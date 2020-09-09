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«Новые мутанты»: Люди Икс. Детский сад

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9 сентября 2020
Что пошло не так с супергеройским хоррором

«Новые мутанты»: Люди Икс. Детский сад

Прокляты и забыты: «Новые мутанты» — многострадальные, многократно перенесенные — с опозданием на два-три года добрались до больших экранов, но прокат оказался посткарантинным (читай — ограниченным), а реакция критиков и зрителей такой прохладной, что немудрено подхватить ангину. Магия цифр, ведь это 13-й фильм про «Людей Икс» в XXI веке (телевизионное «Поколение Икс» 1996 года принято вообще игнорировать). Впрочем, на каждую «официальную» неудачу — таков как будто консенсус — найдется благодарный зритель. Разгромленные «Отряд самоубийц» и «Темный феникс» в итоге вырулили к среднему зрительскому балу, «Веном» — и вовсе стал народным хитом. Не редкость, когда критики против колхозов, а зрители — обеими руками за.

Читайте рецензию на «Отряд самоубийц»
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Это противоборство еще предстоит осмыслить социологам: все вроде бы не так просто, как систематическая пропасть между теми, кто за просмотр получает зарплату, и теми, кто за него готов платить (вторые, казалось бы, должны быть зубастее и строже). Ее вырывают лишь тентполы, стремящиеся зацепить всех и каждого. Свести все к правому повороту и в частности трампизму — тоже ловушка упрощения, хотя тот же «Веном» кажется образчиком олдскульной нетерпимости; другой вопрос, что и выглядит старомодно, то есть ностальгически, пускай без ярко выраженной стилизации.

«Новые мутанты» Джоша Буна, напротив, как будто пытаются выглядеть со всех сторон передовыми: камерный супергеройский фильм, привитый хоррором и уделяющий более пристальное внимание проблемам угнетаемых групп, на материале самой социально заряженной линейки Marvel. Однако фильм даже не нужно скрести, чтобы увидеть восьмидесятнический дух — опять же ностальгический, — направляющий предприятие по ложному следу.

«Новые мутанты»: Люди Икс. Детский сад

В удаленной от цивилизации усадьбе Эссекс находятся под наблюдением пятеро подростков-мутантов: колючая Ульяна Распутина (Аня Тейлор-Джой из «Сплита»), богатый красавчик-мексиканец Роберт Дакоста (Генри Зага), застенчивый Сэм Гатри (Чарли Хитон из «Очень странных дел»), зашуганная католичка Рэйн Синклер (звезда «Игры престолов» Мэйси Уильямс) и недавно прибывшая коренная американка Даниелла Мунстар (Блю Хант), чью резервацию уничтожил смерч F5 (самый мощный по шкале Фудзиты). Погиб в том числе и отец девочки, с детства рассказывавший ей сказку про двух медведей, доброго и агрессивного, которые борются в каждом человеке. Великолепную пятерку курирует Сесилия Рейес (Алиси Брага) — тоже мутантка, специалистка по хирургии и психологическим травмам. Ее задача — помочь подросткам разобраться в себе и с суперсилами, чтобы затем они могли пополнить ряды ударной группы Чарльза Ксавье и его «Людей Икс». Внутренние противоречия подопечных, однако, окажутся сильнее ожиданий, а в какой-то момент и вовсе выйдут из-под контроля.

Хай-концепт прост: поженить «Клуб «Завтрак» (1985) Джона Хьюза с подростковой мифологией Стивена Кинга из, например, «Оно» (1986). Джош Бун родился в 1979-м — его легко понять, хотя и в 2018-м, когда должен был выйти фильм, это выглядело бы не слишком оригинальным распоряжением кубиками восьмидесятнической поп-культуры. Частично по Хьюзу был сверстан новый «Человек-паук» (2017), да и как назло случилась вторая экранизация «Оно» (2017), ставшая на тот момент самым кассовым хоррором в истории. Решение на стыке привязанности и расчета. К 2020-му у «Оно» случилась вторая глава, а новым, скажем так, «Джоном Хьюзом» стал Сэм Левинсон с его пестрым болезненным и борзым сериалом «Эйфория» (2019). По сути — самой убедительной и камерной «экранизацией» «Людей Икс», где старшеклассники переживают все сорта нетерпимости: из-за возраста, цвета кожи, веса, трансгендерности или гомосексуальности.

«Новые мутанты»: Люди Икс. Детский сад

Разрыв аорты и облако глиттера в глаза — то, что мог себе позволить Левинсон, и то, чего не хватает практически всем экранизациям «Людей Икс». В эпоху «мрачнее, честнее, точнее» (даже наполовину комедийная супергероика Disney проникнута драмой и травмой) прогрессивная иконография X-Men, выросших в правозащитные 1960-е, вдруг оказалась в хвосте парада. Никто, кажется, кроме Мэттью Вона с его «Первым классом» (2011) так и не понял, что превращать «Людей Икс» из разнородного мотивирующего символа в серьезный разговор — затея амбициозная, но практически безнадежная. Джош Бун со своим «Клубом «Оно — мутант» убедился в этом едва ли не ценой карьеры (впрочем, сейчас он снимает «Противостояние» по Кингу, что вызывает определенные опасения).

«Новым мутантам» приходится менее, чем за два часа, дать предысторию пяти персонажей — и объяснить их родство, пресловутую «мутацию». Что общего у Сэма, который буквально не видел света в конце тоннеля жизненных перспектив, Даниеллы, выросшей в резервации, Рэйн, подвергавшейся физическому наказанию в религиозной общине за греховные мысли о женщинах, Роберта, не справившегося с сексуальным возбуждением, и Ульяны, тоже подвергавшейся насилию? Чувство вины и страх — спутники не только любой «инаковости», но и пубертата, когда молодые люди еще не понимают, кто они, чего хотят и зачастую — как хотят. Свести этот опыт к единому знаменателю не так-то просто — тем более, чтобы он не выглядел похлопыванием по плечу. Страшно? Не бойся.

«Новые мутанты»: Люди Икс. Детский сад

В результате «серьезного разговора» не получается: голос Мунстар дважды — в начале и в конце — читает монолог о двух медведях и как важно победить страх; коммуникация между персонажами состоит из раздробленных скетчей «жизнь подростков», куда входит, например, игра в «правду или действие» на полиграфе; предыстория каждого проносится сном/флешбэком/монологом; страх, как и питающие его злые взрослые, оказывается повержен.

Такое упрощение психотерапевтического пути — осознания и проработки проблемы — созвучно примитивности и даже расчетливости художественного решения. Комиксист Боб МакЛеод жаловался в фейсбуке, что в фильме при адаптации его образов некоторых персонажей «отбелили» или наделили более конвенциональной внешностью (вдобавок имя МакЛеода в титрах умудрились написать неправильно). Это, в общем, полностью соответствует пунктирной идентичности «Новых мутантов», которые не знают, что делать ни с ЛГБТК+ героинями, ни с культурой коренных американцев, ни с остальным багажом инаковости, который зачем-то водрузили в кадре. Вместе с хоррор-штампами они образуют просто набор сцен и идей, которые имеют положительную интенцию, но ограничиваются фразой «Все будет хорошо». Так же бесславно, к слову, закончилась дилогия Андреса Мускетти по Стивену Кингу. Садись, «Оно», два.

«Новые мутанты» в прокате с 3 сентября.


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