«Вивариум»: Муравьиная ферма для людей

анонс

Роберт Паттинсон в самой депрессивной версии Темного рыцаря

«Бэтмен»: Откуда на Готэм готовилось нападение?

Продолжение научно-популярного цикла Юлии Киселевой о работе мозга и технологиях

«Чип внутри меня»: Гордость, предубеждение и киборги

25 апреля

Тени забытых предков в «Истории гражданской войны» Дзиги Вертова

Восстановленный легендарный фильм великого документалиста в год столетия рокового для нашего отечества события