ревью

Рецензии на фильмы «Афера в Майами»: Кубинские страсти Шпионский триллер Оливье Ассайаса

Рецензии на фильмы «Тайная жизнь»: Библейский эпос о жертве нацистского режима Фильм Терренса Малика, получивший приз экуменического жюри

Обзор сериалов Показывает и предсказывает: как премия АПКиТ держит руку на пульсе отечественной индустрии сериалов От «Кухни» до «Домашнего ареста» и «Эпидемии» – история премии, развивающей отечественное ТВ и стриминг-сервисы

Новости театра «Золотая маска» отменила церемонии вручения премий Фестиваль приостановлен на неопределённый срок.

Новости кино По «Сердечному приступу» Михаила Зыгаря снимут политический триллер о Ельцине Съёмки сериала начнутся после выхода книги осенью 2020 года.

Лайфстайл Ирина Старшенбаум, Таисия Вилкова, Виктория Исакова и другие прочтут сказки на ночь Каждый вечер в 20:00 известные актеры читают сказки для маленьких слушателей в Instagram

Новости кино Международный рынок контента MIPTV пройдёт онлайн Делегаты из 94 стран смогут общаться друг с другом и увидеть запланированные программы MIP, не выходя из офиса или дома.

Новости кино Первый канал и МТС объединились ради миллионов зрителей Совместное предприятие будет создано «для формирования медийного предложения нового уровня».