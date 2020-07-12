«Бессмертная гвардия»: Супергеройское тесто с Терон

Андромаха Скитская (Шарлиз Терон), предпочитающая, чтобы друзья называли ее Энди, — воительница, возглавляющая небольшой отряд наемников. И она сама, и ее немногочисленные коллеги бессмертны (Энди даже настаивает, что не помнит своего возраста), поэтому им поручают самые безнадежные дела. Однажды по просьбе сомнительного агента ЦРУ (Чьюител Эджиофор) Андромаха соглашается провести операцию по спасению заложников где-то в Судане. На месте выясняется, что вся операция — разводка, зато героиня Терон узнает, что за ней и ей подобными охотится крупная фармакологическая компания, глава которой намерен создать лекарство от старения. Ситуация осложняется тем, что параллельно в Афганистане «просыпается» еще одна бессмертная — морпех Найл (Кики Лэйн), погибшая в схватке с местным бандитом. Более опытные долгожители намерены установить контакт с новичком при первой же возможности.
фото: кадр из фильма "Бессмертная гвардия"
«Бессмертная гвардия» — картина, претендующая на сиквел (концовка полностью раскрывает намерения авторов), но не слишком сильно старающаяся представить аудитории убедительную рабочую вселенную. Откуда берется бессмертие? Почему дар (или, если хотите, проклятие) иногда исчезает? Все эти вопросы, разумеется, волнуют ошарашенную Найл; Энди обещает ответы, чтобы всего-то через несколько минут предоставить единственный: «Я не знаю». Эта фраза — своего рода мантра фильма. Почему ни один из взвода подготовленных и хорошо вооруженных солдат не успевает достать автомат, пока расстрелянные бессмертные сравнительно неторопливо приходят в себя на полу? Зачем герой Эджиофора, убежденный, что Энди — чуть ли не святая, сдает ее явно злонамеренным фармацевтам? Да никто не знает.
Впрочем, приставать к «Бессмертной гвардии» со всякими «почему», «но как» и «с какой стати» — занятие неблагодарное. Этот фильм был снят по одноименному комиксу, формально перед нами супергероический блокбастер (просто так сложилось, что выходит он не в широкий прокат, а на Netflix), искать огрехи в логике подобных картин в подавляющем большинстве случаев бессмысленно. Другое дело, что ленты из вселенных Marvel и DC приучили аудиторию к определенному зрелищу: богатому, размашистому, с избыточными спецэффектами; дорогая компьютерная графика топит все претензии и вопросы. «Бессмертная гвардия» — не тот случай. Во-первых, на этот фильм потратили примерно пятую часть от бюджета финала «Мстителей». Во-вторых, единственное сверхсвойство героев «Гвардии» — бессмертие, другими словами никто из них не умеет летать или эффектно стрелять различными видами энергии из пальцев и глаз. И, наконец, чуть ли не все идеи и образы (от затягивающихся в реальном времени ран до жертвы, вынужденной многократно умирать и оживать в металлическом гробу на дне водоема) кажутся позаимствованными из других произведений смежной тематики. В итоге «Бессмертная гвардия» в лучшие моменты похожа на экшн-фильмы двадцатилетней давности, в худшие же (например, во время кратких флэшбэков, рассказывающих о давнем прошлом Андромахи) и вовсе заставляет вспомнить «Зену, королеву воинов».
фото: кадр из фильма "Бессмертная гвардия"
Дело, правда, не только в визуале, но и в диалогах: они здесь либо функциональные, либо смехотворные. Морпехи на задании напоминают другу другу о необходимости «вести себя вежливо»; герой Эджиофора сообщает главе фармацевтов, похожему на совсем слетевшего с катушек Марка Цукерберга юнцу, что главное в его деле «наука, а не прибыль или садизм». По крайней мере, актеры время от времени умудряются выжать из этого унылого материала какую-то эмоцию. Шутка про то, что Энди когда-то знала Родена даже «слишком близко», получилась так себе, выражение, которое складывается на лице Терон в ответ на нее, бесценно. Одним своим присутствием в кадре Шарлиз почти что спасает картину: «Гвардию» стоит посмотреть хотя бы ради того, чтобы увидеть, как актриса пробует пахлаву или пьет из горла крепкий алкоголь в трясущемся на взлете самолете.
Понятно, что именно на Терон (в меньшей степени — на Эджиофора и сыгравшего еще одного бессмертного Маттиаса Шонартса) и делали ставки авторы фильма. Еще одна деталь, возможно, считавшаяся залогом успеха, — социальная риторика «Гвардии». Этнически диверсифицированные бессмертные, две сильные женщины в центре, два ключевых персонажа-гея — все это соответствует запросам современного зрителя. Одному из гомосексуалов даже выдали развернутую речь о Настоящей Любви. Монолог этот уравнивает в правах большинство и меньшиства: он прозвучал бы одинаково фальшиво и пафосно в исполнении любого человека вне зависимости от ориентации.
Борьба за все хорошее и против всего плохого — в целом, конечно, благородное занятие. Желание авторов кинокомикса обсудить насущные проблемы похвально; жаль только, что в итоге разговор о важном получился именно таким: лишенным нюансов, полным банальностей и в конечном итоге скучным.
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