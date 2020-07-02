«Добро пожаловать в Чечню»: Торжество безнаказанных

Аккурат под занавес июня, «Месяца Гордости», когда люди и компании со всего мира поддерживают ЛГБТ-сообщество, на HBO вышел жуткий документальный фильм «Добро пожаловать в Чечню», рассказывающий о событиях 2017 года, когда правозащитники начали получать сообщения о массовом насилии над меньшинствами на юге России, а «Новая газета» опубликовала исследование о массовых задержаниях и убийствах. Анна Филиппова разбирается, почему нужно набраться сил и посмотреть этот вызывающий отчаяние документальный хоррор.
фото: кадр из фильма "Добро пожаловать в Чечню"
В 2017 году по Чечне прокатилась волна репрессий, пик которой пришелся на февраль-март. Единственной причиной для преследования одними гражданами республики других была гомосексуальность последних (или подозрение в таковой). На федеральном уровне об этом стало известно благодаря «Новой газете», проведшей самостоятельное расследование. Режиссер Дэвид Франс узнал о происходящем из статьи статьи Маши Гессен в журнале The New Yorker и практически сразу решил снимать документальный фильм об этих жутких событиях.
Съемки не обещали быть легкими. Дэвид предложил своему российскому коллеге, режиссеру и оператору Аскольду Курову, сделать основой фильма рассказ о спасательной операции, которую проводят активисты Ольга Баранова и Давид Истеев, тому показалось, что это «совершенно безумная идея». Рассказать о представителях ЛГБТ Чечни, за которыми идет охота, – значит подвергнуть их дополнительной опасности. Было решено использовать айти-достижения, а именно технологию deep fake, то есть замену лиц героев чужими (волонтеры «одалживали» свое) с полным сохранением мимики. «Мы очень много об этом думали: не хотелось, чтобы это были черные квадраты или сидящие на контровом свете черные тени. Хотелось сохранить эмоции, подлинность. Первоначально была идея о технологии анимации, то есть из реальных персонажей делали бы анимированных. Но в итоге технология, которая была применена, позволила сохранять эмоции, вплоть до движения глаз. Мне поначалу казалось: что же останется от документа, если изменить подлинные лица людей? Но то, что вышло в итоге, оказалось подлиннее, чем если бы лица были закрыты», – рассказал Кино-Театр.Ру продюсер и оператор «Добро пожаловать в Чечню» Аскольд Куров.
фото: кадр из фильма "Добро пожаловать в Чечню"
С 30 июня Welcome to Chechnya, уже показанный в Sundance и Берлинском МКФ, доступен на платформе HBO. Не вызывает ни малейших сомнений, что в России он не найдет дистрибьютора и не получит прокатное удостоверение. Фильм сложно смотреть чувствительным людям, хотя создатели не педалируют жесткокость и включают в фильм лишь несколько снафф-видео, записанных на смартфоны или камеры наружного наблюдения и выложенных в интернет самими «гази» (воинами веры) в качестве доказательств собственных достижений. Изображение большинства из них нечеткое, зато хорошо слышны крики испуганных жертв. Этот страх осязаем и в эпизодах побега, снятых на GoPro и смартфоны (съемочная группа становится участниками спасательной операции) и в сценах из московского укрытия, и даже в тех местах, где, казалось бы, должна начаться уже совсем другая жизнь. Более сотни людей, бежавших из Чечни, покинули Россию, получив за границей статус беженца, но страх, тревоги и посттравматический синдром остается с ними на всю жизнь. Бежать и испытывать тревогу приходится не только представителям ЛГБТ-коммьюнити, но и тем, кто им помогает. Так, Ольге Барановой вместе с семьей тоже пришлось эмигрировать из-за многочисленных угроз от родственников «украденных» геев-чеченцев.
«Добро пожаловать в Чечню» в какой-то степени напоминает героический эпос: в нем есть аскетичный герой, Данко с горящим сердцем, есть вскрывшие факт пыток сотрудники «Новой газеты», а есть и бесчеловечный и обезличенный враг. Не столько конкретные люди, сколько целое государство, закрепляющее в Конституции священный брак мужчины и женщины и отправляющее меньшинствам очевидное послание: вы нам не нужны, вас могут пытать и убивать, а мы даже не признаем этого, не говоря уже о поимке преступников. Удивительная (но опять же предсказуемая) черствость по отношению к соотечественникам сильно контрастирует с реакцией западного зрителя (и истеблишмента). По словам Аскольда Курова, во время фестивальных сеансов многие, «выходя из зала, да и во время показа, плакали, вскрикивали. Люди пребывали в состоянии шока».
фото: кадр из фильма "Добро пожаловать в Чечню"
Вульгарно, наверное, цитировать Теодора Адорно с его «как можно писать стихи после Холокоста?», но очень хочется его перефразировать: как жить после отрицания Холокоста? 2017 год с его мрачными новостями – жестокими задержаниями на протестах, делом Серебренникова и «никогда не существовавшими» пытками чеченских геев стал каким-то водоразделом в истории российской постправды. И даже самоотверженный поступок Максима Лапунова, пережившего пытки в «лагере для геев» и осмелившегося показать лицо, публично рассказав о пережитом опыте, ничего в сущности не изменил. Аскольд Куров умеренно-оптимистичен: «В фильме видно, как реагирует власть. Для них отрицание или попросту игнорирование этой ситуации – это лучшая тактика. Я не верю, что кино может менять что-то глобально, но я верю в то, что документальное кино может менять взгляды каких-то отдельных людей. Поэтому я убежден, что «Добро пожаловать в Чечню» на многих окажет эффект, а вот повлияют ли уже эти люди на власть, покажет время».
Хочется верить, что благодаря фильмам вроде «Добро пожаловать в Чечню» в наше общество рано или поздно придет понимание, зачем на посольстве США повесили радужный флаг, зачем нужен Месяц Гордости и гей-прайд. Это напоминание о том, что где-то на земле до сих пор крадут людей, заставляют голодных крыс выгрызать им внутренности и оставляют умирать. Ни за что. За инаковость, за отличную от большинства самоидентификацию.
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