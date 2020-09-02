«Довод»: Нет времени объяснять

В российский прокат выходит едва ли не самая ожидаемая премьера года – «Довод» Кристофера Нолана, который в прессе уже называют спасителем киноиндустрии. Сам же Нолан говорит, что идеи, лежащие в основе проекта, вызревали несколько десятков лет, и ленту можно считать апофеозом многих важнейших для него тем.
фото: Кадр из фильма "Довод"
Во время освобождения заложников в Киеве оперативник ЦРУ (Джон Дэвид Вашингтон) успешно выполняет секретное задание, однако попадает в руки террористов и глотает капсулу с цианидом. Цианид оказывается фальшивкой, а вся операция – не более чем проверкой перед началом действительно серьезных дел. После неожиданного воскрешения агент узнает, что его выбрали для выполнения важнейшей миссии – предотвратить Третью мировую войну между прошлым и будущим. С помощью технологий инвертирования времени русский олигарх Андрей Сатор (Кеннет Брана) захватывает контроль над рынком вооружений и спонсирует международный терроризм. Однако его цель намного более масштабна: ее и предстоит выяснить главному герою. Помогать ему будет таинственный суперагент Нил (Роберт Паттинсон), который, как вскоре окажется, знает намного больше, чем говорит.
В новой работе Нолан действительно подводит своего рода итог размышлениям о времени, которые занимали его долгие годы. Во многих фильмах («Помни», «Начало», «Интерстеллар», «Дюнкерк») Нолан обращался к проблемам многослойного, нелинейного восприятия времени, которое создает множественные варианты как будущего, так и прошлого. В «Доводе» сделана – без преувеличения – грандиозная попытка связать все эти темы воедино, встроив их в сюжет шпионского боевика.
фото: Кадр из фильма "Довод"
В полном соответствии с логикой блокбастера декорации стремительно меняются: аэропорт Осло, улицы Таллинна, роскошные отели Мумбаи, лондонские рестораны класса «люкс». И практически в каждой локации есть хотя бы одна экшн-сцена, причем сделанная с подлинно голливудским размахом. Проникновение в хорошо охраняемую башню посреди ночного города. Захват машины с помощью пяти других автомобилей посреди оживленной магистрали. Отвлекающий маневр с угоном самолета, который врезается в нужный угол здания аэропорта. И, наконец, высадка в засекреченном постсоветском городе, где происходит финальная битва. Но главная визуальная фишка «Довода», конечно же, инвертированные сражения: драки и перестрелки, во время которых одна из сторон движется назад (в буквальном смысле) во времени.
Для работы над этим великолепием Нолан собрал блестящую команду. Снято все оператором-виртуозом Хойте ван Хойтема (ранее работал с Ноланом на «Дюнкерке» и «Интерстелларе»), на саундтреке звучит тревожный эмбиент Людвига Горанссона (его Нолану рекомендовал давний друг Ханс Циммер), а за монтаж отвечает Дженнифер Лэйм («Манчестер у моря», «Реинкарнация»). Большинство спецэффектов – включая инвертированный экшн – сделаны в духе старой школы: минимум CGI, максимум фантазии (гигантский бюджет в $200 миллионов позволял).
фото: Кадр из фильма "Довод"
К сожалению, именно на таком проекте становится особенно заметна серьезная проблема Нолана, которую в меньших масштабах можно было разглядеть в фильмах о Бэтмене или «Интерстелларе». Для человека, создающего настолько дорогой и амбициозный проект, Нолан удивительно небрежен в сюжетных мелочах, которых в итоге набирается достаточно, чтобы перестать воспринимать фильм серьезно. Главная недоработка здесь – плохо прописанные правила путешествий во времени, причем в таких аспектах, которые критичны для минимального правдоподобия сюжета. Детали эти редко поясняют даже протагонисту (его, кстати, никогда не называют по имени), вместо этого все куда-то бегут, стреляют, высаживаются из вертолетов, прыгают назад и вперед во времени. Чем больше разворачивается интрига с будущим, которое пытается уничтожить прошлое, тем яснее, что Нолан не справляется с убедительной сборкой истории и множества придуманных им деталей. К сюжетным проколам добавляется откровенно затянутый второй акт, где шпионский триллер съезжает в схематичную драму об абьюзивных отношениях Сатора и его жены Кейт (Элизабет Дебики), которую, кажется, не волнует ничего (включая судьбу человечества, Вселенной и самого времени), кроме встреч с сыном.
Самое печальное, что многие недостатки могли быть без особого труда устранены. Или «Довод» могла бы спасти некоторая ироничность (как в поздних частях «Миссия: невыполнима»), но интонация у Нолана остается предельно серьезной. Хотя без шутки про «монополию на снобизм» у британцев все же не обошлось. Или сам сюжет о взаимовлиянии прошлого и будущего мог бы быть более локальным (как в «Радиоволне»), что снизило бы градус нарастающего пафоса. Нолан, однако, предпочел идти противоположным путем, что привел к созданию масштабного отлично собранного, но полного нестыковок фильма, который производит впечатление именно своей неуклюжей грандиозностью.
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