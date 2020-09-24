«Энола Холмс»: Краткий курс счастливой леди

— «С чего же начать?» — разбивая зыбкую материю экрана, четвертую стену и зрительскую дистанцию, спрашивает Энола Холмс, резво крутя педали велосипеда на фоне пасторали зеленеющих далей. Началось все, конечно, уже давным-давно, когда появляться на людях без перчаток считалось дурным тоном, под платья надевали корсеты, а в моде были чепчики и детективы (увековеченные на страницах истории как викторианские).
Слава Артура Конан Дойля и главного его детища Шерлока Холмса не дает покоя кинематографистам уже второй век, но что еще поразительнее — до сих пор не утомила и зрителей. Серия приключений и расследований сыщика с Бейкер Стрит стала бесконечным источником вдохновления для фанфиков, которые снискали популярность задолго до появления интернета. Герой настолько любимый не мог принадлежать всего лишь одному человеку, пусть и собственному автору-отцу: каждому второму хватало воображения, чтобы нарисовать новое полотно загадок для детектива. Так появлялись рукописи безымянных авторов вроде дела Джека Потрошителя, и даже писатель Сергей Борисов не удержался и выдал «мистификацию»: Холмс и Ватсон пытаются разгадать загадочную русскую душу «Братьев Карамазовых».
фото: кадр из фильма "Энола Холмс"
Спустя почти 130 лет после выхода «Этюда в багровых тонах» дело эпигонов живет и процветает. В 2006 году отправилась в печать первая из шести книг Нэнси Спрингер об Эноле Холмс — младшей сестре Шерлока и Майкрофта — «Дело пропавшего маркиза». Если верить в непогрешимость праотца Конан Дойля - персонаж она «вымышленный», однако, Стивен Моффат и Марк Геттис тоже поддержали легенду на свой лад: в семье Холмсов нашлось место для младшей — гениальной злодейки-социопатки. Подросток Энола выступает на зеркальном поле противоположностей, пусть одиночество и ей не чуждо.
Мать (как всегда великая Хелена Бонэм Картер) воспитывает Энолу (бесстрашная Милли Бобби Браун) в одиночку и совершенно некстати пропадает в утро ее шестнадцатого дня рождения, оставив в подарок ларец с карандашами и парочкой загадок. В одночасье уроки химии, домашнего шифрования и самообороны в саду остаются позади, а опека над нерадивым подростком переходит в введение старшего брата — девчонке светит краткий курс счастливой леди в пансионе благородных девиц. Майкрофт (застегнутый на все пуговицы Сэм Клафлин) и Шерлок (улыбчивый Генри Кавилл) играют роли хорошего и плохого полицейского в мятежной одиссее Энолы. Хотя Майкрофт не то, чтобы однозначно плохой, всего навсего консервативный, а для этого достаточно родиться британцем. И Шерлок, впрочем, не полярно хороший, его гениальность обозначена лишь репутацией, на деле он одаривает сестру понимающими взглядами и дает пару советов из самоучителя по детективному делу.
фото: кадр из фильма "Энола Холмс"
Если осмотреться по сторонам то ближайшей синонимичной Эноле героиней за последние пару лет станет мисс Джо Марч из «Маленьких Женщин» Греты Гервиг — обеим проще перелезть через забор, чем станцевать вальс на балу. Воспитание по миссис Холмс вообще избегает любых традиционно женских учений в быту, вроде шитья или вышивки на пяльцах. Вместо этого Энола перечитывает всю домашнюю библиотеку, осваивает стрельбу из лука по мишеням и даже не помышляет о замужестве: мама научила, что она у себя одна. Хотя едва ли в этом одиночестве есть место для скуки — мамы и родового поместья девочке хватает с головой для ежедневного открытия новых планет. В этом трепетном, пусть и пунктирно обозначенном союзе дочки-матери вновь угадываются настроения очерченные Гервиг в ее дебютной картине. Основополагающей и для ее Леди была тоже связь героини с матерью (в сказочном изводе, куда привычнее, что «принцесса» — сирота).
Обильное количество референсов и общих мест нисколько не мешает «Эноле Холмс» состояться самостоятельно, как и фильму, так и героине. Вселенная Шерлока и Лондона конца XIX века в аккордах Гая Ричи предлагает на знакомый мир и исхоженные тропы взглянуть с другого угла — глазами несовершеннолетней девочки. Сокрушенная четвертая стена, перетянутая режиссером фильма Гарри Брэдбиром («Дрянь»), здесь, действительно, становится распахнутым окном для собеседника из зрительного зала. Героиня рефреном повторяет, что Энола означает, что она одна (Enola = alone, как тебе такое, Нолан?). Каждому ребенку нужен друг, пусть поначалу и воображаемый - такую роль и предложено сыграть подросткам по ту сторону экрана.
фото: кадр из фильма "Энола Холмс"
«Энола» несомненно и беззастенчиво феминистская инкарнация саги о Холмсах, но феминизм в данном случае — не выверенная маркетологами вывеска и не ребут классики с женским лицом вроде «Охотниц за Приведениями» или «8 подруг Оушена». Органично вписанная в Викторианское полотно Энола напоминает скорее девчонок, вылетевших из-под пера Астрид Линдгрен вроде Пеппи или Рони, дочери разбойника (в данном случае разбойницы), чем женщин-функций, порой, увы, безликих аватаров идеологии. Выбор Милли Бобби Браун на роль юной леди-детектива более чем оправдан: в 2017-2018 годах журнал Time признал ее самым влиятельным подростком, хотя и статуэтки не нужны для подсчета популярности Одиннадцатой: почти 36 млн подписчиков в Инстаграме — больше чем у Трампа или Барака Обамы. Если Netflix и взялся проповедовать мир открытых возможностей для юных девочек, то Милли - самый подходящий рупор.
В отличие от многих фем-ориентированных проектов (в том числе только что вышедшей «Мулан» Диснея) любовный интерес и романтические переживания Энолы не выносят за скобки карты бытия - как только девочка отправляется на поиски матери в купе поезда на Лондон, она находит того самого пропавшего маркиза из заглавия книги (Луис Патридж), который страстно увлечен ботаникой, а позже увлечется и юной сыщицей. Подростковая влюбленность намечена аккуратными полутонами, но несомненно станет отправной точкой для новых фанфиков и зачином для продолжения. В запасе еще пять романов — у Энолы есть все шансы не остановиться на ее первом деле, а у Netflix стать родоначальником успешной кинофраншизы — первые отклики публики и критиков благосклонны, а фанаты Милли полюбили героиню авансом.
фото: кадр из фильма "Энола Холмс"
«Энола Холмс» — подростковая coming-of-age история, с простым посылом о будущем, которое мы (вы/я/они) выбираем сами и которое в состоянии изменить во многих плоскостях как личное, так и будущее целой страны. Релиз фильма состоялся в правильное время, и пожалуй, что в правильном месте. Первое дело начинающей сыщицы связано с биллем о реформе порядка голосования — с экрана раз за разом повторяют, что каждый голос важен и может склонить чашу весов. Куда более чем актуальное заявление накануне президентских выборов в Штатах (даром, что фильм британский).
В совокупности «Энола», разукрашенная цветочными вензелями, занимает блаженную нишу того самого семейного кино, которое обычно подбирается к прокату вместе с ярмарочными новогодними огоньками и запахом хвои; кино, которое можно бесконечно ожидать от Диснея, но которое снова и снова приходит от британцев (вроде «Приключений Паддингтона»); кино, которое звенит и отзывается эхом в волшебном слове «приключения».
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