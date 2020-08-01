«Хэппи-энд»: Старик и море

Неожиданный для России фильм о том, что все только начинается в любом возрасте
фото: SPPR
На тайском побережье обнаруживает себя мужчина (Михаил Гомиашвили) – он уже не молод, но это, пожалуй, единственная его определяющая характеристика. Своего имени и обстоятельств, в ходе которых он оказался в жарком Таиланде, он не помнит. Одет в тельняшку, на руке – часы, явно подарочные, которые, впрочем, он тут же проигрывает находчивым тайцам в местную забаву – поедание острых перцев чили. К остроте во вкусе герой, кажется, привык – хотя, конечно, не как здешние обитатели. А вот остроты в жизни, вкус к которой, как принято в России, с годами утрачивается, ему явно не хватает. И вот уже местный полицейский за бучу с тайцами назначает наказание в виде общественных работ.
За беспамятным гражданином другого государства приезжает еще одна россиянка, владелица местного отеля Ирина (Евгения Дмитриева), нарекающая безымянного старика Пафнутием. Именно там, выполняя разного рода поручения, новоиспеченный русскоговорящий таец и начинает новую незатейливую жизнь: рыбалка, приготовление блюд из свежевыловленной рыбы, вечера за пивом и острыми перцами с местными жителями, начисто лишенными языкового барьера. О далекой прошлой жизни напоминают только подарочные часы с гравировкой «Ксенафонту» и внезапно появившийся на райском острове сын (Владимир Мишуков).
фото: SPPR
О проблемах «отцов» и «детей», все чаще звучащих с российских экранов, принято говорить с позиции последних. «Хэппи-энд» – кино не о детях, но о родителях, тоже жаждущих свежих впечатлений, но порой игнорирующих новые эмоции в угоду привычному укладу. Режиссер и соавтор сценария Евгений Шелякин концентрируется именно на главном герое, вписанном в международный контекст, не столько географический, сколько нравственный. Солирующий грузинский актер Михаил Гомиашвили, яркий и харизматичный, с явным удовольствием, как и его Пафнутий-Ксенофонт, погружается в этот мир. Дивный, новый, не утопичный, а вполне себе реальный, хотя в эпоху пандемии солнечный Таиланд как никогда далеко от нас. Но на рекламный буклет о том, как начать новую жизнь Таиланде, картина вовсе не похожа. «Хэппи-энд» – редкое семейное кино, теплое, но не приторное, актуальное, но не нравоучительное.
Наша вечно меняющаяся страна, не помнящая прошлого и не особо надеющаяся на будущее, живет одним, пусть и пока условно стабильным днем, смену формаций не предполагающим. Спокойная смена поколений, равноценно действующих в одно время и в одном месте, у нас не принята. Тем ценнее выглядит появление в кинотеатрах – а это первый большой кинотеатральный релиз после пандемии – фильма «Хэппи-энд» с таким нетипичным для отечественного кино героем. Уже не молодым, но бодрым, по какой-то чуждой нам европейской традиции не поставившим на себе крест, и оказавшимся в жаркой Азии – пусть пока не совсем осознанно, но тем не менее совершенно точно решившимся на эту диковинную жизнь. Без толпы внуков на даче, бесконечных переживаний за уже взрослых детей и муторных семейных споров о том, что раньше и трава была зеленее, и страна счастливее. Никогда не поздно начать с чистого листа. В совершенно новых и неожиданных для себя реалиях, простых, даже обыденных, но оттого не теряющих своего простого очарования. Еще не время умирать, и есть ежедневный повод наслаждаться жизнью.
обсуждение >>