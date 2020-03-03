«Вперед»: Отцы и братья

Бурлескный фэнтезийный экшн о сыновней любви и братской заботе
Братья-эльфы Иэн и Барли Лайтфуты живут в удивительном мире: за рулем машины здесь можно увидеть кентавра, семейным кафе управляет мантикора, а на заправке нет-нет да встретишь толпу злобных маленьких фей-байкеров на двух гигантских мотоциклах. Когда-то этот мир был наполнен чудесами, однако с веками технологии взяли верх, и о волшебстве все забыли, кроме, разве что, чудаков-неудачников, проводящих жизнь за ролевыми играми и квестами. Однако Иэну и Барли предстоит встретиться с настоящей магией: в день 16-летия Иэна мама преподносит им удивительный дар - послание от отца, ждавшее их совершеннолетия.
фото: кадр из фильма "Вперед"
Умерший еще до рождения Иэна и печалившийся о невозможности увидеть сыновей взрослыми, отец юных эльфов заготовил свое магическое возвращение, и теперь с помощью мощного заклинания и волшебного посоха Иэн и Барли могут вызвать отца к жизни на целых 24 часа. Увы, сложное чародейство идет не по плану, и от отца появляются только ноги, так что теперь у Иэна и Барли есть ровно сутки, чтобы найти замену волшебному камню и явить отца полностью. Братья отправляются в непростой квест, который поможет возродить их семью, веру друг в друга и вернуть волшебство в их прекрасный мир.
«Вперед» не просто новый фильм любимой всеми студии Pixar, но и новая франшиза, что, по нашим сиквельным временам, стало почти редкостью. У того же Pixar оригинальных картин не появлялось с 2017-го года. А здесь - целая оригинальная вселенная со своими невероятными обитателями и любопытными законами, выполненная к тому же в уникальном и остроумном стиле, который смешивает средневековые легенды с древне-греческими мифами, магию с технологиями 60-х, сказочные земли с американской глубинкой, и одиссею мифологического толка с рыцарским романом и классическим родуд-муви.
фото: кадр из фильма "Вперед"
На фоне такого ядреного (иногда балансирующего на пороге китча, но всегда на грани удерживающегося) микса разворачивается трогательная история про двух братьев, которые пытаются вернуть давно умершего отца. История, которую, если бы не фантастический антураж, можно было бы назвать не только глубоко личной, но даже автобиографичной, ибо в основе ее - переживания режиссера Дэна Скэнлона (зритель знает его по «Университету монстров»), потерявшего отца в раннем-раннем детстве и, конечно, всю жизнь пытающегося воссоздать его образ. Только ноги. По пояс. Таков результат замысловатого магического действа, который получают братья Лайтфуд. И, конечно же, живые самостоятельные ноги, лишенные способности видеть, слышать и говорить, однако наделенные разумом и чувствами, ноги, которые приходится водить на поводке, которые не покажешь остановившим машину полицейским и с которыми можно общаться только через постукивание по ботинку, становятся одним из источников комедии в фильме. И в то же время они – мощная метафора, остро и тонко передающая те самые попытки удерживать рассыпающуюся реальность памяти об ушедших близких.
В этом - особое очарование фильма «Вперед» и особая его значимость, ибо за буйной фентези, лихим экшном и сумасшедшей комедией скрываются здесь мощные образы из нашей повседневной внутренней жизни, и квест, который проходят братья Лайтфут способен стать действенной терапией не только для них, но и для зрителей. Обращенный к теме неполной семьи фильм этот – попытка преодолеть травму безотцовства, с которой сталкивается сегодня чуть ли не каждый второй ребенок. Травму, бесконечно умножаемую значением, которое придает ей культура на протяжение уже многих веков. Ничуть не умаляя значения отцов, фильм «Вперед» говорит в конечном итоге о том, что фиксируясь на утрате, мы зачастую не замечаем того, что имеем – ровно как юный Иэн не умеет увидеть ни супергеройских способностей своей любящей матери, ни глубокой-неисчерпаемой любви брата, ни грубовато-веселой поддержки отчима. И только большое путешествие помогает ему по-настоящему обрести тот дом, в котором он прожил всю жизнь. Если же брать шире, фильм «Вперед» говорит о том, что истинные чудеса приходят к нам не из прошлого или потустороннего мира, за ними даже на край света отправляться не нужно… они всегда рядом, в самой непосредственной близости от нас, хотя порой приходится пройти немалый путь, чтобы это осознать.