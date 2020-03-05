«Очень женские истории»: Не без мужчин

Михалкова прощается с арендованным мужем, Исакова и Толстоганова становятся сестрами
Если раньше к щедро отмечаемому в России выходными днями гендерному празднику 8 марта любили выпускать всевозможные ромкомы, то в этом году тенденция явно начинает меняться, и кинотеатры предлагают уже не только романтические истории, но и расширяют репертуар сразу за счет нескольких фильмов собственно о женщинах. Один из них так и называется «Очень женские истории». Снят он четверкой российских режиссеров-женщин и одним мужчиной. А на экране эти разножанровые истории воплощают, пожалуй, самые востребованные сегодня отечественные актрисы.
Начинается фильм практически с анекдота (режиссер – Оксана Михеева
). В мире недалекого будущего мужчин сдают женщинам в аренду строго на определенный срок, после которого счастливая (или нет) ячейка общества должна расстаться. «Разведенке» теперь полагаются сожители постарше, а мужчине – в зависимости от его физических качеств – могут достаться девушки и помоложе. Процесс строго контролируется местными «госуслугами», в офис которых однажды и приходит желающая всё же сохранить свой брак женщина (Анна Михалкова
), только вот ее мужу (Сергей Фролов
), кажется, вовсе не хочется оставаться с теперь уже бывшей женой, и он снова готов «сдаться в аренду». «Обычную женщину» так просто не проведешь, особенно если ей будет помогать сотрудница «госуслуг» (Кристина Бабушкина
). Такая вот женская солидарность – пусть и в мире будущего.
История Оксаны Михеевой задает тон фильму, представляющему самый широкий спектр отношений между женщинами, которые, впрочем, почти всегда так или иначе, судя по картине, завязаны на мужчине. «Без него скучно», – как говорит Лика Ятковская
, режиссер другой истории, пожалуй, самой чувственной в фильме. Здесь героини Лукерьи Ильяшенко
и Любови Толкалиной
знакомятся на уроках живописи, между ними завязываются отношения, но только одна из них реально знает причину этой таинственной дружбы. Условные подруги есть и в истории Анны Сарухановой
, где молодые актрисы Полина Виторган
и Анфиса Черных
становятся участницами экспериментальной выставки, физически демонстрирующей гендерную нейтральность, но на деле показывающей, какие могут существовать отношения между «экспонатами», которые и воплощают Виторган с Черных.
Совсем иначе на женскую дружбу, причем не мимолетную, а вполне осмысленную годами, смотрит единственный режиссер-мужчина «Очень женских историй» Антон Бильжо
. От равнодушного мужа (Петар Зекавица
) и нереализованной карьеры величественно-спокойную Вету (Диана Дэлль
) тянет на дно – практически в прямом смысле – ее взбалмошная подружка Лиза (Анна Слю
), которая «просто хочет любви». Бильжо предлагает, пожалуй, самый жесткий взгляд на созависимость – и от партнера, и от подруги, – избавиться от которой можно лишь радикальными методами.
Особняком в «Очень женских историях» стоит работа Наташи Меркуловой
, самого опытного здесь режиссера, автора успешных фестивальных хитов «Интимные места
» и «Человек, который удивил всех
». Её история единственная демонстрирует отношения чисто женские, без мужчин. Актрисы Виктория Толстоганова
и Виктория Исакова
здесь играют сестер. Одна из них – сломленная, уязвимая, с алкогольной зависимостью. Другая – внешне сильнее, но не без чувства вины по отношению к своему самому родному человеку, пытающаяся помочь сестре всеми силами, но не находящая сил (а, может быть, и желания) для самостоятельной, независимой жизни. Меркуловой удается создать особую химию между сегодня одними из самых востребованных артисток Толстогановой и Исаковой, которые, что заметно по кадру, погружаются в этот сестринский мир, обособленный от всего иного, с огромным желанием, отдаются режиссеру без остатка, принимая все вызовы (а в их числе, например, и обнаженная сцена в ванной) и виртуозно с ними справляясь. Их драматичной истории, их чувственного кино хватило бы на полноценную полуторачасовую версию, а не только на одну из этих «очень женских историй». Но этот фильм, пока лишь собранный из множества женских (и одного мужского) голосов, возможно, лишь начало большой истории, позволяющей раскованно и искренне говорить о своих чувствах – и женских, и мужских.
«Очень женские истории
» в прокате с 5 марта
.