти, новые мифы, вписывавшие его в самый разный контекст.

«Подлинная история банды Келли»: Отстрели ему член
фото: Кадр из фильма «Подлинная история банды Келли»

Итак, история Неда Келли разбита на два сюжетных шмата: «Мальчик» и «Мужчина». В первом он – нескладный и с патлами (Орландо Швердт) – учится быть главой дома: добывать мясо для матери и младших братьев и сестер, давать отпор английским офицерам (хотя бы – вербально) и науке убивать. Оправданной жестокости Неда учит Гарри Пауэрс (Рассел Кроу) – местная криминальная легенда, стремительно направляющаяся к пенсии. Ему за бесценок продает сына Эллен Келли (Эсси Дэвис), привыкшая вертеться и выкручиваться. С покойным мужем отношения у нее складывались противоречиво: отсидев в тюрьме, Джон Келли не спешил нарушать закон вновь, чтобы прокормить семью; вдобавок не вписывался в абрис настоящего мужчины: по легенде сбежал с поля боя в женском платье. Потому «отцовскую фигуру» Неду приходится искать среди маминых ухажеров и по ее «фотороботу». Получив весь кровавый опыт, Келли переходит к главе «Мужчина», чье название уже не вырезано на суке, а выведено кровью на платке.

Если первая глава напоминала раннего (или позднего) Терренса Малика, где камера любовалась австралийскими бушами, мурашками на коже, ветром в волосах и пугающе искривленным большим пальцем Рассела Кроу, то вторая часть мигрирует куда-то на территорию Джона Хиллкоута с его мрачным вестерном «Предложение», происходящем в 1880-м (год смерти Келли). Выросший Нед (Джордж Маккэй из «1917») дерется на импровизированных боксерских поединках на потеху английской публике. В первой сцене он, сложившись пополам животом вверх, разминается перед дракой. Над ним символично навис флаг Великобритании. Здесь же Келли знакомится с неплохим, на первый взгляд, английским констеблем Фицпатриком (Николас Холт), но вскоре поймет, что власть развращает безвозвратно – и решит пойти войной против закона, англичан и даже взрощенной в нем маскулинности. Банда Келли будет отправляться в набег, нарядившись в женские платья – чтобы якобы неожиданностью смутить неприятеля.

«Подлинная история банды Келли»: Отстрели ему член
фото: Кадр из фильма «Подлинная история банды Келли»

Келли вообще заворожен нарядами: помимо символического трюка, включающего дизайнерский символ феминности в бойцовский дискурс, он придумывает еще один костюм. Массивный доспех, вдохновленным первым американским броненосцем по прозвищу «Монитор». В сущности, это олицетворение той брони, что он носил всю жизнь: когда видел, как сержант О’Нил (Чарли Ханнэм) насиловал его мать; когда понимал, что мама его продала; когда дрожащим пальцем пытался надавить на спусковой крючок; когда шел в первую схватку; когда понимал, что на горизонте последний бой. Весь его вид, вся его история с подростковой яростью рычит «Мне не больно», но вся история (подлинная ли, или вымышленная) ровно о том, как ему невыносимо.

Помимо драки лучший выход для отчаяния сорвиголовы – песня. Сальным припевам про пахучих констеблей научит юных Келли бородач Гари Пауэрс; подобие рок-группы сколотит и банда Келли (Курзель даже заставил актерский ансамбль собрать банду и несколько раз сыграть вместе).

Курзель не просто подбирает для пронзительной и неоднозначной истории эффектные образы, но выбирает те, что противопоставлены британскому мундиру: женское платье, вечный бунт молодых музыкантов, броненосец из отделившейся Новой Англии. Даже в главной роли – случайно, но символично – оказался Джордж Маккэй, недавно сыгравший универсального британского солдата у Сэма Мендеса в фильме о Первой Мировой, а главных негодяев играют Чарли Ханнэм (Король Артур) и Николас Холт (вскоре – Джон Толкин).

«Подлинная история банды Келли»: Отстрели ему член
фото: Кадр из фильма «Подлинная история банды Келли»

«Подлинная история банды Келли» вскользь прозревает галерею потенциальных бунтарей и продолжает вектор «Соловья» Дженнифер Кент, который рассказывал об ирландке, которая мстит английскому офицеру за убийство мужа и сына, объединив силы с тасманцем-следопытом. События фильма происходят в 1830-е – во времена так называемой Черной войны. Отец Келли, кстати, был тоже сослан в Танзанию, куда любили, видимо, отправлять ирландцев.

Пройти через эту мясорубку истории, обстоятельств и насилия с высоко поднятой головой Нед Келли мог только в приторном боевике (каким был, например, фильм с Леджером и Блумом). У Курзеля же он побеждает благодаря скрываемой все эти годы чувственности и чувствительности: в письме дочери он рассказывает все, как было, или даже – все, как он чувствовал. Потому что нет ничего хуже погребенных чувств.

«Подлинная история банды Келли» в прокате с 27 февраля.


версия для печати
Ссылки по теме
Расселл Кроу и Николас Холт записались в «Банду Келли»
Поиск по меткам
Австралийское киноАлексей ФилипповБиография / БайопикЭкранизация
персоны
Орландо БлумМик ДжаггерЭсси ДэвисДженнифер КентРасселл КроуДжастин КурзельХит ЛеджерДжордж МакКэйТерренс МаликСэм МендесТони РичардсонМайкл ФассбендерЧарли ХаннэмДжон ХиллкоутНиколас Холт
фильмы
1917Банда КеллиБанда КеллиБуч Кэссиди и Сандэнс КидКредо убийцыМакбетПодлинная история банды КеллиПредложениеСнежный город

фотографии >>
«Подлинная история банды Келли»: Отстрели ему член фотографии
«Подлинная история банды Келли»: Отстрели ему член фотографии
«Подлинная история банды Келли»: Отстрели ему член фотографии
«Подлинная история банды Келли»: Отстрели ему член фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Владимир Анатольевич Туманов
27 февраля ушел из жизни театральный режиссер Владимир Анатольевич Туманов.

День рождения >>

Анна Арланова
Татьяна Васильева
Борис Иванов
Алексей Смирнов
Людмила Титова
Владимир Тихонов
Гарик Харламов
Рамаз Чхиквадзе
Юрий Шлыков
Стэнли Бейкер
Чарльз Дёрнинг
Альф Кьеллин
Бубба Смит
Джон Туртурро
Мимси Фармер
Вилле Хаапасало
все родившиеся 28 февраля >>

Афиша кино >>

Зима
драма
Россия, 2020
Моя собака – идиот
комедия, трагикомедия, фильм о животных, экранизация
Франция, 2019
Опасная роль Джин Сиберг
биография, драма, триллер
Великобритания, США, 2019
Яга: Кошмар тёмного леса
мистика, фильм ужасов, фэнтези
Россия, 2019
Жадность
сатирическая трагикомедия
Великобритания, 2019
На Луне
Россия, 2019
Проклятый дом 2
триллер, фильм ужасов
США, 2019
Пушистые мошенники
детский фильм, приключения, семейное кино
Германия, 2019
Иди к папочке
драма, комедия, мистика, триллер, фильм ужасов
Ирландия, Канада, Новая Зеландия, США, 2019
Критик
биография
Россия, 2019
Парад
драма, комедия, трагикомедия
Грузия, Россия, 2018
Переводчики
триллер
Франция, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен