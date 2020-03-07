«Золотое кольцо»: Дружба до Суздаля доведет

Аглая Тарасова вместе с друзьями отправляется в путешествие по России-матушке
фото: Кадр из фильма «Золотое кольцо»
Три пары друзей – порядком уставшие от детей и семейной жизни Юля (Ольга Дибцева) и Сеня (Семён Штейнберг), мечтающие о ребенке Диана (Вера Строкова) и Валера (Владимир Яглыч) и недавно расставшиеся Кристина (Аглая Тарасова) и Гарик (Кирилл Каганович) – каждый год летом отправляются в совместный отпуск. На Бали долго лететь, в Европе курс евро кусается, и вот Диана неожиданно предлагает отправиться в путешествие по Золотому кольцу. «Прекрасный способ посмотреть Родину-матушку» поначалу вызывает у друзей лишь смех.
Пока парни обсуждают невозможность такой поездки, а также незавидную судьбу лузера Гарика, которого бросила Кристина и уже успела найти нового идеального мужчину (Евгений Стычкин), Диана погружает подруг в свой план – ее маршрут построен по святыням Золотого кольца, которые должны помочь Валере справиться с бесплодием. Сам Валера, правда, о том, что не может иметь детей, пока не знает. Но для него, внешне сильного и мужественного, а внутри ранимого, эта новость станет ударом, уверена Диана. И вот друзья уже стартуют в Суздаль: Юля с Сеней – в надежде на романтический отдых, правда, в компании детей, Диана с Валерой – за программой мужского здоровья, Кристина – просто потому что она хорошая подруга, а Гарик с примкнувшей к нему псевдопассией (Нино Нинидзе) – чтобы позлить Кристину, ну и, конечно, попытаться таким способом вернуть их любовь.
фото: Кадр из фильма «Золотое кольцо»
Снял «Золотое кольцо» режиссер Шота Гамисония, в прошлом году прославившийся веб-сериалом «В постели», где речь шла тоже о нескольких современных парах, пытающихся найти не только свою любовь, но и собственно себя. В «Золотом кольце» он продолжает эту тему уже в большем масштабе. Если «В постели» по самым классическим законам веб-сериалов не выходил из одной локации (действие происходило в разных квартирах), то здесь пары вырвались в масштабное путешествие по российским городам, не только, словно экскурсионное кино, показывающее красоты Золотого кольца, но и по-доброму иронично демонстрирующее отечественную туристическую жизнь – с православными экстрасенсами, караоке-клубами, музеями самоваров и купальнями, силой веры излечивающими от всех недугов. Актерский ансамбль, собранный Гамисонией (а из того же «В постели» в фильм перекочевали Кирилл Каганович и Нино Нинидзе), легко и с удовольствием погружается в это путешествие, разыгрывая разные типы отношений и людей, совершенно обычных, а не карикатурных снобов-москвичей, вдруг окунувшихся в провинциальный колорит. И в этом, пожалуй, одно из главных достоинств картины, сценарий для которой написал работавший над «Физруком» и «Я худею» Константин Майер.
Конечно, «Золотое кольцо» не претендует на статус кинооткровения, это хоть и незатейливый, но довольно качественный, крепко поставленный, с хорошо прописанными характерами и вовсе неглупый ромком, которых в последнее время выходит всё меньше. Не только в кино, но и на телеэкране. Так что в этом смысле телеканал ТНТ вместе с платформой Premier, экспериментирующие с производством фильмов (до этого были не только продолжавший популярный сериал «Полицейский с Рублевки», но и, например, новогодняя комедия «Год свиньи»), вполне могут занять свою нишу не только в телевизионном слоте, но и в кинотеатральном прокате.