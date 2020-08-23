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«Скуби-ду»: Собачья жизнь супергероев

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23 августа 2020
Четверка друзей и говорящая собака снова в деле

Их свели пляж и окорок для шаурмы. Юный Шэгги Роджерс, перебрав в плеере все хиты об одиночестве, готовился перекусить сэндвичами с критически низким содержанием мяса (0%), когда из-за песчаных конусов вышел щенок немецкого дога и вытащил свежеукраденный ломоть. Совместная ложь полицейским сблизила два одиночества – и Скуби-ду получил от мальчика не только имя, но и нашел в его лице хозяина и верного друга. Позже на Хэллоуин они познакомятся с трио неразлучных подростков: склонным к лидерству Фредом, эрудиткой Велмой и добросердечной Дафной, поборют призрака, воровавшего электротехнику, и организуют корпорацию «Тайна».

«Скуби-ду»: Собачья жизнь супергероев

Корпорация, впрочем, громко сказано, но на первых порах дружных тинэйджеров это будет мало волновать. Только годы спустя они задумаются, как поставить хобби на коммерческие колеса, и обратятся к известному телепродюсеру Саймону Коуэллу, который сходу раскритикует их тимбилдинг. С точки зрения эффективного менеджмента Шэгги и Скуби не то что слабые звенья, а камень на шее любой «корпорации». Оскорбленные друзья покидают команду, но встревают в новое приключение – с участием коварного злодея Дика Дастардли и супергероя Синего сокола, унаследовавшего доспехи могучего отца.

«Скуби-ду» (в оригинале панибратское Scoob!) – свежайший перезапуск культовой франшизы про молодых людей и говорящую собаку, которые в поисках мистики рассекали по Америке в зеленом фургончике Chevrolet Sportvan 108. С 1969 года «Скуби-ду» успел неоднократно сменить резину в соответствии с сезоном, но то уже были ревизионистские пересмысления незамысловатых приключений, где каждая тайна разгадывалась по неизбежному сценарию. Зеленый фургончик приезжает в полузаброшенный город, «Тайна» сталкивается с неизведанным, находит улику, Дафну крадут, Фред и Вэлма придумывают завиральный план, как поймать призрака или монстра, все идет наперекосяк, Скуби и Шэгги устраивают цирковое представление, Вэлма теряет очки, но чудище повержено – бац! – и оказывается, что это никакой не монстр/призрак/робот, а злокозненный человек.

«Скуби-ду»: Собачья жизнь супергероев

Неумолимое, как рок, следование «Скуби-ду» одной структуре осмысляли неоднократно: от теорий, что все персонажи на самом деле мертвы и вынуждены разгадывать однотипные тайны в надежде выскочить наконец из лимба, до прочтения в духе цикличности времени. Хотя можно в этом прозреть и рефлексию телесмотрения: кажется, персонажи смутно догадываются, что могут быть персонажами шоу. В нулевые предзаданные роли остроумно обсмеял фильм по сценарию Джеймса Ганна, ценителя маскульта и режиссера «Стражей Галактики», заставив персонажей разругаться из-за того, что каждый раз происходит одно и то же (Фред присваивает план Вэлмы, Дафну крадут, Скуби и Шэгги выступают в роли приманок).

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Scoob Тони Червоне, собаку съевшего на сериалах по наследию Ханны и Барберы, отказывается от заигрывания с шестидесятнической формулой. Скуби-Ду и его напарники не просто перенесены в наши дни, но и модернизированы под культурный код. В 1960-е «Скуби-ду» добродушно портретировал общественную паранойю, вызванную ростом телевизионного влияния, ожесточением американской политики, недовольством войной во Вьетнаме и ужасом перед серийными убийцами, которые с подачи Мэнсона и его «Семьи» стали узаконенным феноменом. Версия 2020-го критикует корпоративную культуру и эффективный менеджмент, который не приемлет часто иррациональной – с точки зрения выгоды – дружбы, а также обращается к структуре и логике супергеройского фильма.

«Скуби-ду»: Собачья жизнь супергероев

В сущности, Scoob – это заявка на киновселенную Ханны-Барберы, где собраны избранные герои и злодеи влиятельнейших мультипликаторов: от негодяя Дика Дастардли из «Сумасшедших гонок» (1968) и капитана Кейвмана из «Капитан Кейвмэн и Юные Ангелы» (1979) до Синего сокола и робопса Динамита из сериала «Чудо-пес Динамит» (1976). Не обошлось и без отсылок к классическому «Где ты, Скуби-Ду?»: под кавер оригинальной темы разыгрываются хорошо знакомые титры.

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Помимо тайфуна узнавания (менее могучего, чем, скажем, в «Очень странных делах») и легкой ревизии (шестидесятнические характеры робко скорректированы, введена подлинная мистика), «Скуби-Ду» переосмысляет и героическую фигуру. Патентованная боязливость Шэгги и его четвероногого друга рифмуется с опаской нового Синего сокола, который боится не сдюжить ответственность, доверенную отцом. Как и Майлз Моралес в недавнем мультфильме «Человек-паук: Через вселенные» (2018), ему важно поверить, что супергероям позволено бояться и ошибаться, что, как и не слишком функциональная дружба, препятствия делают только сильнее.

«Скуби-ду»: Собачья жизнь супергероев

Чтобы подчеркнуть фундаментальную и даже историческую важность дружбы для человечества, мультфильм напичкан собачьими образами. Шэгги и в горе и в радости, и в голоде и в обжорстве сопровождает верный Скуби, не выговаривающий «Ш». Самовлюбленного на первый взгляд Сокола преследуют язвительные комментарии пса Динамита, который все же примет роль мудрого наставника, а юноша – свои страхи. Дик Дастардли тоскует по верному псу-задире Маттли, который стал жертвой его алчности. Мистические корни истории ведут к легендам о любимом грейхаунде Александра Македонского по прозвищу Перитас. Его наследником оказывается Скуби, что разрушает красивую и жуткую теорию о том, что загадочный говорящий пес – на самом деле один из испытуемых в советской космической программе. Наконец, сокровища Македонского охраняет трехглавый Цербер – одинокий собакен бога мертвых, который в силу бесчеловечности не способен уделить питомцу хоть какое-то внимание (этого, впрочем, в мультфильме не сказано; Цербер фигурирует как самая очевидная собачья фигура в истории).

Все это – для развеселой, хотя и прибанальненной оды дружбе, несломимой цинизмом капитализма и локальным апокалипсисом (уместный сегодня оптимизм во время чумы). Дружбы, которая случается между ребенком и щенком, а также детьми, которые вместе отправились ловить призраков в хэллоуиновских костюмах своих ролевых моделей.

«Скуби-ду» в онлайн прокате с 14 августа.


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