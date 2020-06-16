«Артемис Фаул»: Куда пропала магия?

В фамильном особняке семейства Фаулов творятся странные вещи. Полиция убеждена, что глава семьи — Артемис Фаул-старший (Колин Фаррелл) — стоит за похищением старинных артефактов и драгоценностей. Однако обнаружить и поймать криминального гения непросто. Единственной зацепкой спецслужб становится задержанный у особняка подозрительный субъект Малч Диггамс (Джош Гад). Во время допроса тот рассказывает историю вундеркинда Артемиса Фаула-младшего (Фердиа Шоу) и его столкновения с волшебным народом эльфов и пикси.
На волне популярности произведений Джоан Роулинг в начале 2000-х появилось бесчисленное количество историй про необычных детей и их приключения в волшебных мирах. По большому счету, вспомнить среди них можно только «Артемиса Фаула». Помимо знакомых сюжетов подросткового фэнтези была в историях ирландца Оуэна Колфера притягательная атмосфера, связанная с мифологией «изумрудного острова». Конечно, экранизировать цикл книг о хитроумном мальчике надо было намного раньше, но студии Disney, приобретшей права еще в 2013 году, никак не удавалось запустить проект. Производственный ад не окончился и в 2020-м. Картина должна была выйти в широкий прокат, но в итоге, благодаря коронавирусу, обосновалась в каталоге Disney+. Безусловно, это спасло «Артемиса Фаула» от кассового провала, но он уж точно не прибавит новых зрителей молодому стриминговому сервису.
Студия Disney отчего-то очень держится за Кеннета Брана, снявшего для них посредственных «Тора» и «Золушку». «Артемиса Фаула», по-видимому, поручили актеру и режиссеру по причине его ирландского происхождения. Но, в сущности, в кресле постановщика мог оказаться кто угодно, поскольку во время просмотра фильма не покидает ощущение, что сделан он был не человеком, а нейросетью.
фото: Кадр из фильма "Артемий Фаул"
Незнакомые с первоисточником зрители перестанут понимать, что происходит на экране практически сразу, а поклонники творчества Колфера могут заранее проклясть эту адаптацию за столь бессовестную эксплуатацию первоисточника. Экспозиция мира здесь настолько бедна, что понять, что движет героями, куда они спешат, почти невозможно. Особенно глупо смотрится описание самого Артемиса Фаула-младшего, о котором мы узнаем лишь то, что в десять лет он клонировал козу, а его отец фанатично интересуется эльфами и троллями. Главный герой, сыгранный дебютантом Фердиа Шоу, совершенно не выглядит юным гением, наоборот, его поступки и «планы» абсолютно хаотичны и бессмысленны. И когда в финале он называет себя гениальным преступником, звучит это смехотворно и глупо. Кроме того, юный актер Шоу не смог проявить в кадре харизму, и симпатии к его персонажу не возникает ровным счетом никакой. Общую картину не способны украсить ни Колин Фаррелл — в самой бездарной и пустой роли в своей карьере, — ни Джуди Денч, которая даже не слишком старается в образе главнокомандующей феи. А гном-великан Малч Диггамс, хоть и отпустит несколько более-менее приличных шуток, слишком сильно похож на Хагрида из «Гарри Поттера», чтобы воспринимать его всерьез.
Симптоматично выглядит в «Артемисе Фауле» волшебный мир, населенный фэнтезийными существами. Нарисован он чудовищно плохо и снят в большой спешке, по-видимому, чтобы не было заметно, на каком низком уровне продакшн у фильма. Вся ирландская специфика оригинала испарилась, адаптация лишена и крупицы любви к книгам и выглядит самым посредственным образом, начиная с зеленых костюмов фей, будто позаимствованных у косплееров с Comic Con, оканчивая двумя с половиной локациями, в которых разворачивается действие. Когда же дело доходит до экшн-сцен, то все становится совсем невыносимо: ужасные спецэффекты разбавлены резкими рывками камеры и бесполезными слоу-мо.
Говоря прямо, зацепиться в фильме попросту не за что. Самому режиссеру Брана «Артемис Фаул», как будто, был в тягость, и оканчивал он его в состоянии полной апатии. А ведь это только первая часть запланированной серии экранизаций. Впрочем, не нужно быть гадалкой, чтобы сказать наверняка — сиквела можно не ждать.
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