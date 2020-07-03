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«Кровь машин»: И женщина создала Бога

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3 июля 2020
Почти часовой клип в фантастическом антураже

«Кровь машин»: И женщина создала Бога
фото: кадр из фильма «Кровь машин»

Два бывалых космических охотника — капитан Васкан (Андрес Хейнриксен) и механик Лаго (Кристиан Эриксон) — отправляются на своём корабле, смахивающем на потерпевшее крушение судно Космического жокея из «Чужого», на поиски сбежавшего звездолёта. Когда они его обнаруживают в далёкой-далёкой галактике, то сталкиваются с необъяснимым: искусственный разум пострадавшего при падении на планету корабля обладает душой в виде ангелоподобной обнажённой девушки (Жоэль Беркманс), которая тотчас взмывает в небо, к свободе. Васкан недолго думая бросается за ней в погоню, прихватив с собой пленницу по имени Кори (Элиза Ласовски) из числа женщин, пытавшихся защитить поверженный звездолёт. А тем временем за происходящим наблюдает искусственный интеллект Трейси (Ноэми Стивенс) с гигеровскими формами и изгибами.

Киберпанк. Фантасмагория. Космическая опера. Притча. Фантастический триллер/хоррор. Эротика. Картину Сета Иккермана (под этим псевдонимом работают Рафаэль Эрнандез и Савитри Джоли-Гонфард) можно причислить ко всем перечисленным, но сути это не изменит. Перед нами 50-минутный видеоклип в духе «Триллера» Джона Лэндиса на песню Майкла Джексона с соответствующими стилистикой, хореографией и визуальным рядом. Здесь всё подчинено музыкальному произведению с его нотами, паузами, тональностями и другими премудростями этого искусства. Оно и не мудрено, поскольку основой для визуального ряда послужили композиции синтвейв-проекта Carpenter Brut известного французского музыканта Франка Уэзо, подарившего миру незабываемый саундтрек игры Hotline Miami 2: Wrong Number. На Уэзо особое влияние оказали итальянский композитор Джорджо Мородер и эстетика B-movie (в частности, «Инопланетное рагу» Питера Джексона) и джалло Дарио Ардженто. А сам проект был назван в честь брюта и его любимого режиссёра Джона Карпентера. При этом «Кровь машин» является прямым продолжением клипа Turbo Killer, который для Carpenter Brut поставил всё тот же дуэт Эрнандеза и Джоли-Гонфард. Разумеется, нет ничего удивительного и в том, что среди исполнительных продюсеров числится создатель «Кунг Фьюри» Дэвид Сандберг, также большой поклонник фильмов категории «Б» и вездесущих 80-х.

«Кровь машин»: И женщина создала Бога
фото: кадр из клипа Turbo Killer

Тематически ленту можно окрестить гимном женскому началу, хотя кино получилось явно не в угоду феминисткам и бодипозитиву, поскольку в кадре слишком много красивых обнажённых тел, снятых под всевозможными ракурсами и гипертрофированно эстетично. Женщина в развязке причисляется к Богу, что близко к архаичным представлениям о божественном. Конечно же, помимо религии, затронута и тема искусственного интеллекта, а между делом говорится про человеческое недопонимание, боязнь неизведанного и важность чувств. При этом персонажи являются лишь функциями, подчинёнными общему замыслу композитора, и их характеры по большому счёту мало раскрываются.

Фильм изобилует цитатами. При просмотре вспоминаются не только «Чужие» и «Звёздные войны». Сюжетно иногда напоминает «Жизненную силу» Тоуба Хупера с её упором на эротичность. Структурно из-за разбития действия на главы, посвящённые центральным женским персонажам (Мими, Кори, Трейси), выглядит, как работы Квентина Тарантино. В сцене с прибытием Мими в место скопления обломков вспоминается самоубийственная миссия «Нормандии» из Mass Effect 2, когда Шепард и команда решаются проникнуть на базу Коллекционеров. А визуальный стиль отсылает не только к B-movie 80-х, но и к современным стилизациям под ту эпоху вроде «Цвета из иных миров» Ричарда Стэнли, «Гостя» Адама Вингарда и «Мэнди» Паноса Косматоса. Финальная же схватка женщины вселенских масштабов с кораблём-преследователем вызывает в памяти множество аниме, кайдзю и японских игр (Bayonetta, Nier: Automata, Final Fantasy). Ругать же картину из-за ляпов и неточностей не стоит, поскольку она полностью соответствует любимым плохим фильмам, которые когда-то показывали в видеосалонах.

«Кровь машин»: И женщина создала Бога
фото: кадр из фильма «Кровь машин»

Такой смелости, задора и фантазии, проявленных создателями данной ленты, явно не хватает большим голливудским студиям, привыкшим не рисковать и штамповать многочисленные ремейки и сиквелы. К сожалению, если кто-то из команды и окажется в Голливуде, то его ждёт конвейер, а потому пожелаем им независимости, неиссякаемых идей и создания новых любопытных вселенных.

«Кровь машин» в онлайн-прокате с 3 июля.


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