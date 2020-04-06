«Лёд-2»: 10 причин посмотреть романтическую сказку

Продолжение самой трогательной мелодрамы современного российского кинематографа «Лёд-2», ещё недавно собравшее в кинотеатрах страны почти шесть миллионов зрителей, стало доступно для онлайн-просмотра. Эксклюзивная цифровая премьера ленты состоялась 2 апреля в видеосервисе Wink. Рассказываем, почему нужно посмотреть, если вы не успели в кинотеатры, или даже пересмотреть «Лёд-2» вместе со всей семьёй.
фото: кадр из фильма "Лёд-2"
1. Лучшее продолжение популярного фильма
Вышедший два года назад фильм дебютанта Олега Трофима «Лёд» стал сенсацией российского проката. Ему удалось собрать 1.5 млрд рублей, что для кино дебютного, не высокобюджетного, было огромным достижением. Романтическая история Нади Лапшиной (Аглая Тарасова) и ее бравого парня-хоккеиста Саню Горина (Александр Петров) тронула зрителей не только мелодраматичным сюжетом, но и огромным количеством музыкальных номеров с хитами и ритмами российской эстрады 90-х и «нулевых». Успех ленты сразу же привел к разработке ее продолжения, которым занялись все те же продюсеры – Федор Бондарчук, Михаил Врубель, Александр Андрющенко, Вячеслав Муругов и присоединившийся к ним Антон Златопольский. Правда, в режиссерское кресло сиквела они позвали постановщика совсем неожиданного – народного комедиографа Жору Крыжовникова. Результат оказался оправданным – «Лёд-2» оказался не хуже, а, возможно, даже и лучше оригинального фильма.
2. Режиссер Жора Крыжовников
Крыжовников завоевал зрительскую любовь дилогией «Горько!» и караоке-мюзиклом «Самый лучший день!», а не так давно попробовавал себя и в остродраматическом сериале «Звоните ДиКаприо!», причем очень даже удачно. Умение режиссера работать с разным материалом и разными жанрами, а главное – прекрасно понимать эмоции обычных зрителей, которые любят ходить в кино, чтобы посмеяться или поплакать – стало залогом успеха второго «Льда», гармонично балансирующего между комедией и мелодрамой, которые уж точно не оставляют зрителей равнодушными.
фото: korochekino.ru // Режиссер Жора Крыжовников
3. Яркая музыкальная составляющая
Одним из самых удачных приемов Крыжовникова стало музыкальное оформление сиквела. Как и оригинальный фильм, он продолжает историю ярких музыкальных номеров, двигающих сюжет, но если в первом фильме такие номера выглядели порой неуместно и иногда складывалось впечатление, что киносоставляющую подбирали под музыку, то здесь напротив плейлист собран в полном соответствии с предлагаемыми обстоятельствами, все песни отлично исполнены и расставлены режиссером по фильму с чувством, толком и сильным эмоциональным посылом – будь то лиричный «Тополиный пух», необычно интерпретированный для оставшегося одиноким отцом Сани Горина, классическая «Аллилуйя любви» из рок-оперы «Юнона и Авось» (кстати, режиссер легендарного спектакля Марк Захаров – учитель Крыжовникова), трагическое «Озеро надежды», душевно исполненное героиней Марии Ароновой, тренером Шаталиной, или объединяющая поколения «Сансара», ставшая финальным аккордом ленты.
Естественно, успеха не было бы без удивительного актерского ансамбля этого фильма. В сиквеле вновь появляются полюбившиеся по первой части герои и актеры, их играющие, – дерзкий Александр Петров (Горин), сильная, но ироничная Аглая Тарасова (Лапшина), Ксения Лаврова-Глинка в необычной для себя роли хитроватой тети Лапшиной, конечно, Мария Аронова, сыгравшая железную леди с добрым сердцем Ирину Сергеевну Шаталину. Хотя и Петров, и Аронова на сиквел не решались. Для Ароновой это первый опыт такой работы, до этого она, как признается, опасалась «входить в одну реку дважды», но сценарий продолжения «Льда» всё-таки заставил ее согласиться на участие в этом проекте. Кроме того, во втором «Льде» появились любимый артист Крыжовникова Сергей Лавыгин, тонкая Юлия Хлынина, нежная Надежда Михалкова и, конечно, юная Вита Корниенко.
фото: кадр из фильма "Лёд-2"
5. Самая популярная маленькая артистка
Вите Корниенко только в мае этого года исполнится 10 лет, но на ее счету уже более 70 ролей в кино и сериалах, а также участие в популярном детском конкурсе талантов «Синяя птица». В прошлом году, кстати, Вита вместе с Александром Петровым вели церемонию открытия главного российского фестиваля «Кинотавр», а до этого работали как раз на сериале «Звоните ДиКаприо!». Несмотря на плотную занятость, Вита очень хотела получить роль в фильме «Лёд-2», и когда всё сложилось, она, как говорит, «визжала от восторга». К подготовке к роли (а Вита играет дочь Горина и Лапшиной, которая тоже, как и мама, мечтает о фигурном катании) актриса подошла очень серьезно. Она ежедневно делала спортивные упражнения, развивала координацию, растягивалась и параллельно занималась с тренером на льду, хотя до этого на коньках «едва ползала», во что, конечно, посмотрев фильм, трудно поверить.
6. Величественный Байкал
Как и оригинальный фильм, «Лёд-2» частично снимали на озере Байкал. Более того, именно там стартовали съёмки сиквела в марте 2019 года. Создатели фильма приняли решение, что показать уникальную природу величественного озера возможно только на реальной натуре. Хотя условия для съёмок там были не из лёгких: та же Вита Корниенко рассказывала, что «было очень сложно на льду удержать траекторию движения и не вылететь из-за сильного ветра из кадра». И это помимо того, что именно на озере развивается во втором «Льде» одна из самых драматичных сцен картины. А вот Иркутск, где происходит действие фильма, снимался в Москве, причем не только зимой, но и летом – для этого натурные объекты засыпали искусственным снегом.
фото: кадр из фильма "Лёд-2"
7. Редкий для российского кино жанр
Последние годы для отечественного кино были крайне успешными – российские зрители уже привыкли смотреть спортивные драмы, военные ленты и даже комедии отечественного производства, но вот качественных мелодрам в кино, кстати, не только российском, но и мировом, в последнее время немного. Тем ценнее в этом смысле дилогия «Лёд», с в меру сказочным сюжетом, прописанными героями и, что особенно удивительно для российского кино, музыкальным сопровождением. Поначалу продюсеры относились к нему с опаской и даже, когда выходил первый «Лёд», просили журналистов особо не педалировать эту тему – мюзиклы у нас, в отличие от американских зрителей, жанр не самый любимый. Тем не менее, дилогии «Лёд» удалось сломить этот стереотип и заставить зрителей сопереживать и подпевать своим любимым героям.
8. Вдохновляющий спорт
Несмотря на мелодраматизм и музыкальность, в фильме находится место и большому спорту, все же недаром один из главных героев «Льда» – хоккеист Саня Горин (здесь, кстати, сценаристы и режиссер ленты довольно много иронизируют над героем Петрова, а заодно и над всеми отечественными спортивными блокбастерами последних лет). Хоккейные матчи и тренировки, вписанные в сюжет, здесь связаны не только с героем Петрова, но и с Сергеем Лавыгиным, которому досталась роль тренера Сашки. Сам Лавыгин – большой любитель хоккея, болельщик, регулярно наблюдающий за матчами, а в детстве даже сам игравший в хоккей. Стремительному хоккею здесь противопоставлено грациозное фигурное катание, в параллельном монтаже под энергичную композицию «Нас не догонят» отец Горин продолжает взбираться на спортивный Олимп ради любимой дочери, которая в это же время пытается встать на коньки и стать чемпионкой, какой когда-то была ее мама.
фото: кадр из фильма "Лёд-2"
9. Фильм, объединяющий семью
Все художественные средства, использованные съёмочной группой фильма «Лёд-2», направлены на главное – с необыкновенной теплотой раскрыть столь популярную сегодня тему семьи. «Лёд-2» – фильм о родителях, фильм о детях, фильм о людях, которые ищут свою любовь, фильм о тех, кто эту любовь теряет. Из таких потерь и приобретений, страхов и надежд на лучшее и состоит жизнь любого человека, невозможная без близких и родных. После «Льда-2», фильма с холодным названием, но теплым месседжем, всем без исключения захочется позвонить родителям и обнять своих детей – не для красивых и благодушных статусов в Фейсбуке и фоточек в Инстаграме, а действительно искренне и по-настоящему.
10. Самые трогательные титры
«Лёд-2», кстати, ещё обязательно досмотреть до конца – на финальных титрах многочисленная съёмочная группа почти запускает семейный флешмоб и показывает личные кадры из семейного альбома. Кто-то – с родителями, кто-то – с детьми. И это выглядит намного душевнее, чем привычные для отечественного кино титры обо всех ведомствах и администрациях городов, поддержавших съёмки. Без семьи мы не могли бы стать теми, кем стали, – это и демонстрируют участники съёмочной группы. Довольно успешные продюсеры, режиссер, сценарист, актеры, которым не чужды обычные человеческие печали и радости.