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«Опасная роль Джин Сиберг»: Черные пантеры, желтая пресса

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29 февраля 2020
Реальная история травли американской милашки

До российских экранов добралась картина «Опасная роль Джин Сиберг» с Кристен Стюарт в главной роли. Премьера состоялась 30 августа 2019 года на Венецианском кинофестивале. Анна Филиппова считает, что фильм вышел неплохим — но только как интерактив к уроку истории: еще одно напоминание, что прекрасный 1968 год не закончился наступлением мирового счастья, — как не закончится никакой другой, но мы не перестанем об этом мечтать.

«Опасная роль Джин Сиберг»: Черные пантеры, желтая пресса
фото: кадр из фильма "Опасная роль Джин Сиберг"

Если пофантазировать на тему того, какую фразу можно было бы вынести на постер фильма «Опасная роль Джин Сиберг» (в оригинале — просто ‘Seberg’), то очевидный вариант — «История одной травли». А если бы это было уголовное дело, то оно значилось как Seberg vs The United States. Встретились две Америки: маниакального автократа и главы ФБР Герберта Гувера и идеалистки Джин Сиберг. Для первой все средства хороши, вторая — стала тем самым средством.

«Сиберг», строго говоря, не байопик (тем более что байопик, король кинематографического нон-фикшна, скорее все-таки мертв). Действие происходит в конце 1960-х, когда «американская милашка» (American sweetheart) и звезда французской «новой волны» Джин Дороти Сиберг родом из штата Айова решает стать частью «чего-то большего» (что бы это ни значило). Из всех активистских движений того времени она выбирает леворадикальных «Черных пантер», судя по всему, не особо вдаваясь в подробности их деятельности — в частности, методы, которыми оперируют члены партии, и цели организации (помощь чернокожему населению — абстракция, реальные цели у «Пантер» были совсем другие). Неизвестно, была ли Джин Сиберг настолько наивна в реальной жизни, но в фильме постановки Бенедикта Эндрюса она буквально воплощает троп «святая простота». «Война во Вьетнаме, угнетение чернокожих в США, — все это как-то связано, не так ли?» — говорит она Хакиму Джамалу (Энтони Маки), словно подвыпившая старшеклассница, которая пытается философствовать, хотя вообще не за этим сюда пришла. И — кто бы мог подумать, — в следующий же момент они с Джамалом сливаются в страстном поцелуе. Love wins, на этот раз — оставляя позади не только расовые предрассудки, но и супружескую верность, а также внутрипартийную дисциплину (хотя «Черные пантеры», надо сказать, не были так уж категоричны к белым: те делились на «сочувствующих», и «угнетателей»).

У Сиберг драматичная биография: она, обойдя на кастинге три тысячи конкуренток, получила роль Жанны д’Арк у Отто Преминжера в фильме «Святая Иоанна» (1957). Во время съемок режиссер пренебрег правилами безопасности, и во время работы над сценой сожжения Жанны д’Арк Сиберг получила реальные ожоги (которые создатели «Опасной роли Джин Сиберг» помещают в кадр, на секунду превращая Кристен Стюарт в Святого Себастьяна, версию «для девушек», — если вы понимаете, о чем я). Связь с «Черными пантерами» ставит Сиберг под удар: за ней устанавливают слежку, о которой она со временем начинает догадываться: у нее начинается паранойя. ФБР скармливает желтым газетам фейк-ньюз и устраивает провокации против звезды. Если враг не сдается, его унижают.

«Опасная роль Джин Сиберг»: Черные пантеры, желтая пресса
фото: кадр из фильма "Опасная роль Джин Сиберг"

Почти все попытки как-то художественно отрефлексировать нелегкую судьбу актрисы оборачивались неуспехом: в этом списке мюзикл Лондонского Национального Театра 1983 года (постановка Марвина Хэмлиша) и фильм 1995 года «Из дневников Джин Сиберг» (режиссер Марк Раппопорт).

Вряд ли фильм задумывался как ликбез для знакомства зрителя с «Черными пантерами» (кстати, по иронии судьбы оператор Рэйчел Моррисон как раз снимала «Черную пантеру», жизнеутверждающий супергеройский экшн 2018 года), и все же можно было бы рассказать о представителях движения и менее широкими мазками. Кто такие «Черные пантеры» в «Опасной роли Джин Сиберг»? Новообращенные мусульмане (агенты ФБР слышат, как они произносят «Аллах Акбар» во время вечернего намаза), ошалелые нечаевцы, леваки (их не интересует сохранение капиталистических святынь типа личной свободы и частной собственности). В этой ситуации Сиберг, которая так искренне им сочувствует, чисто по-человечески вызывает сочувствие, чисто логически — недоумение.

И все-таки bad guy здесь не она, и даже не «Черные пантеры», снедаемые внутренними распрями (Хакима Джамала убьют через пару лет, предположительно — из-за конфликта с лидером «Нации ислама» Элайджей Мухаммадом). Абсолютное зло воплощает ФБР и его руководство. Десять лет назад эти люди устраивали массовые репрессии против «коммунистов», «охоту на ведьм». Теперь они готовы нарушить право любого американца, — даже самого богатого, — на частную жизнь, а при желании попросту затравить его. Сиберг потеряла второго ребенка в результате преждевременных родов, которые произошли на нервной почве после публикации в газетах очередной утки, и стала зависима от седативов.

«Опасная роль Джин Сиберг»: Черные пантеры, желтая пресса
фото: кадр из фильма "Опасная роль Джин Сиберг"

Чтобы сделать образ ФБР еще более одиозным, сценаристы придумали агента Джека Соломона (Джек О’Коннел) — «совесть партии». В какой-то момент тот не хочет больше участвовать в кампании травли против Сиберг и пытается анонимно предупредить ее о грозящей опасности. Удивительным образом об этом не узнает никто из его коллег. Но участь реальных диссидентов внутри охранительных органов сверхдержав (таких историй было немало и в СССР), как правило, была печальной. Людей с «корочками» благие намерения всегда ведут в ад.

А что же Кристен Стюарт? Она отлично справляется с ролью. Защищать ее манеру актерского мастерства, кажется, уже стало анахронизмом — мир наконец-то «дорос» до нее. Без Стюарт фильм был бы совсем бесцветным, с ней его хотя бы увлекательно смотреть. «Хотя бы» — потому что сценаристы, откровенно говоря, довольно небрежно отнеслись к своей работе, особенно по части создания правдоподобных персонажей. Так, [второй] муж Сиберг, писатель Ромен Гари (Иван Атталь) выглядит совсем уж каким-то ангелом, когда мы хорошо знаем — хотя бы из его автобиографических книг, — что он был человеком достаточно порывистым, если не инфантильным.

8 марта 1963 года «Life» вышел с изображением Сиберг на передней обложке. 30 августа 1979 она погибла при невыясненных обстоятельствах. Ее завернутое в плед тело 10 дней пролежало в автомобиле «Рено». В крови обнаружили повышенное содержание барбитуратов. Через год самоубийством покончит ее муж Ромен Гари. Конец прекрасной эпохи.

«Опасная роль Джин Сиберг» в прокате с 27 февраля.


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«Опасная роль Джин Сиберг»: Черные пантеры, желтая пресса фотографии
«Опасная роль Джин Сиберг»: Черные пантеры, желтая пресса фотографии
«Опасная роль Джин Сиберг»: Черные пантеры, желтая пресса фотографии
«Опасная роль Джин Сиберг»: Черные пантеры, желтая пресса фотографии
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