«Агент Ева»: Перестрелка за семейным ужином

Режиссер «Прислуги» делает Борна из Джессики Честейн
Ева Фолкнер (Джессика Честейн
) – киллерша, работающая на тайную организацию: она выполняет задания по всему миру, от Франции до Саудовской Аравии, устраняя тех, кого прикажут. За плечами Евы не только служба в армии, но и темное прошлое наркоманки, а также конфликт с семьей, с которой девушка уже многие годы почти не общается. Однажды после провала на задании добродушного вида наставник Дюк (Джон Малкович
) отправляет Еву в родной Бостон – отдохнуть и временно залечь на дно. Там ей придется восстанавливать отношения с бывшим (Коммон
), сестрой (Джесс Вейкслер
) и матерью (Джина Дэвис
). Вскоре, правда, выяснится, что начальство планирует от агента Фолкнер избавиться, а это значит, что Еве придется защищать и себя, и близких.
После триумфа «Прислуги
» в 2011-м Тейт Тейлор
начал время от времени пробовать себя в других жанрах. В 2016-м он снял детективный триллер про «Девушку в поезде
», а в 2019-м на экраны вышел сталкинг-хоррор «Ма
», в котором главную роль играла Октавия Спенсер
, одна из любимых актрис Тэйлора. «Агент Ева
» - это заход на территорию шпионского боевика, в котором более всего ощущается дух не классической «бондианы», но франшизы про Джейсона Борна
, с ее вечно потерянным героем, ищущим самого себя. Но если для Борна важно вспомнить прошлое, то Ева, напротив, слишком хорошо его помнит – и потому не торопится возвращаться в семью. Приоритеты главной героини хорошо описывают проблему Тейлора как режиссера, а вместе с ним – и всего фильма.
Если в «Ма» актерская игра Спенсер часто вытаскивала провалы по саспенсу и придавала истории выразительность, то в новом фильме Тейлор оказался неспособен поженить драму и боевик. В фильме про суперагентов-киллеров на удивление немного перестрелок и погонь, зато с избытком семейных сцен, которые явно привлекают Тейлора больше, чем экшн-эпизоды. Отчасти это проблема сценария, написанного австралийцем Мэтью Ньютоном
(«Из ниоткуда
»), у которого чуть ли не каждая драка заканчивается скандалом с заламыванием рук, а лидеры международной сети наемников беседуют как вдрызг рассорившиеся подростки.
Но и без сценарных перегибов очевиден явный крен фильма в направлении драмы. Там, где сюжет предоставляет возможность для экшна, «Ева» ограничивается парой-тройкой выстрелов или ударов, после чего возвращается к выяснению отношений. Сняты эти эпизоды за редким исключением без малейшего намека на изобретательность – и выветриваются из памяти вскоре после финальных титров. Не спасает даже мастерство оператора Стивена Голдблатта, ветерана экшн-жанра, работавшего над «Смертельным оружием
» и «Бэтмен навсегда
».
При этом у Тейлора собрался отличный актерский ансамбль – помимо Честейн, Дэвис и Малковича. Злодеев в «Еве» играют Колин Фаррел
(здесь до смешного похожий на Джима Керри
из «Я, снова я Ирен
») и Джоан Чень
, чья владелица ночного клуба взяла в долговые тиски экс-любовника Евы. Актеры, надо отдать им должное, стараются, однако пространство для маневра им жестко ограничивает все тот же шаблонный сценарий.
В результате фильм примечателен разве что необычными, почти сюрреалистическими решениями, которые продиктованы слабым пониманием экшна как жанра. Чего хотя бы стоит драка Фарелла и Честейн, во время которой злодей внезапно передумывает убивать цель. Или сцена в ночном клубе, где героиня Джоан Чень мутузит Еву, пока та жалуется на жизнь. При большей дозе иронии «Агент Ева» могла бы стать постмодернистской деконструкцией, но авторы оказались слишком сфокусированы на густой семейной драме, которой изредка делали прививки экшна.
«Агент Ева
» в прокате с 20 августа
.
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