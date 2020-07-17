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«Палм-Спрингс»: Живи так, будто завтра не наступит

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17 июля 2020
Романтическая комедия в стиле «Дня сурка», один из главных хитов этого лета

«Палм-Спрингс»: Живи так, будто завтра не наступит
фото: кадр из фильма "Палм-Спрингс"

Знойным утром непоседливый парень Найлз (Энди Сэмберг из «Бруклин 9-9») просыпается в одном номере со своей очаровательной, но флегматичной девушкой Мисти (Мередит Хагнер). Вечером героя ждет свадебная церемония, а он идет прохлаждаться с коктейлем у бассейна и довольно странно, эксцентрично ведет себя с гостями. Чуть позже выясняется, почему Найлз позволяет себе все, что угодно – он застрял во временной петле. После странного землетрясения возле пещеры каждое утро перед его глазами на календаре – 9 ноября. Причем, похоже, длится это крайне долго, так что Найлз успел всласть поэкспериментировать в сексе, опробовать разные схемы обольщения, соблазняя то одну, то другую гостью, а когда все надоело, начал сводить счеты с жизнью, совершая самоубийства разными способами. Нет причин не доверять его словам о том, что умирать медленной смертью хуже всего. И вот, когда Найлз уже было смирился с тем, что жизнь не движется, в конце одного из зацикленных дней он затащил вместе с собой в пещеру (и в петлю времени) старшую сестру невесты – необыкновенную Сару (Кристин Милиоти). С этого момента они будут вместе встречать каждое новое 9 ноября и попытаются выяснить, по какой причине время для них остановилось.

«Палм-Спрингс» - режиссерский дебют Макса Барбакова, снятый по сценарию, написанному им в соавторстве с Энди Сьяра. Несмотря на отсутствие у авторов громких работ за плечами, картина успешно стартовала на Санденсе и благодаря компаниям Neon и Hulu стала одним из главных летних хитов: в эпоху карантина курортная комедия подоспела как раз вовремя. Многочисленных зрителей приманил в первую очередь харизматичный исполнитель главной роли Энди Сэмберг из американского комедийного трио The Lonely Island, в состав которого также входят Акива Шаффер и Йорма Такконе). В свое время придумали и сняли фильмы «Лихач» (2007) и «Поп-звезда: не переставай, не останавливайся» (2016), а также несколько видеоклипов. Хулиганское настроение и сарказм как фирменный стиль The Lonely Island пришелся кстати и в «Палм-Спрингс»: горсть перца способна и освежить, и растормошить устоявшийся жанр романтической комедии..

«Палм-Спрингс»: Живи так, будто завтра не наступит
фото: кадр из фильма "Палм-Спрингс"

С классическим ромкомом День сурка» с Биллом Мюрреем про повторяющееся сотни и тысячи раз 2 февраля, у нового фильма, конечно, один каркас. И там, и тут герои застревают друг с другом во временном пространстве, преодолевают истерию, сближаются, глядят на себя со стороны, пересматривают свои ценности и выходят из ситуации победителями. Отличия в стиле, языке, отделке истории. В «Палм-Спрингс» комизм возводится в гротеск, а героев не назовешь милыми. Найлз и Сара дерзки и друг друга стоят. Являясь легкими на подъем, изо дня в день они оба познают новые острые ощущения: от эксцентричных выходок в баре до полетов на самолете, которые заканчиваются неминуемой смертью (благо, что быстрой). И каждое их приключение рассыпается на множество неожиданных гэгов, зачастую довольно мрачных. Особенно с появлением еще одного яркого персонажа Роя (Дж. К. Симмонс), сцены с которым решаются в жанре фактически садистского хоррора. Как оказалось, Найлз завлек во временную петлю и героя Симмонса, который раз в несколько дней нагоняет парня аж из самого Ирвайна и мстит ему, воплощая самые изощренные фантазии о пытках с убийствами.

Расшатывая жанровые стереотипы, картина также не следует и архаичной гендерной схеме, по которой парень завоевывает девушку «большим поступком». Несмотря на то, что Сара и Найлз большую часть времени проводят вместе, у каждого из них в круговороте времени свой путь. Но для обоих дата 9 ноября - это своего рода зеркало, напротив которого нужно остановиться, во всех деталях разглядеть отражение, увидеть ошибки, принять их последствия и переосмыслить бытие, чтобы проснуться лучшей версией себя. В современной версии ромкома о временной петле, которую предлагает «Палм-Спрингс», герои воссоединятся только тогда, когда разберутся в себе и обретут внутреннюю гармонию. В период пандемии, когда каждый из нас переживает оцепенение, когда каждый новый день похож на предыдущий, может быть и для нас наступил подходящий момент, чтобы посмотреть на себя и свое отражение во времени и после многомесячной изоляции проснуться новым человеком.

«Палм-Спрингс» на платформе Hulu с 10 июля.


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«Палм-Спрингс»: Живи так, будто завтра не наступит фотографии
«Палм-Спрингс»: Живи так, будто завтра не наступит фотографии
«Палм-Спрингс»: Живи так, будто завтра не наступит фотографии
«Палм-Спрингс»: Живи так, будто завтра не наступит фотографии
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