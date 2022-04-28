Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Деконструкция «Железный крест»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Вивариум»: Муравьиная ферма для людей

Рецензии на фильмы >>
28 апреля 2022

До российского кинотеатрального проката, где теперь практически нет зарубежных картин, добралась фантастическая притча «Вивариум» ирландского режиссера Лоркана Финнегана с Имоджен Путс и Джесси Айзенбергом в главных ролях. Фильм, премьера которого состоялась на Каннском кинофестивале в 2019 году, должен был выйти в России в 2020-м, ровно когда начался локдаун. Релиз поначалу переносился, а потом и вовсе тихо вышел в онлайн-кинотеатрах. Сейчас, когда офлайн-залы перебиваются российскими новинками и повторным прокатом, для «Вивариума» с его иллюзией идеальной жизни нашлось место в репертуарной сетке.

«Вивариум»: Муравьиная ферма для людей

Заурядная пара Джемма (Имоджен Путс) и Том (Джесси Айзенберг) попадают то ли в реалити-шоу, то ли в параллельную реальность, то ли в чей-то сон, но, скорее всего, в будущее. Проводником в это замкнутое пространство, некий пригородный ад, служит агент недвижимости с улыбкой проповедника. Для молодой пары собственные апартаменты – мечта практически несбыточная, да и сами они о жизни в типовом жилье застройщика-фетишиста не мечтают, но так устроен мир. Здесь, в поселке идеального жилья, как и в социуме, за них обо всем позаботились: синий цвет детской для мальчиков, клубника и шампанское для новоселья в холодильнике, отец всю жизнь работает, а мать все время отдает ребенку.

Джемма и Том находят это место странным, но мир так устроен, что пожизненное кредитное рабство сваливается на них так же неожиданно, как и появление ребенка. Ребенок буквально появился, откуда они действительно не ждали – из крафтовой коробки, в таких же им доставляют пластиковую еду. Новоиспеченная семья оказывается в заточении с фальшивой мечтой и обреченностью. Ребенок растет, как и предрекают обычно опытные родители, не по дням, а буквально по часам. Всего лишь за пару месяцев прибавляет несколько лет – то ли робот, то ли клон, то ли человек будущего. Эксперимент, на который не по собственной воле, пошли Джемма и Том превращается в повседневность, и чувство недоумения от происходящего сменяется страхом. Аллюзия на семейную жизнь сначала прикидывается ироничным триллером, но вскоре превращается в психологический хоррор.

«Вивариум»: Муравьиная ферма для людей

Для режиссера Лоркана Финнегана, вдохновленного, как и многие другие кинематографисты, цифровой реальностью вслед за «Черным зеркалом», этот фильм – вторая работа. Сценарий, который он написал в соавторстве с Гарретом Шэнли, при этом претендует на тематическое соседство с фильмами «Синий бархат» Дэвида Линча, «Красота по-американски» Сэма Мендеса, «Фарго» братьев Коэн – историями об ужасе и пустоте, что прячутся за чистотой и приглаженностью пригородных газонов. Одновременно с этим «Вивариум» старается существовать в рамках жанра канонической «Сумеречной зоны», попавшей под влияние «Шоу Трумана». Однако «Вивариуму» культовым не стать. Это эксперимент, застрявший между маркетинговой реальностью киноиндустрии и желанием авторов фильма заниматься диалектикой. Но эксперимент достойный быть замеченным.

Джесси Айзенберг и Имоджен Путс существуют на экране с помощью средств малой выразительности. На фоне плоскости окружающего их мира такая игра кажется необходимой глубиной рассказа. Нарастающее напряжение сдерживает зловещая партитура Кристиана Андерсена, работавшего с Ларсом фон Триером над большинством его фильмов. Продюсеры, а одним из них выступил сам Айзенберг, позиционируют фильм как низкобюджетный sci-fi. Альтернативный ход истории «Вивариума» действительно скуп на спецэффекты – камерная обстановка этого будто не требует, но в то же время присущей, например, «Клыку» Йоргоса Лантимоса мифологизации кинорассказа недостаточно, чтобы свалиться в другую крайность.

«Вивариум»: Муравьиная ферма для людей

«Вивариум» – фильм-маркер надвигающейся победы материализма. Здесь солнце не более чем привычная часть застывшего пейзажа, над ним преобладает один цвет и у каждого облака на небе свое место. Чтобы выбраться из этого ужаса, нужно умереть и переродиться. Казалось бы – вот они, все атрибуты прекрасной жизни в архиверной хронологической последовательности: любовь, жилье, ребенок, однако в этой системе координат проблемы духовного истощения и поиск ответа на вечный вопрос о том, кем же ты все-таки стал, остаются неизбежными.

«Вивариум» в прокате с 28 апреля.


версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Ева Грин исследует эффект «Ноцебо»
Список всех отменённых и перенесённых из-за коронавируса событий в сфере кино и театра
Релиз сиквела «Миньонов» не состоится в июле
20 фильмов весны: Тайная сладкая жизнь киномана
«Дюна», «Чёрная вдова» и другие ожидаемые фантастические фильмы 2020 года
Поиск по меткам
Научная фантастика
персоны
Джесси АйзенбергКристиан Эйднс АндерсенДжоэл КоэнИтан КоэнЙоргос ЛантимосДэвид ЛинчСэм МендесИмоджен ПутсЛарс фон ТриерЛоркан Финнеган
фильмы
ВивариумКлыкКрасота по-американскиСиний бархатСумеречная зонаФаргоЧёрное зеркалоШоу Трумана

фотографии >>
«Вивариум»: Муравьиная ферма для людей фотографии
«Вивариум»: Муравьиная ферма для людей фотографии
«Вивариум»: Муравьиная ферма для людей фотографии
«Вивариум»: Муравьиная ферма для людей фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Деконструкция «Железный крест»

Скорбим

Валерий Лазарев
26 апреля ушёл из жизни актёр Валерий Лазарев.

День рождения >>

Донатас Банионис
Валерия Бурдужа
Екатерина Виноградова
Юрий Волынцев
Вениамин Зускин
Александр Карин
Инна Коляда
Олег Комаров (II)
Вадим Медведев
Джессика Альба
Клас Банг
Кари Вурер
Жак Дютрон
Пенелопа Крус
Юрген Фрорип
Энн-Маргрет
все родившиеся 28 апреля >>

Афиша кино >>

Суворов: Великое путешествие
исторический фильм, приключения
Россия, 2022
Семь пар нечистых
военный фильм, драма, криминальный фильм
Россия, 2018
Команда мечты
комедия, мелодрама, приключения, семейное кино, спортивный фильм
Россия, 2019
Вивариум
мистика, научная фантастика, притча, триллер
Ирландия, США, Бельгия, Дания, 2019
Артек. Большое путешествие
комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Россия, 2022
Пост Мортем
мистика, триллер, фильм ужасов
Венгрия, 2020
1941. Крылья над Берлином
боевик, военный фильм, исторический фильм
Россия, 2022
Злость
криминальный фильм, триллер
США, 2020
Операция «Мясной фарш»
военный фильм, драма, шпионский фильм
Великобритания, США, 2021
Бука. Мое любимое чудище
комедия, приключения, сказка
Россия, 2022
Крио
мистика, научная фантастика, триллер
США, 2022
Лето 1941 года
боевик, военный фильм, исторический фильм
Казахстан, 2022
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен