«Евровидение: История огненной саги». Лейся, песня!

Уилл Феррелл и Рэйчел МакАдамс представляют Исландию на международном музыкальном конкурсе
фото: кадр из фильма «Евровидение: История огненной саги»
Рыбацкий исландский городок 70-х годов. Еще будучи ребенком, Ларс Эрикссон порадовал взрослых, устроив танец под песню «Аббы» по телевизору. Ну, всех, кроме отца (Пирс Броснан) – ему было стыдно за мальчика. Зато его ровесница Сигрит Эриксдоттер с удовольствием присоединилась к танцам. «Не смейтесь надо мной, я добьюсь победы на “Евровидении”», – прокричал Ларс (кстати, довольно редкое для исландцев имя). И вот на дворе наши дни. Подросшие друзья – неудачник Ларс (Уилл Феррелл) и верящая в эльфов Сигрит (Рэйчел МакАдамс) – лелеют надежду выступить на «Евровидении», но пока что играют в местном баре одну и ту же песню по настойчивым просьбам слушателей. Конечно же, не свою.
Но удача им все же улыбается, причем два раза подряд. Сначала их отбирают в национальный конкурс «методом тыка», и там герой Феррелла привычно выставляет себя на посмешище, но затем им помогает несчастный случай. Теперь дуэт Ларса и Сигрит Fire Saga будет представлять Исландию на международном конкурсе, где их попытаются разлучить очаровательный русский певец Александр Лемтов (чудесная роль Дэна Стивенса, блестяще пародирующего одного узнаваемого и отмеченного призами российского исполнителя) и гречанка Нина (Натасия Деметриу). Но любовь и талант разрушат все препоны, причем не без помощи эльфов.
фото: кадр из фильма «Евровидение: История огненной саги»
Оказывается, Уилл Феррелл является ярым поклонником «Евровидения» и посетил конкурс 2018-го года в Лиссабоне, чтобы лучше вжиться в роль. Проект запустился два года спустя, с режиссером Дэвидом Добкиным у руля (автор симпатичного криминального фильма «Мишени», провального «Судьи» с Дауни-младшим и клипов группы Maroon 5). Сюжетом это кино весьма напоминает одновременно многочисленные клоны «Звезда родилась» и комедии 80-х в духе Джона Хьюза про двух друзей, которые вдруг поняли, что они не просто друзья. Неспроста у Ларса и Сигрит такие, мягко говоря, похожие фамилии, буквально «сын и дочь Эрика», да и все окружающие постоянно принимают их за брата и сестру. Увы, интонационно это всё же фильм Феррелла в духе его «Лезвий славы», но не настолько смешной, с утомительным кривлянием и не всегда удачными шутками (группа «Семя и Гарфункель»? Что, правда? Повторяющийся прикол про ненависть исландцев к американцам? Ладно, мы поняли). Портит впечатление и неожиданно безжалостный двухчасовой хронометраж, который легко можно было бы сократить на полчаса без очевидного ущерба содержанию.
Однако всех любителей «Евровидения» ждет настоящий праздник – тем более что выход фильма и был приурочен к конкурсу, но в этом году по понятным причинам его отменили. Не зря на «безумной вечеринке» в особняке Лемтова все желающие, в том числе Кончита Вурст с бородой и Александр Рыбак со скрипкой, задорно исполняют микс из песен двух главных поп-див Шер (‘Believe’) и Мадонны (‘Ray of Light’). Да и песен так называемых конкурсантов тут хватает. Но особенно радует перформанс Стивенса. Его ужимки, песня про львов, акцент, улыбка фантастически хороши, а когда он говорит заподозрившей неладное МакАдамс, что в России не бывает геев, это и правда смешно. Хочется надеяться, что россиянам, равнодушным к «Евровидению», фильм понравится хотя бы за возможность увидеть пародию на Баскова, которую делает не сам Басков. Все же посмеяться над условными национальными героями иногда бывает полезно.
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