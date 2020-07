«Добро пожаловать в Чечню»: Торжество безнаказанных

фото: кадр из фильма "Добро пожаловать в Чечню"



В 2017 году по Чечне прокатилась волна репрессий, пик которой пришелся на февраль-март. Единственной причиной для преследования одними гражданами республики других была гомосексуальность последних (или подозрение в таковой). На федеральном уровне об этом стало известно благодаря «Новой газете», проведшей самостоятельное расследование . Режиссер Дэвид Франс узнал о происходящем из статьи статьи Маши Гессен в журнале The New Yorker и практически сразу решил снимать документальный фильм об этих жутких событиях.Съемки не обещали быть легкими. Дэвид предложил своему российскому коллеге, режиссеру и оператору Аскольду Курову , сделать основой фильма рассказ о спасательной операции, которую проводят активисты Ольга Баранова и Давид Истеев, тому показалось, что это «совершенно безумная идея». Рассказать о представителях ЛГБТ Чечни, за которыми идет охота, – значит подвергнуть их дополнительной опасности. Было решено использовать айти-достижения, а именно технологию deep fake, то есть замену лиц героев чужими (волонтеры «одалживали» свое) с полным сохранением мимики. «», – рассказал Кино-Театр.Ру продюсер и оператор «Добро пожаловать в Чечню» Аскольд Куров.С 30 июня Welcome to Chechnya, уже показанный в Sundance и Берлинском МКФ, доступен на платформе HBO. Не вызывает ни малейших сомнений, что в России он не найдет дистрибьютора и не получит прокатное удостоверение. Фильм сложно смотреть чувствительным людям, хотя создатели не педалируют жесткокость и включают в фильм лишь несколько снафф-видео, записанных на смартфоны или камеры наружного наблюдения и выложенных в интернет самими «гази» (воинами веры) в качестве доказательств собственных достижений. Изображение большинства из них нечеткое, зато хорошо слышны крики испуганных жертв. Этот страх осязаем и в эпизодах побега, снятых на GoPro и смартфоны (съемочная группа становится участниками спасательной операции) и в сценах из московского укрытия, и даже в тех местах, где, казалось бы, должна начаться уже совсем другая жизнь. Более сотни людей, бежавших из Чечни, покинули Россию, получив за границей статус беженца, но страх, тревоги и посттравматический синдром остается с ними на всю жизнь. Бежать и испытывать тревогу приходится не только представителям ЛГБТ-коммьюнити, но и тем, кто им помогает. Так, Ольге Барановой вместе с семьей тоже пришлось эмигрировать из-за многочисленных угроз от родственников «украденных» геев-чеченцев.«Добро пожаловать в Чечню» в какой-то степени напоминает героический эпос: в нем есть аскетичный герой, Данко с горящим сердцем, есть вскрывшие факт пыток сотрудники «Новой газеты», а есть и бесчеловечный и обезличенный враг. Не столько конкретные люди, сколько целое государство, закрепляющее в Конституции священный брак мужчины и женщины и отправляющее меньшинствам очевидное послание: вы нам не нужны, вас могут пытать и убивать, а мы даже не признаем этого, не говоря уже о поимке преступников. Удивительная (но опять же предсказуемая) черствость по отношению к соотечественникам сильно контрастирует с реакцией западного зрителя (и истеблишмента). По словам Аскольда Курова, во время фестивальных сеансов многие, «».Вульгарно, наверное, цитировать Теодора Адорно с его «как можно писать стихи после Холокоста?», но очень хочется его перефразировать: как жить после отрицания Холокоста? 2017 год с его мрачными новостями – жестокими задержаниями на протестах, делом Серебренникова и «никогда не существовавшими» пытками чеченских геев стал каким-то водоразделом в истории российской постправды. И даже самоотверженный поступок Максима Лапунова, пережившего пытки в «лагере для геев» и осмелившегося показать лицо, публично рассказав о пережитом опыте, ничего в сущности не изменил. Аскольд Куров умеренно-оптимистичен: «».Хочется верить, что благодаря фильмам вроде «Добро пожаловать в Чечню» в наше общество рано или поздно придет понимание, зачем на посольстве США повесили радужный флаг, зачем нужен Месяц Гордости и гей-прайд. Это напоминание о том, что где-то на земле до сих пор крадут людей, заставляют голодных крыс выгрызать им внутренности и оставляют умирать. Ни за что. За инаковость, за отличную от большинства самоидентификацию.Смотрите « Добро пожаловать в Чечню » сна HBO.