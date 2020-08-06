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«Неистовый»: Кто учил тебя водить?

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6 августа 2020
Рассел Кроу в роли психа за рулем

Задерганная из-за недавнего развода мать Рэйчел (Карен Писториус) садится за руль и везет своего малолетнего сына Кайла (Габриэль Бейтман) в школу. Стоя у светофора на одном из перекрестков, Рэйчел вступает в перепалку с излишне медлительным водителем (Рассел Кроу), который внезапно ускоряется и начинает преследовать женщину по всему городу, чтобы показать ей, что такое «по-настоящему плохой день».

«Неистовый»: Кто учил тебя водить?
фото: кадр из фильма "Неистовый"

Режиссер Деррик Борте стал известен десять лет назад благодаря дебютной картине «Семейка Джонсов» (язвительная сатира на американскую мечту с Дэвидом Духовны в главной роли) и до недавнего времени работал главным образом в драмах и комедиях. Но в «Неистовом» он смог умело использовать весь доступный ему как постановщику потенциал, создав напряженный и динамичный триллер, исследующий один из крайних случаев так называемой «дорожной ярости» - явления, хорошо известного не только в США, но и в России.

Здесь стоит отметить, что фильм многим обязан не только грамотной режиссерской работе и актерской игре, но и сценарию, который написал Карл Эллсворт – человек, может быть, не слишком известный широкой публике, но для жанра триллеров и хорроров далеко не последний человек. В середине-конце 2000-х он был сценаристом двух картин, связанных с легендарным Уэсом Крэйвеном – ремейка «Последнего дома слева» и «Ночного рейса». Эллсворт также написал сценарий к триллеру «Паранойя», который был молодежной вариацией хичкоковского сюжета про «Окно во двор». «Неистовый» во многом похож на эти фильмы – это предельно прямолинейный триллер, в котором все внимание сосредоточено на дуэли двух основных персонажей, только, в отличие от прошлых работ Эллсворта, эта история происходит на открытом, а не в закрытом пространстве. Сценарий плавно и уверенно повышает градус агрессивности, превращая привычные каждому автомобилисту локации – от типовой автозаправки до плотно набитого машинами шоссе – в места столкновения с безумцем, который ловко использует элементы городского ландшафта для преследования главной героини.

«Неистовый»: Кто учил тебя водить?
фото: кадр из фильма "Неистовый"

Безумец, кстати говоря, у Рассела Кроу получился на редкость убедительный, при том что прошлое его остается почти неизвестным, зато сам образ упертого психопата, моментально переходящего от спокойной беседы к драке и погрому – одна из самых сильных сторон фильма. Карен Писториус, в свою очередь, отлично играет обычную женщину, которую экстремальные обстоятельства вынуждают применять экстремальные меры для защиты близких. По части экстремальности, надо сказать, в «Неистовом» все неплохо, и рейтинг R здесь стоит не зря – герой Кроу уже в первой сцене совершает двойное убийство молотком, а дальше действует столь же решительно, в какой-то момент не оставляя своей главной жертве выбора. Пожалуй, едва ли не единственное слабое место сценария – хронически запаздывающие полицейские, никак не успевающие перекрывать дороги и почти всегда прибывающие на место слишком поздно.

За вычетом же этих мелких недостатков – перед нами простой, но эффектный триллер о преследовании. Не настолько изящный как «Попутчик» и похожий на более взрослую версию «Ничего себе поездочки» - но это отнюдь не самое плохое сравнение.

«Неистовый» в прокате с 6 августа.


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НеистовыйНичего себе поездочкаНочной рейсОкно во дворПаранойяПопутчикПоследний дом слеваСемейка Джонсов

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«Неистовый»: Кто учил тебя водить? фотографии
«Неистовый»: Кто учил тебя водить? фотографии
«Неистовый»: Кто учил тебя водить? фотографии
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