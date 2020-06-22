«Освобождение»: Какою ценой завоёвано счастье

22, 23 и 24 июня на Первом канале будет показана отреставрированная версия киноэпопеи Юрия Озерова «Освобождение». На рубеже 60-х-70-х годов режиссёр-фронтовик Озеров сумел создать уникальную по масштабу киноленту, воплотившую историю последних двух лет Второй Мировой войны в пяти фильмах, каждый из которых затрагивает одну из страниц истории Победы. Цикл был создан киностудией «Мосфильм» при участии кинематографистов Германии, Польши, Италии и Югославии.
«Освобождение» - это гигантская мозаика Великой Отечественной войны, в которой собраны грандиозные сцены боёв, хроники блиндажей, исторические совещания высшего руководства Советской Армии и сомнения вождей Третьего рейха. В многоликой галерее образов, созданной Озеровым, свыше пятидесяти реальных исторических фигур. Причём многие из них, на момент съёмок фильма, были живы, а потому режиссёру было необходимо получать личное одобрение прототипов на утверждение артистов, исполняющих роли советских военачальников.
Главным консультантом картины, по задумке Озерова, должен был стать сам Георгий Жуков (один из героев фильма). Однако ЦК Компартии, курировавший проект, кандидатуру опального маршала отстранил. Те не менее, Жуков помогал Озерову в работе над картиной и даже передал режиссёру для сценария первую часть своих мемуаров. Кандидатуру Михаила Ульянова
на роль Жукова, маршал одобрил. Несмотря на отсутствие портретного сходства, Ульянову так здорово удалось ухватить характер легендарного полководца, что впоследствии Михаил Александрович не раз играл Жукова в кино.
Батальные сцены «Освобождения» сняты с таким грандиозным размахом, что дух захватывает при мысли о том, что это не компьютерная графика, не макетирование, а реальные боевые танки, пушки и самолёты, которые летают, стреляют и едут, порой исполняя уникальные трюки (чего стоят лихие прыжки на танках, движущихся на полном ходу через подбитую машину противника в первой части эпопеи). В работе над картиной было задействовано 150 танков и свыше 3000 солдат. Для того чтобы грамотно моделировать батальные сцены, снимающиеся общим планом, Юрий Николаевич поднимался на вертолёте ввысь, и руководил площадкой с высоты птичьего полёта.
В период застоя Озерову было весьма непросто разбавлять лапидарность повествования и стилистику лубочного соцреализма подлинными интонациями и «неудобной» правдой войны, в отображении которой Юрию Николаевичу очень помог писатель-фронтовик Юрий Бондарев
. Прежде чем выпустить ленту на экран, Озерову пришлось четырежды переделывать первую часть картины. А из второй части – лучшей в художественном отношении – ушёл дерзкий монолог капитана Цветаева. Фашисты во главе с Адольфом Гитлером выглядят на экране слишком человечно – не извергами и убийцами, но растерянными людьми, бросившими на алтарь эфемерной идеи миллионы жизней, в том числе свои собственные. Вероятно, этот момент весьма смущал генералов, отложивших выход фильма на год, и требующих режиссёра вновь и вновь переделывать картину. Да и появление на экране лидера «Русской освободительной армии» генерала Власова и его встреча с сыном Сталина Яковом Джугашвили в концентрационном лагере «Заксенхаузен» явно не воодушевляли военное руководство страны. Однако сцену с Власовым чудом удалось сохранить, отчего местами выхолощенная картина обрела глубину и объём.
Фильм, снятый на плёнку, со временем претерпел существенные изменения. Реставрация некоторых сцен проходила буквально в «ручном» режиме. Главный инженер киноконцерна «Мосфильм» Виктор Тамазин
признался, что мастерам приходилось работать с массой дефектов. Например, эпизод освобождения узников концлагеря на железнодорожной станции («Битва за Берлин») был сильно поврежден. «Никакие автоматические программные фильтры в этой ситуации не работают
, – утверждает Тамазин, – В отличие от царапины, потертость не имеет ярко выраженных краев и зачастую не только размыта, но и в некоторой степени прозрачна. И здесь работа шла исключительно вручную. Более 89 тысяч раз был применен «ручной инструмент» Repair. Можно говорить о том, что некоторые фрагменты фильма были воссозданы заново!
».
В картине собран великолепный актёрский ансамбль – от Владислава Стржельчика
до Василия Шукшина
, которому для роли маршала Конева пришлось побриться наголо. Даже в небольших ролях Озеров задействовал звёзд. Так героев польского движения сопротивления в картине сыграли Даниэль Ольбрыхский
и Барбара Брыльска
. А эпизодическую роль капитана Неустроева исполнил Владимир Коренев
, который на тот момент был супер-звездой и героем девичьих грёз благодаря роли Ихтиандра в ленте «Человек-амфибия
» Владимира Чеботарёва
.
Для людей, не обладающих энциклопедическими знаниями в области истории, эпопея Юрия Озерова «Освобождение» будет весьма полезна в качестве пособия по стратегии и тактике войны. Ведь в картине весьма популярным языком рассказывается о ходе нескольких военных операций, в том числе о битве на Курской дуге и о взятии Берлина. Многие эпизоды, детально описанные в цикле, становились темами для полнометражных лент. В частности – «Операция "Валькирия"»
о неудачном покушении на Гитлера офицерами рейха. Очевидно, что в «Освобождении» нет философской глубины Германовской «Проверки на дорогах
», или тонкой художественности «Они сражались за Родину
» Сергея Бондарчука
, сын которого – Фёдор
, к слову, был учеником Озерова и помогал мастеру на съёмках «Сталинграда
». Однако в техническом отношении Озеров навсегда вошёл в историю мирового кинематографа как режиссёр-баталист, способный снимать уникальные полотна, в которых задействовано огромное количество людей и техники. Невероятно, но на работу над пятью частями эпопеи, снимавшейся в нескольких странах мира с неимоверным количеством персонажей, локаций и единиц боевой техники, Озерову понадобилось всего четыре года! Поистине, есть чему поучиться сегодняшним творцам, в распоряжении которых новейшие технологии, последние достижения в области VFX и монтажные программы, позволяющие работать над фильмом, не выходя из дома.
«"Освобождение" и сегодня смотрится очень современно,
– рассказывает глава Киноконцерна «Мосфильм», режиссёр Карен Шахназаров
, – Несмотря на то, что лента снималась более 50 лет назад - другое качество пленки было, другое оборудование. И, тем не менее, картина не потеряла ни своего масштаба, ни художественных достоинств. Юрий Озеров снял во всех смыслах выдающуюся картину, я бы даже сказал уникальную. Батальные сцены – их масштаб, качество съемки – просто поражают воображение. На этом фильме должны учиться новые поколения режиссёров
».
Смотрите «Освобождение
» на Первом канале 22, 23 и 24 июня
.
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