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«Бекки»: Осторожно - злая девочка с собакой!

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9 июля 2020
Завораживающий триллер о противостоянии Лулу Уилсон и Кевина Джеймса

«Бекки»: Осторожно - злая девочка с собакой!

14-летняя Бекки (Лулу Уилсон) тяжело переживает смерть матери, скончавшейся в прошлом году от неизлечимой болезни. Ее отец Джефф (Джоэл Макхэйл) хочет сделать шаг вперед и начать новую жизнь. Однажды он забирает дочь прямо с занятий, чтобы отвести в семейный домик у озера. Там девочку ждёт неприятный сюрприз в лице его будущей жены Кайлы (Аманда Бругел) и её сына, приехавших одновременно с ними. Бекки, почувствовав себя преданной, убегает в свой личный домик в лесу, прихватив с собой верного пса Диего породы кане-корсо. Пока она с ненавистью крушит всё и вся у себя в убежище, отца и будущую мачеху захватывают сбежавшие заключённые во главе с жестоким нацистом Домиником (Кевин Джеймс), не подозревающим о своей плачевной участи.

Рецензия на фильм «Я плюю на ваши могилы»

Режиссёрский дуэт Джонатана Милотта и Кэри Мерниона дебютировал в большом кино неплохой в целом зомби-комедией «Кутис» с Элайджей Вудом, но затем отвлёкся от пугающего жанра на создание проходного боевика «Бушвик» с Дэйвом Батистой. Осознав, что они выбрали неверный путь, постановщики вернулись в мир ужасного и сняли «Бекки», где боевики «Рэмбо» и «Крепкий орешек» встречаются с комедией «Один дома» и хоррором «Я плюю на ваши могилы», отчего у фильма получился размытый жанр, в котором нашлось место и чёрной комедии, и хоррору, и триллеру, и драме. За последнюю отвечают треснувшие отношения отца и дочери, переставших понимать друг друга из-за разного восприятия случившейся с ними трагедии.

«Бекки»: Осторожно - злая девочка с собакой!

Главной изюминкой картины является зачаровывающий дуэт протагонистки и антагониста. Они ещё в самом начале картины при помощи параллельного монтажа были показаны, как две стороны одной медали, и между ними нет-нет да промелькнут своеобразные семейные узы. Доминик считает подельников своими детьми, а потому столкнувшись с яростным отпором новой Убивашки проникся к ней симпатией и разглядел родственную душу, способную, по его недалёкому мнению, присоединиться к банде. Вот только Бекки по своей истинной зарождающейся натуре одиночка в духе Ганнибала Лектера, и она никого не примет, особенно после потери всех близких. Лулу Уилсон, накрепко засевшая в хоррорах («Уиджи. Проклятие доски дьявола», «Проклятие Аннабель 2»), создала яркий и запоминающийся образ яростного подростка, в котором проснулся зверь, как когда-то в герое Дастина Хоффмана из «Соломенных псов» Сэма Пекинпа. А Кевин Джеймс вызывает удивление и восхищение, поскольку из комика получился один из лучших злодеев скудного на кинособытия 2020 года.

Рецензия на фильм «Соломенные псы»

Из актёрской команды также следует выделить Роберта Мэйллета, сыгравшего Апекса, правую руку Доминика. Его персонажу, мучимому совестью, просто не повезло оказаться на пути Бекки, хотя без него и не было бы кровавого финала. На фоне этой троицы остальные актёры выглядели блекло и неинтересно, поскольку они практически не были вовлечены в действие. Отец в исполнении Джоэла Макхэйла выбыл из строя довольно быстро, а героиня Аманды Бругел почти весь фильм просидела со связанными руками, доказав тем самым всю несостоятельность и бесполезность взрослых.

«Бекки»: Осторожно - злая девочка с собакой!

Фильм Милотта и Мерниона нельзя воспринимать как остросоциальное высказывание на тему насилия. Это чистой воды жанровое кино со смещёнными акцентами и макгаффином (Доминику нужен некий ключ, а он у Бекки). И если бы не обилие gore-элементов и крови, его легко можно было бы назвать приключенческой лентой о выживании подростков в трудных условиях наподобие «Борьбы за выживание». Но благодаря Уилсон и Джеймсу картина надолго запомнится как суровый триллер, пусть и с некоторым количеством нелепых моментов вроде изощрённых убийств маленькой девочкой рослых дядей.

«Бекки» в онлайн-прокате с 9 июля.


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