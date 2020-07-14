«Грейхаунд»: Врагу не сдается наш гордый

Том Хэнкс руководит эсминцем и опять спасает человечество
фото: Кадр из фильма "Грейхаунд"
1942 год, морской конвой следует из США в Великобританию через Атлантику. Грузовые корабли сопровождаются представителями американских ВВС, в частности, управляемым капитаном Эрнестом Краузе (Том Хэнкс) эсминцем «Грейхаунд». Такая защита необходима: караван должен пересечь так называемую «черную яму», сектор в океане, где бессмысленно рассчитывать на поддержку с воздуха. Именно там суда сталкиваются с «волчьей стаей» — группой немецких подводных лодок. При том, что для Краузе это плавание через океан — первая подобная операция, именно его смекалка и выдержка призваны помочь кораблям добраться до цели.
«Грейхаунд» – военное кино, из которого почти полностью удалена драматическая составляющая. Это набор эффектных батальных сцен и сервисных диалогов, используемых в качестве мостиков. Морской триллер, уложенный в компактные полтора часа. Всерьез эта картина увлечет, пожалуй, только фанатов военно-морской техники, но и остальным тоже заскучать не даст — в первую очередь благодаря зрелищности (и щадящему хронометражу). Другое дело, что искать здесь интересных персонажей не стоит, даже Краузе — небольшая деталька, почти незаметная на фоне металлических махин, которые в данном случае и являются полноценными главными героями. В самом деле, не считать же желание Эрнеста произнести «Аминь» перед каждым приемом пищи яркой чертой характера.
фото: Кадр из фильма "Грейхаунд"
Назначение на роль Краузе Тома Хэнкса кажется с одной стороны закономерным, с другой — симптоматичным. Том, напомним, еще в середине 90-х удостоился двух «Оскаров», а в 2002-м получил награду за прижизненные достижения от Американского института киноискусства; к 2020-му Хэнкс окончательно забронзовел — в последние годы все чаще кажется, что актер (безусловно, замечательный) играет прежде всего самого себя, человека, на лице которого застыло выражение утомленного стоицизма. Соответствующая маска не сходит с лица Эрнеста Краузе ни в бою, ни за завтраком, ни во время разговора с любимой женщиной, появляющейся в кадре буквально на пару минут (ладно, отметим, что в последнем случае углы губ слегка приподнимаются). Но именно такие задачи, по всей видимости, и ставились перед Хэнксом. Авторы «Грейхаунда» настаивают, что первым делом тут — эсминцы и подводные лодки, а актеры, даже оскароносные, потом.
Впрочем, даже если Хэнкс не блещет, картинку он точно не портит. «Грейхаунд» вообще — фильм добротный, порой даже захватывающий. Сцена, в которой заглавный эсминец проходит буквально бортом к борту с более крупным судном, впечатляет не меньше, чем экранная встреча человека с каким-нибудь очередным кайдзю. Море волнуется, торпеды режут волны, взрывы бликуют на воде; это кино не просто зрелищное, но по-своему даже красивое (скажем, тут есть эпизод, где в кадре появляется полярное сияние). Благодаря современным технологиям в такой проект не придется приглашать ни массовку, ни тем более актеров первой величины: человечков, копошащихся на фоне металлических главных героев, дорисуют на компьютере.
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