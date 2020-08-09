«Американский огурчик»: Гость из маринада

Семейная комедия, в которой бородатый Сет Роген из прошлого перемещается на 100 лет вперед
1919 г. Еврей-эмигрант Хершел Гринбаум (Сет Роген) работает на огуречном заводе в Бруклине. Однажды в пылу неравной битвы с заводскими крысами он нечаянно падает в бочку с маринованными огурцами. По стечению обстоятельств никто этого не заметил, а завод закрыли. Спустя сто лет Гринбаума находят целым и невредимым. Как оказалось, маринад в чане был так хорош, что мужчина не постарел ни на день за все проведенное внутри время. Современный мир абсолютно чужд набожному еврею, и единственным, кто может помочь ему выжить, оказывается его праправнук Бен Гринбаум (тоже Сет Роген). Однако тому сейчас совсем не до проблем бедного родственника, Бен разрабатывает новое мобильное приложение, и это его единственный шанс преуспеть в жизни. Вскоре конфликт поколений приводит к тому, что Хершел решает самостоятельно найти себя в новом мире — открыть свой огуречный бизнес в центре Нью-Йорка.
фото: кадр из фильма "Америкарский огурчик"
Абсурдный сюжет «Американского огурчика» на первый взгляд прекрасно вписывается в творчество Сета Рогена, известного по хулиганским комедиям «Ананасовый экспресс», «Интервью» и «Полный расколбас». Однако на деле все оказывается иначе. Основанный на добродушном рассказе Саймона Рича (он же сценарист «Огурчика»), фильм скорее можно охарактеризовать как семейный. Роген предстает здесь в весьма непривычном амплуа: комик, позабыв все похабные шутки, твердит о семье, религии и связи поколений. Хотя «Американский огурчик» это и не совсем то, чего ждешь от Рогена, кино получилось весьма милым и остроумным.
Чтобы избежать совпадений с бесчисленными историями о попадании людей из прошлого в наш сумасшедший век, авторы «Американского огурчика» акцентировали внимание на вполне конкретных вещах. Хершел Гринбаум в общем не слишком ошарашен новыми технологиями, автомобилями и градостроением. Его куда больше шокирует отношение современных людей к религии, семье и смерти. Все вокруг как будто позабыли о душе, традициях. Вот и его дальний родственник — совсем не такой, каким Хершел хотел бы видеть своего потомка. Бен круглые сутки сидит за компьютером, разрабатывая приложение, которое способно распознавать «этичность» той или иной компании-производителя. Но сам он далек от этики в понимании его предка. Кладбище с родственниками он не навещает, и там теперь висит оскорбительный билборд с рекламой ванильной водки, напоминающей Хершелу о казаках-антисемитах, устраивавших погромы в его родном городке Шлупск. Кроме того Бен совсем отошел от религии, не соблюдает шабат и даже не знает слов молитв. Это очень огорчает пришельца из прошлого, и тот решает показать Бену, как нужно защищать честь своей семьи.
фото: кадр из фильма "Америкарский огурчик"
Лучшие моменты «Американского огурчика» посвящены контрасту между современными взглядами на мир и «дремучим» сознанием продавца огурцов из начала прошлого века. Как ни странно, его дикие методы мариновки огурцов немедленно привлекают внимание экоактивистов и хипстеров, уважающих его натуральный «zero waste» подход. А откровенно шовинистские высказывания Хершела в Twitter (намек, конечно, на президента Трампа) столь же скоро привлекают к нему внимание общественности и вызывают одобрения консерваторов. Режиссер-дебютант Брэндон Трост умело иронизирует здесь над разобщенностью американцев, полярностью мнений и зыбкой гранью между оскорбительным и смешным.
Поскольку Роген играет здесь сразу две главные роли, «Огурчик» целиком и полностью отдан ему на откуп. Героев второго плана здесь, можно сказать, и нет. Впрочем, Роген и сам замечательно справляется, особенно хорошо ему удался «восточноевропейский» акцент Хершела. Реплики, пожалуй, ему в других фильмах доставались и посмешнее, но с задачей сыграть полярно противоположных, и в то же время, как две капли воды похожих героев, он определенно справился.
фото: кадр из фильма "Америкарский огурчик"
К сожалению, к концу «Американский огурчик» начинает выдавать неопытность постановщика. Картина слишком быстро сворачивает на сентиментальные рельсы, движущиеся к неизбежно счастливому (и очень скучному) финалу. Последняя треть фильма слегка утомляет своим наставническими речами о важности семьи и веры. Очень заметно, что авторы просто не придумали ничего оригинального и решили закончить самым банальным образом.
«Американский огурчик» вряд ли войдет в списки лучших фильмов о перемещениях во времени. Однако благодаря своей доброте и неглупому юмору, фильм сохраняет какое-то очарование, несмотря на все очевидные промахи. Вряд ли Сет Роген после роли Гринбаумов решит продолжить кинокарьеру в области семейных комедий, но «Огурчик» — определенно его актерская победа, и доказательство того, что на экране он может быть серьезным и даже слегка занудным.
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