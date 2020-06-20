«Почти знамениты»: Женщины, которые поют

Жизнеутверждающая комедия о хоре военных жен от режиссера «Мужского стриптиза»
25 женщин, одинаково одетых в белые рубашки и джинсы, двигаются в сторону продуктового рынка. Дамы идут туда вовсе не за покупками: они будут петь. На улице парень-агитатор выступает против введения британских войск в Афганистан и протягивает им листовки, на что получает отказ и однозначный ответ: «Мы не можем выступать против этой войны, мы ее жены». И это в буквальном смысле так. Перед нами первый в истории хор военных жен, и с минуты на минуту начнется их первое публичное выступление, которое с треском провалится. Но женщины, которые пару месяцев назад не имели ни малейшего представления о пении, быстро берут себя в руки и не спешат сдаваться. Их ждет концерт в Альберт-холле – одной из самых известных площадок Великобритании и всего мира.
фото: К/Ф «Почти знамениты»
Хеппи-энд легко угадывается еще в трейлере, поэтому фильм Питера Каттанео относится к разряду лент, где акцент сделан на развитии действия. Немного сбивает русский перевод названия Military Wives (дословно – «Военные жены»), потому что «Почти знамениты» – это комедийная история не о славе, а о том, как женщины, которые привыкли оставаться в тени, с помощью хора метафорически обретают «собственный голос».
Певческий клуб военных жен появился в 2010 году. Британские бойцы отправились в Афганистан, а их спутницы по обыкновению остались в гарнизоне – особом микрокосме, который по своей сути очень уязвим и является благоприятной средой для возникновения психологической и культурной травм. Связь с близкими часто обрывается, а каждый звонок или стук в дверь может принести роковую новость. Чтобы отвлечь женщин от переживаний, сверху приходит приказ каким-то образом организовать их досуг. Главной назначают Лизу (Шэрон Хорган), продавщицу местного магазинчика, и, пожалуй, единственную героиню, у которой в этом изолированном кластере есть работа. Она не совсем понимает, чем занять женскую часть населения кроме уже существующих кофейных утренников и вечерних посиделок с бокалом вина. Однако в происходящее вмешивается жена полковника армии – «железная леди» Кейт (Кристин Скотт Томас) – и любезно предлагает свою помощь. Футбольный, вязальный, кулинарный, книжный и прочие клубы отходят на второй план, а вот идея о создании хора не вызывает возражений среди женщин.
фото: К/Ф «Почти знамениты»
К педантичной и консервативной Кейт поначалу относятся с недоверием, но именно она становится ядром маленького клуба. Женщина пережила потерю, с которой ежедневно может столкнуться каждая из жен: у нее погиб сын, подобно отцу избравший карьеру военного. Закрывшись от внешнего мира, Кейт маскирует свои чувства, не позволяя себе такую роскошь как слезы, потому что в обществе, где смерть близких стала обычным делом, кто-то должен оставаться сильным. Ее антипод Лиза в коллективе выступает в роли подруги, а не наставника. Ей гораздо проще оставаться своей в доску с теми, кто не прочь также напиваться вечерами от безделья, смотреть «Рокки» и ностальгировать по музыкальным поп-хитам молодости.
Большую часть экранного времени Кейт и Лиза не могут найти общий язык, но именно в их непохожести и кроется секрет успеха хора. Конфронтация двух героинь становится движущей силой сюжета. В действительности у них были свои прототипы, но слава пришла к женщинам только после участия в ТВ-шоу The Choir («Хор») на BBC. Эту подробность сценаристы Рэйчел Тьюннард и Розанна Флинн решили опустить, исключив намеки на содействие успеху извне. Сейчас по всему миру существует 75 хоров военных жен, и радостный коллаж из видео этих коллективов вкупе с пометкой «основано на реальных событиях», безусловно, добавляют фильму веса.
фото: К/Ф «Почти знамениты»
Другая пометка – от режиссера «Мужского стриптиза» – обнажает каркас картины. Драматургически «Почти знамениты» как две капли похож на полнометражный кинодебют Каттанео, вышедший на экраны в 1997-м. Лента рассказывает о небольшом городке, где закрывается сталелитейный завод, и множество мужчин остаются без работы: группа людей снова попадает в микрокосм отчаяния. Успех местных стрип-шоу не дает им покоя, и в погоне за деньгами главный герой уговаривает друга создать свой коллектив стриптизеров. Не имея ничего общего с танцами, они собирают команду, и пройдя через ссоры и трудности, все же выходят на сцену. Как и у хора военных жен, их первое выступление заканчивается неудачей, зато потом мужчины собирают полный зал.
По сути, в комедии «Почти знамениты» Каттанео меняет только гендерный состав, отвечая запросу современности на сильных женских персонажей. Даже сквозные темы остаются прежними: проблема «отцов и детей», взаимоотношения в семье, ценность дружбы. В ленте снова появляются ЛГБТ-персонажи. Однако, если в конце 1990-х схема «пришел–потанцевал/спел–победил» работала на ура и даже подарила создателям номинацию на «Оскар» в категории «Лучший фильм», то спустя 20 лет вряд ли можно рассчитывать не подобный результат. «Почти знамениты» вытягивают именно главные героини, а хоровое пение, обычно ассоциирующееся с чем-то возвышенным, становится второстепенным инструментом для развлечения, лишенным магии кино.
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