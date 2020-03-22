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«Всем парням, которых я любила раньше»: Как выглядят ромкомы в 2к20 году

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22 марта 2020
Netflix активно развивает свою линейку романтических комедий, 12 февраля на сервисе вышел сиквел успешного проекта по мотивам популярной трилогии Дженни Хан «Всем парням, которых я любила раньше» с Ланой Кондор и Ноем Сентине, а в конце 2020-го года планируется релиз и третьей части серии. Мы попросили эксперта по свиданиям, автора телеграм-канала «365 days of dating» Марину Мешкову рассказать в свойственной ей личной манере о ревайвле жанра на онлайн-платформах и о том, что наблюдать за любовными метаниями зумеров не менее интересно, чем за Бриджит Джонс 20 лет назад.

«Всем парням, которых я любила раньше»: Как выглядят ромкомы в 2к20 году
фото: кадр из фильма "Всем парням, которых я любила раньше 2"

Свое школьное время я не особо вспоминаю – свиданий между домашками и репетиторами было не то чтобы много, «романтика» вообще была только жанром кино. Все познания об отношениях складывались из просмотра «Секса в большом городе» и «Жестоких игр», и получалось, что а) страдать – это нормально, б) женщины (то есть и я в том числе) – очаровательные истерички, которые сами не знают, чего хотят.

Тогда, в начале 2000-х героини ромкомов, за редким исключением, были все сплошь воплощениями идеальной жизни – богатые и знаменитые, с сумками Dior и такими же великолепными бойфрендами. Было понятно, что это борьба, и придется всем доказывать, что это именно ты достойна любви главного красавчика школы. А потом появился Netflix с ромкомами новой волны и главными персонажами не старше 21, сопереживать которым хочется гораздо больше. И неважно, сколько тебе лет самому.

«Всем парням, которых я любила раньше»: Как выглядят ромкомы в 2к20 году
фото: кадр из фильма "Всем парням, которых я любила раньше 2"

Прошлогодний хит «Всем парням, которых я любила раньше» в одночасье превратил Лану Кондор и Ноя Сентине в образцовую умильную парочку и вдохнул новую жизнь в жанр. Все ждали продолжения истории в духе аналоговой романтики с настоящими письмами, в эпоху, когда чуть ли не предложение делают в WhatsApp. И вышедший в феврале сиквел не подвёл.

Фильмы, снятые по книжным бестселлерам, - не самая простая тема: всегда найдутся недовольные адаптацией, но этот проект такая участь точно миновала. За что нужно поблагодарить сценарную команду (Фиа Альварез, Дж. Миллс Гудло и Дженни Хань), а также кастинг-директора. Главная героиня книги и фильма Лара Джинн – это та самая представительница нового подрастающего поколения, про которую совсем не хочется сказать «ох, уж эта молодёжь». Лара снова оказывается в любовном треугольнике, в котором, кроме нее, задействованы самый настоящий бойфренд, главный школьный красавчик, и внезапно материализовавшийся, ностальгирующий по детству адресат одного из писем. Явный претендент на ее сердце и свободное время после уроков. Он даже пишет пронзительное письмо в ответ – что может быть вообще в этом мире более нелогичным (первая мысль – он же точно ее соулмэйт)?

«Всем парням, которых я любила раньше»: Как выглядят ромкомы в 2к20 году
фото: кадр из фильма "Всем парням, которых я любила раньше 2"

В итоге на одной чаше весов мечта всех девчонок школы, а на другой - трогательный парень за пианино, также как и Лара Джин волонтерствующий в доме престарелых, а тут ещё эта бывшая перед глазами маячит, в такой ситуации у любой уровень рефлексии скакнет до небывалых высот. В Золушке в такие моменты появлялась фея-крёстная и решала проблемы, но в этом фильме мы увидим гораздо более эффективные методы в исполнении бойкой жительницы пансионата для престарелых Сторми (Холланд Тэйлор), прошедшей в жизни через горе и радости отношений, но не потерявшей веселого настроя.

Казалось бы, такая ламповая романтика попахивает архивом и бабушкиным сундуком, но нет, как бы не так. Искренние в жизни и на экране зумеры показывают, что любовь в 2к20 году в самом книжном понимании возможна. Cinderella moment, который случился в сиквеле, в виде платья из пены голубых оборок от классика красных ковровых дорожек J. Mendel – это сказка, которой так не хватает взрослым в эпоху #metoo.

И пусть таких фильмов будет больше – завершающую часть трилогии мы увидим уже в этом году. К счастью, весь продакшн команда проекта завершила до начала пандемии, и я искренне надеюсь, что смотреть мы его будем уже без санитайзера в руках и маски на лице.


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Всем парням, которых я любила раньшеВсем парням, которых я любила раньше 2Всем парням, которых я любила раньше 3Дневник Бриджит ДжонсЖестокие игрыСекс в большом городе

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«Всем парням, которых я любила раньше»: Как выглядят ромкомы в 2к20 году фотографии
«Всем парням, которых я любила раньше»: Как выглядят ромкомы в 2к20 году фотографии
«Всем парням, которых я любила раньше»: Как выглядят ромкомы в 2к20 году фотографии
«Всем парням, которых я любила раньше»: Как выглядят ромкомы в 2к20 году фотографии
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