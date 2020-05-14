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«О бесконечности»: Я и сам все это видел

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14 мая 2020
15 мая состоится цифровая премьера нового фильма Роя Андерссона «О бесконечности», получившая в прошлом году на кинофестивале в Венеции Серебряного льва за режиссуру. Картина будет доступна в сервисах OKKO, IVI, Wink, Мегафон, iTunes, Google Play и других.

«О бесконечности»: Я и сам все это видел
фото: Кадр из фильма "О бесконечности"

Спустя пять лет после получения главной венецианской награды за фильм «Голубь сидел на ветке, размышляя о жизни» главный сюрреалист мирового кино, представил новую картину о потерянности и беспомощном барахтанье человека во вселенной. Как и три предыдущие работы режиссера, эта состоит из трех десятков статичных сценок, иллюстрирующих с холодной скандинавской сдержанностью блуждания человеков как в самых обычных обстоятельствах и повседневных тревогах, из которых складывается жизнь, так и в мистических, подобных сновидениям и воспоминаниям зазеркальях.

Кадры сопровождаются закадровым комментарием, обрисовывающим каждую горькую, беспокойную, анекдотичную и будничную ситуацию с интонацией библейского откровения на манер одной из песен Боба Дилана A-Gonna Fall A Hard Rain, в которой музыкант перечисляет вещи, которые он видел на своем пути. Женщина выходит из поезда: «Я видел женщину, которая думала, что ее никто не ждет». Мужчина заходит в бар и спрашивает дорогу: «Я видел мужчину, который потерялся». Эпизоды и их персонажи почти не связаны, за исключением пары сквозных героев, чьи страдания со временем усугубляются. В частности, до предела отчаяния и крика в приемной психотерапевта доходит Священник, потерявший веру, а Дантист, обозлившийся на пациента, напивается в баре.

Рой Андерссон поздно пришел в кино, сейчас ему 80, и на его счету не так много работ, но даже знатокам его творчества непросто разобрать, к какому именно фильму принадлежит тот или иной кадр. Кто-то скажет – однообразие, другие – стиль.

«О бесконечности»: Я и сам все это видел
фото: Кадр из фильма "О бесконечности"

Во вселенной режиссера мир – чистилище, а люди, неумные и беспомощные, вызывают более всего усмешку и жалость, каждый – бесконечно одинок и вынужден идти по жизни без опоры. В этом сером мире нет утешения и нет Бога. Андерссон – убежденный атеист, высмеивание религии – одна из его констант. Другой троп – точечное обращение к истории: где-то рядом с героями его картин всегда отступающие армии разных эпох, пирующие нацисты, странная и чудовищная печь для кремации.

Новый фильм не стал исключением – есть здесь и сцена в бункере Гитлера, и расстрел по законам военного времени. Начинается картина и вовсе с парящей в небесах над разбомбленным Кельном шагаловской пары, а заканчивается в чистом поле, где заглох старенький автомобиль. В рамках этих сцен по сравнению с остальными картинами Андерссона «О бесконечности» кажется скупым на улыбки, но в целом – ничего нового. Все та же негромкая сюрреалистичная трагикомедия, начатая в «Песнях второго этажа» 20 лет назад. В той же цветовой гамме, с чуть ускоренным ритмом, но теми же статикой и искусственностью, где каждый кадр выставлен и отшлифован, а смысл складывается из суммы разрозненных сцен. Если вы его уже выудили когда-то из прежних фильмов автора, посмеялись, умилились, восхитились абсурдом, вам останется лишь эстетическая радость от живописных кадров. Кто-то скажет – поэзия, другие – сказка про белого бычка.

«О бесконечности» в онлайн-прокате с 15 мая.


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